Элла - твердое л. Элли, Эля - мягкое л. Что ее бесит? Это как Алю называть Аллой. Моей маме, Але, не нравилось, когда ее называли Аллой. Тут понятно. А у этой нет большой разницы.
20 человек, которые просто хотели выбрать имя ребенку, но все вылилось в какой-то цирк с конями
Обычно будущие родители подходят основательно к выбору имени ожидаемого ребенка. Кто-то называет в честь близких людей, кто-то выбирает имя, опираясь на красивое созвучие с отчеством и фамилией. Но порой в этом процессе случаются такие баталии, что хоть кино бери и снимай.
- Семья моих знакомых больше месяца не могла придумать имя своему первенцу. И когда уже некуда было тянуть, жена говорит мужу: «Иди и оформи ребенка, я согласна на любое имя, кроме Вовочки (анекдотов много про него)». По дороге встретились мужу друзья, которые снова с размахом начали поздравлять молодого папашу... В ЗАГСе он кроме Вовочки других имен не вспомнил! Так и записали... © Татьяна Побережна
- Мама хотела, чтобы в моем имени было «л» (так ей казалось нежнее). Папе с братьями было дано задание придумать имя. Я из поколения Елен, Лилий, Людмил. Все они уже были заняты родственницами. Мужская часть семьи шевелила мозгами всю ночь и в конце концов назвали меня Эллой (Николаевной). В семье ласково зовут Элли. Имя свое люблю, и мне подходит. Но когда сокращают до «Эля», оно дико меня бесит. Сразу поправляю. © Соседка Клоунов / ADME
- Мою двоюродную сестренку (ей сейчас 33) хотели назвать Аней. Когда ее мама сказала об этом своей маме, та ответила: «А что, Нюрка — красивое имя!» ...Назвали Настей. © Luna / ADME
- Моего друга по паспорту зовут Леонид. Но среди родственников и друзей-приятелей он — Лева. Не Лев, а именно — Лева. Говорит, что Леонидом его ошибочно записали. Отец очень хотел сына и имя ему заранее подобрал — Лева, но, когда оформляли свидетельство о рождении, отец на радостях, что сын родился, изрядно отметил это событие и в ЗАГСе вместо Лева сказал Леня. Так и записали. © KtoAlt / Pikabu
- Мы вот младшего сына в честь кондитерской фабрики назвали, и ничего. А дело было так: время уже под роды, имя сыну так и не придумали, и тут муж покупает коробку пирожных, а там сбоку так красиво, с завитушками, написано «Владислав». Я смотрела-смотрела и говорю: «Будет Владик». В семье тоже посмотрели и сказали: «Ну, Владик, так Владик». © Людмила Саржевская / ADME
- Мама всю беременность была уверенна, что будет пацан. Даже коляску искала голубую, но в итоге урвала бордовую, заявив (цитата): «Потому что красивая, и плевать я хотела на стереотипы». В итоге родилась я... И началось веселье. Батя: «Давай назовем Аллой или Светой». Мама: «Аллой она будет только через мой труп. А по поводу Светы — ты видел ее темные волосы? Какая же она Света?!» В итоге она дала ему список из 20 имен, где каждое было Анастасия. Угадайте, как меня назвали? © Nastya_Swiss / ADME
- Муж уговаривал назвать ребенка Ильей. Я несколько дней думала, а когда согласилась, он неожиданно выдал: «Фу, я тут понял, что у него дети „Ильичами“ будут! Это же никуда не годится!» Вот такая странная (по мне) причина для отмены Ильи. © Мама Дорогая / ADME
Вот и я тоже от Ильи отказалась по этой же причине. Само имя хорошее, но вот отчество от него🤦 комбо вариант Зинаида Ильинична
- Моего дедушку должны были звать Владимир. Отправили его дядю из деревни в райцентр документы оформлять. Две недели он ходил туда-обратно. Пока шел туда, думал: «Вот Вовка в деревне уже живет — бедно, распустеха... А Семен живет богато, хозяйственный. Ну его, Вовку. Назову Семеном» ...Возвращается домой, а над младенцем все сюсюкают Вова да Вовочка. Дядя возмущается:
— Да никакой у вас не Вовочка!
