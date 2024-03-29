15 человек, которые решили продать свои вещи и поняли, что к такому их жизнь не готовила

Такое ощущение, что продажи в интернете приманивают всяких неадекватов. Хорошие истории, от которые в голове звучит «вау», тоже случаются, но их меньшинство. Что с этим делать? Да просто посмеяться над наглыми халявщиками, которые получили по носу.

Наша дочь уже выросла, поэтому мы решили продать ее кроватку. Выставили в интернете дешево, за символическую цену. Спустя час нам позвонила женщина, попросила до вечера придержать, мол, муж приедет. Вечером приехал, посмотрел кроватку, разобрал и попросил помочь спустить и погрузить ее в машину. Смотрим, а в машине все сиденья детские, кроме тех, что спереди. Спросили, сколько у них детей, мужчина улыбается и отвечает: «Был один. Сейчас жена тройню ждет». © Мамдаринка / VK

Выкладывала на продажу телефон в идеальном состоянии, полный комплект, с документами. Даже все пакетики от наушников остались. Цена за все вместе $25 (телефон в магазине на тот момент стоил $ 70). Так мне предлагали обменяться на всякую ерунду и были сообщения: «Отдай за $ 7». © Полина Смирнова / Мамдаринка / VK

Сын подрос, у нас осталось много детских игрушек долларов на 500. Некоторые были даже в упаковках, потому что нас задаривали родственники. Жена собрала все это богатство и выставила на продажу в интернете за $ 20. Сразу же откликнулась женщина. Она приехала и, такая, а давайте я все за $ 10 куплю? Жена была в шоке от такой наглости и ответила: «Да ты издеваешься? Я лучше отдам их на благотворительность». Тетка ушла с пустыми руками и очень злой. © yor_ur / Reddit

У меня есть вещи, которыми давно не пользуюсь. Выкинуть жалко, если вещь хорошая. Я и выкладываю их бесплатно на сайтах объявлений. Не раз сталкивалась со странными покупателями. Муж давно говорит, чтобы лучше на мусорку выкидывала, нервы целее. А мне жалко. Вот и сегодня договорилась с девушкой отдать ей шарф. Предупредила, что буду идти с ребенком в поликлинику и по пути могу с ней встретиться. Опоздала к ней на встречу 7 минут: сын капризничал, когда одевались. Прихожу — никого нет. Звоню. Голос на том конце без предисловий мне говорит: «Девушка, посмотрите на часы. Я люблю пунктуальность и вам советую. До свидания». Да уж, похоже муж прав, надо было нести на помойку. © Мамдаринка / VK

Я как-то пыталась продать упаковку новых подгузников и стерилизатор. Какого бреда только не начиталась. Даже на вяленую рыбу предлагали обменять. В итоге остальные ненужные вещи выставили рядом с мусоркой. Через 10 минут уже ничего не было. © Лена Громилова / Мамдаринка / VK

Мама подарила мне роскошную шубу из кролика и норки. Но я из принципа не ношу мех, поэтому решила ее продать. Выставила за чисто символическую цену, только бы сбагрить. И пишет мне как-то мужик, мол куплю, но только в два раза дешевле. Я вежливого отказала, потому что она и так была выставлена практически за бесценок. Он двое суток затирал мне, что выше его цены у меня все равно не купит, а ему очень надо. Пытался подкатывать, звонить и в целом нес какую-то дичь. Заблокировала. А шубу я в итоге продала на следующей неделе за столько, за сколько и хотела. Важная деталь: тот мужик планировал превратить шубу в коврик для сиденья в машине.

Делали ремонт в квартире, меняли мебель. Решили не заморачиваться с продажей и отдать даром вещи. Выложили объявление, что отдаем двухспальную евро кровать с матрасом. Честно написали, что состояние 4 с минусом, но спать можно, не развалится. Что тут началось! Следующий на очереди стоял шкаф, а затем и компьютерный стол — их мы просто вынесли на помойку — нервы целее. © Полина Смирнова / Мамдаринка / VK

Люди борзые пошли нынче. Продавала коврик развивающий. Коврик дорогой, функций много. Ребенок почти на нем не играл. Выставила за чисто символическую сумму $ 10. Так мне начала одна мадам писать, что возьмет этот коврик, спросила, куда приезжать. Я назвала адрес и тут началось! Да я такой за $ 2 возьму, а лучше да за бесплатно, до тебя еще ехать денег столько на дорогу тратить. Давай тогда сама к метро дуй. Я кинула ее в ЧС. С какого перепуга я должна к ней ехать? Так-то я живу в пригороде, от меня до метро за копейки можно доехать. Коврик в итоге продала адекватным людям. © Екатерина Колпинская / Мамдаринка / VK

