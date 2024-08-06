17 напоминаний о том, почему не надо судить людей по внешнему виду

все зависит от набора критениев для оценки "внешнего вида" и спобности их анализировать - иногда человеку достаточно открыть рот, а иногда - просто втретиться взглядом

кстати обложка всегда говорит о многом

фраза "Я всегда считал себя дико умным" уже говорит о недалекости

и не надо мешать ум, разумность, интеллект с суммой знаний или образованностью