— А кто же?!
— Сенечка!
И да, дед стал в будущем директором завода, был действительно хорошим хозяином. А Владимиром он все-таки позже назвал своего сына, моего дядю. © Anna Bruner
- Когда мою маму регистрировали, древняя тетка заявила, что имени «Алена» не существует! Представляю, как сейчас вскинули головы все Алены. И записали Еленой. В итоге все детство домашние звали ее Аленкой, а в школе — Еленой. Потом по жизни как-то Елена больше прижилась. Но это ж надо бред такой сказать, что Алены не существует! © Екатерина / ADME
- Моей бывшей сотруднице из Гаити нравилось имя Максим. А доктора, принимавшего у нее роды, звали Марк. В итоге она назвала сына МарКсим! © Feline / ADME
- Мама хотела назвать меня Олесей. Но перед родами мама позвонила отцу, который в это время был в другом городе и отмечал с друзьями появление дочери. Мама спросила: «Если девочка, как все-таки назовем?». Он сказал: «Да как хочешь, лишь бы не Наташа». Угадайте мое имя... И я, кстати, его очень не люблю, мне «в нем» некомфортно. © Lakshmi / Pikabu
У меня был знакомый Рустам который ненавидел своё имя, а просил что бы его звали Каспером даже учителя в школе
- Когда я родилась, мама предложила назвать меня Людой, на что отец возразил: «У тебя уже племянница есть Люда, давай по-другому назовем». В итоге они не стали заморачиваться и просто букву поменяли. © Любовь / ADME
- Меня вообще назвали случайно! Мама и бабушка хотели Свету или Наташу... Но у мамы были очень трудные роды, 3 дня она промучилась. И тут соседка по палате сказала (это-то в те старые безбожные времена): «Завтра праздник, вот пообещай назвать в честь праздника Мария, и тогда родишь!». Так и вышло... Но никогда я это имя не ощущала своим, а в детстве дома и в садике всем говорила: «Я не Маша, а Ирочка!». Выросла, привыкла, но форму «Маша» до сих пор не люблю, меня и не звали так: родители, сестра и подруги называют меня Мариша. © Marie Redstone Lily
- Я родилась в папин день рождения. Он и пошел в ЗАГС Кристиной меня записывать, как мама хотела. Хотя, стоп! День рождения же у папы, а кто его подарочек?! И, несмотря на возражения тетушек в ЗАГСе, что имени такого нет, припасенная папой шоколадка поставила точку в этом бессмысленном споре. А шоколадка та называлась «Аленка». © Алена Градобойнова
- Мама хотела назвать меня Мирослава. Отец сказал, мол, хорошо, отлично. Пошел сам меня оформлять. Возвращается домой, приносит свидетельство, а там указано Виктория. Мама папеньку «на радостях» выгнала из дома с вещами. Потом через 3 недели простила. Спасибо тебе, папа, за такой смелый поступок! © Vika Berezinets
Родила сына, говорю дочь я назвала а ты сына сам называй. Он пошел в ЗАГС, взял книгу 2500 имён и стал искать подходящее. Совсем запутался и говорит сама имя придумай. Я назвала сыночка Серёжа. Когда он возвращал книгу работницы ЗАГС, долго хохотали, стоило ли брать книгу!!
- Меня хотели назвать Василисой или Любавой. Но я родилась такая страшная и красная, что решили, что нельзя называть такого несимпатичного ребенка красивым именем. И назвали Любовь. © Любовь Несова
- Как оказалось, мы назвали нашу младшую дочь (ей сейчас 4 годика) редким именем. Очень редким. По годовой статистике нашего ЗАГСа за 2020 год, у нее самое редкое имя, которым назвали младенца женского пола (население города — 500 тысяч человек).
Когда мы вставали на учет в детской поликлинике, регистраторша сказала, что у них нет ни одной девочки от 0 до 18 лет с таким именем и очень давно не было.
Везде, где приходится озвучивать имя дочки, слышим одно: «Какое редкое имя!»
Зато нянечки в детском садике (практически все пенсионного возраста) млеют. Потому что большинство из них зовут так же. Готовы услышать имя? Мы назвали дочь Галиной. Наша Галочка, Галюша.