Решила продать свое свадебное платье (уж слишком много места занимает). Разместила объявления на всем известных сайтах продаж, расписала платье, указала первоначальную стоимость (очень дорого), ну и цену поставила в 5 раз меньше. Увы, никто не звонил. Сейчас вообще платья б/у редко покупают, выбор огромный. Решила поставить «цена договорная». И почти тут же мне написала дама с предложением купить мое платье долларов за 30, при условии, что я его сама привезу к ней домой. Либо же обменять его у нее дома на кабачки с дачи. Сказать, что я офигела — ничего не сказать. И ведь подобное предложение было не единственным. Почитала, посмеялась, вернула цену обратно, пусть висит. © Мамдаринка / VK

Продавала большой пакет игрушек, в который уже не играет ребенок. Собрала самое лучшее в хорошем состоянии, все фирменное, без поломок, с батарейками. Новое если брать новое, не меньше $100 будет. Выставила за $25, чтобы забрали этот пакетище побыстрее. А мне пишет одна дама, мол, возьму за $15. Ответила ей, что без торга. Она: «Готова только за $15, а иначе не буду брать». Напугала, блин! Продала на следующий день хорошим адекватным людям. © Аня Мастерова / Мамдаринка / VK

Купила свою квартиру, а на съемной остались кровать, комод, кресло и обувница. Хозяйке квартиры эти вещи не были нужны. Я дала объявление, мол, забирайте бесплатно с самовывозом. И пошло-поехало: «Привезите мне туда-то, оплатите грузотакси». В итоге я оставила хозяйке лишние $5 и сказала, чтобы она сама как-нибудь с вещами разобралась. Хозяйка выставила вещи за деньги и через 3 часа у нее уже все забрали. © Доминика Медведева / Мамдаринка / VK

Позвонила девушка, спрашивала про коляску. Она была выставлена за $80. Спросила, можно ли скидку. Я согласилась. И тут она выдала, что готова за $20 забрать. Нормальная такая скидка получается. © Ирина Алексеева / Мамдаринка / VK

Я как-то раз продавала пароварку, поставила низкую цену, так как она не моя была, а предыдущих жильцов квартиры, которых никто не собирался искать. И на нее такой ажиотаж был. Мне человек 50 написали, что «вот прям сейчас приеду и заберу». Но мне попалось на глаза сообщение от женщины, она просила продать ей, потому что у нее больной желудок и ей очень надо. Короче я ей бесплатно отдала.

Продавала свадебное платье, свое, но не то, в котором я была на свадьбе (не спрашивайте). Короче я это к тому, что оно новое было. В итоге написала одна девушка. Приехала, я открываю дверь, а она беременная. И ей прям оно так подошло хорошо, оно как раз расклешенное на животе. Свадьба у нее через 3 дня. В общем, нашли они друг друга.

Для создания этого материала был использован источник: Ирина Алексеева / Мамдаринка / VK

Мы продавали квартиру в центре, но без ремонта. Цена немного ниже средней. Звонит девушка, вся такая мать, двое детей, денег нет, а так хочется комфорта. «У меня дети, вы же понимает, а однушка — это так тяжело. А у вас двушка, ну войдите в положение, ну скиньте цену». Я назвала ей окончательную цену. Разнылась, что дорого. Строго оборвала ее и говорю: «Надо выбирать жилье по средствам, копить, или брать кредит». И слушать ее я не намерена больше. Думаю, вот это да, купить двушку по цене однушки, хватает же наглости у людей.

Проходит неделька с небольшим, звонит опять она, называет цену на 50(!) тысяч выше той, которую предлагала. Я прямым текстом ей говорю, чтобы она прекращала юморить и отстала от меня. А она обвиняет меня в том, что из-за меня взяла кредит, и что с ним делать теперь не знает. У нее дети и я обязана продать ей квартиру по такой цене! И вообще, как у меня наглости хватает за такой сарай просить такую цену. Вот тут я точно офигела и поняла, что не все истории, которые выкладывают в интернете про наглых клиентов или шибанутых матерей вымышлены. Вот честно, не поверила бы, если бы сама не побывала в этой ситуации. © Мария Баскакова / Мамдаринка / VK