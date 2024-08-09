20 человек, которые просто хотели выбрать имя ребенку, но все вылилось в какой-то цирк с конями

У родственницы было необычное редкое имя, причëм у остальных детей в семье имена были обыкновенные. Еë тоже хотели назвать без изысков – допустим, Ириной. Но когда отец пошëл еë крестить (давно дело было), в крëстные взял друга, который был без памяти влюблëн в девушку с тем самым редким именем. Ну, и друг его по дороге убедил, что лучшего женского имени невозможно себе представить. :) В итоге, возвращаются они с крестин, мать бросается к дочери: «Где же наша Ирочка?» А Ирочки нету. Есть Тосенька – Евстолия. :) Ни одной еë тëзки я никогда не встречала, да и она сама, наверное, тоже.