Зато у нас есть своя персональная Галя, и в магазине мы можем самостоятельно делать отмену. © CTporaR / Pikabu
- Я ребенку вообще имя не выбирала. Подумала, кто вылезет, тот и будет. Родила ночью. Утром проснулись, лежим. Я смотрю на него и понимаю, что это Миша. И радостная такая пишу мужу СМС: «Наш сын похож на Мишку». Через минуту приходит ответ: «На какого еще, блин, Мишку?!» И только тут я поняла, что написала... © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- А у меня знакомые недавно имя девочке выбирали. Разругались в пух и прах. Муж хотел Сашей назвать. А жена возражала, мол, что за фигня: Саша и Саша, непонятно, то ли девочка, то ли мальчик... И что бы вы думали? Назвали... Женей! © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- Сестра рассказала такую историю. На прогулке ее сын стал играть в песочнице с мальчиком. Оказалось, что его зовут Князь. Мама Князя пояснила, что имя придумал дедушка. При условии, что если ребенка назовут Князь, дед сразу подарит ему квартиру в Питере. Так что 3-летний Князь уже был со своим «княжеством». А вы бы при таком условии назвали сына Князем? © Анна Полищук
Вообще, выбирать имя будущим (или уже рожденным) детям — та еще задачка. Вот еще несколько подборок, доказывающих сей момент:
Комментарии
C мoим имeнeм в ceмьe рaзыгрaлacь цeлaя дрaмa. Oтeц дaжe нe дoпуcкaл мыcли, чтo мoжeт быть дoчь, и был в oбрaзe «нe трoнь мeня, cтaрушкa, я в пeчaли», кoгдa рoдилacь я. Cooтвeтcтвeннo кaких-тo прeдпoчтeний пo имeни у нeгo нe былo, зaтo у мaтeри был oдин-eдинcтвeнный вaриaнт, ee caмoe любимoe имя. Oтцу былo cкaзaнo пoйти мeня зaрeгиcтрирoвaть. Пришeл и… никaк нe мoг вcпoмнить, кaкoe имя. Причeм, мaть eму плeшь прoeлa этим имeнeм, нo, видимo, тяжкoe гoрe, чтo нe пeниcoнoceц рoдилcя, зaтмилa рaзум и пaмять. Гoвoрит в зaгce (или гдe рeгиcтрирoвaли?), мoл, кaжeтcя, нa тaкую-тo букву нaчинaeтcя. Coтрудницa прeдпoлoжилa, нa чтo oн гoвoрит, мoл, ну дa, врoдe тaк. И зaпиcaли. В кaкoй жe ярocти былa мaть 😊 типa дa ты вcю жизнь рeбeнку иcпoртил, дa кaк мoжнo былo нaзвaть тaким урoдcким имeнeм, и т.п. В oбщeм, имя у мeня нeчaяннoe
Вот у греков нет заморочек с именами. Называют в честь родителей, т.е. бабушек и дедушек детей. До крестин вообще не зовут по имени. Только Бэбис мальчиков и Бэба девочек. Бывает, что и несколько лет ребенок ходит как Бэби или Буду. Все понимают, что родители не могут решиться выбрать, наконец, нормальное имя и покрестить ребенка.
У родственницы было необычное редкое имя, причëм у остальных детей в семье имена были обыкновенные. Еë тоже хотели назвать без изысков – допустим, Ириной. Но когда отец пошëл еë крестить (давно дело было), в крëстные взял друга, который был без памяти влюблëн в девушку с тем самым редким именем. Ну, и друг его по дороге убедил, что лучшего женского имени невозможно себе представить. :) В итоге, возвращаются они с крестин, мать бросается к дочери: «Где же наша Ирочка?» А Ирочки нету. Есть Тосенька – Евстолия. :) Ни одной еë тëзки я никогда не встречала, да и она сама, наверное, тоже.
А сама я месяц была безымянной: мама одним именем хотела назвать, бабушка (с материнской стороны) другим, и всё никак не могли договориться. Папе это надоело, он пошëл получать свидетельство о рождении – и назвал меня третьим именем, в честь своей бабушки. Неожиданно всех устроило. :)