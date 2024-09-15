20 женщин, которые решили не тратить силы на быт и обратились к специалистам

Истории
1 час назад

В современном мире появляется все больше способов передать часть забот по хозяйству специалистам. И иногда простое желание облегчить себе жизнь становится началом забавной истории.

  • Решила после работы дома не убирать и не бегать как белка в колесе, а заказать клининг. Но муж меня не понял. Одна надежда была на сына — думала, что хоть он поддержит. Привела его из садика, рассказываю, что это такое и почему это классно. Мой 5-летний сын все спокойно выслушал, а потом выдал: «Хорошо, что они приехали. Теперь мы будем знать, какой все-таки чистой может быть наша квартира». Ох уж эти мужчины. © Мамдаринка / VK
  • Переехала в новую квартиру. Арендодатель сказал, что во двор могут заезжать только жильцы и нужно подавать заявку с номером машины начальнику охраны. Заказываю я, значит, в первый раз продукты. Звонит курьер: «Скоро подъеду». Я отвечаю: «Извините, двор закрытый, припаркуйтесь снаружи и дойдите пешочком». Он развопился, мол, что вы врете, всех пускают. А потом говорит: «Ладно, сам вашей охране позвоню». Даже не знаю, от чего больше офигела: от его возмущений или понимания, что он сразу мог позвонить и не клевать мне мозг. Потом, кстати, реально оказалось, что охране вообще пофиг, всех подряд пропускают. © FluffyHamster23 / Pikabu
  • У нас на кухне большие окна в пол, мыть их нереально, плюс высокий этаж, а я боюсь высоты. В бездетное время я 2 раза в год вызывала клининг: помыть окна и сделать генеральную уборку. Когда родился первый ребенок, я тоже вызывала клининг, но уже без уборки. Когда родился второй, я нашла девушку, которая сдает в аренду робота-мойщика окон — это почти в 3 раза дешевле клининга. Второму исполнился 1 год и 6 месяцев, выплаты прекратились. И сегодня муж взял в руки швабру — пытался дотянуться до дальнего угла глухого окна. © #щастьематеринства / VK
  • Я решилась заказать готовую еду. Нашла недалеко столовую, позвонила. Привезли через час все запаянное в лоточках: салат, пюре с курицей, борщ, хлеб. Второй обед: салат, макароны и печеночные оладьи. Я умею готовить, но не очень люблю. Долго думала, что стыдно, надо готовить самой, что скажут люди. Но лень победила! Нам с дочкой хватит этих обедов. Жрущих тазиками мужиков в доме нет. Может, когда-нибудь решусь и на клининг. © #щастьематеринства / VK
  • Предложила мужу заказать для свекрови клининг. Она очень обрадовалась. Только попросила, чтобы кто-то из нас приехал на это время к ней. И вот стою под ее дверью, звоню в дверь, звоню на мобильный, а мне никто не открывает. Я уже испугалась, и тут дверь открывается. Картина маслом: в одной руке пылесос, в другой — палка, с которой ходит. Да, она принялась наводить чистоту перед клинингом, а знаете, почему? Потому что придут незнакомые люди и будут сплетничать, какой у нее беспорядок! Занавес. © Мамдаринка / VK
Hangover Unicorn
1 час назад

С окнами в пол проще сразу купить робота-мойщика. Окупится за несколько применений

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  • У моей жены с детства была домработница. Когда мы стали жить вместе, я считал, что мы можем убирать сами, а она хотела продолжить пользоваться клинингом. В результате я с ней согласился при условии, что она оплачивает эти услуги сама. Но потом ее уволили, с работой был напряг. В какой-то момент она спросила, смогу ли я оплатить клининг, а это $190 в неделю. Я отказался, и мы поссорились. Она заявила, что я знаю, как сильно она ненавидит уборку, что это ее напрягает. А я сказал, что с радостью уберу за собой, ведь даже когда приходила уборщица, я сам стирал, заправлял постель, убирал за питомцами и на кухне, выносил мусор, наводил порядки в санузлах. © ThrowAWontPay / Reddit
  • Я неоднократно говорила мужу, что мне тяжело. Целый день с двумя детьми, еще убирать и готовить надо. Намекала, что нам нужна помощница. Пару дней назад муж сказал, что теперь у нас будет два помощника. Неужели нанял и няню и домработницу? Позвал в коридор и торжественно вручил мне мультиварку и робота-пылесоса. Что ж, тоже неплохо. © Мамдаринка / VK
  • Я обычно заказываю воду, выходит где-то 15–20 литров. Но иногда приходится и 30 брать. Мне несколько раз в такой ситуации звонили мужчины-курьеры и говорили, мол, выйдите, помогите поднять (я не выходила). А вот хрупкая девушка-курьер спокойно эти дурацкие 6 бутылок без всяких звонков донесла. Ни к чему не призываю, но лучше будет, если девушки будут отказываться от таких заказов. © white.etihw / Pikabu
  • Я своих родственников приучила к доставкам. Они побурчали сначала, потом смирились, и свекровь даже обрадовалась, когда 30 декабря в течение получаса приехали курьеры из нескольких магазинов, а я только успевала пакеты заносить.© Princesanastasi / Pikabu
  • Я еще в детстве поняла, что семья мне не нужна. Прибегать с тяжелой работы домой, чтобы обслужить мужика и детей? Нет, спасибо! Но сына я все же родила от молодого любовника. Просто потому, что хотела коляску покатать. Но до сих пор мне прилетают фразы от мужчин: «Неужели тебе не хочется любви? И семью?» Отвечаю: «Конечно, хочется! Хочется прийти с работы, а меня ждет чистая квартира, горячий ужин и новый сериал! И мужчина с сильными руками, делающий мне массаж! Но при этом он должен работать, конечно! Зачем мне альфонс? Ты готов мне это все дать?» И в ответ я слышу: «А ты мне тогда зачем?» Отвечаю: «А ты мне зачем, если давно придумали клининг и доставку вкусной еды?» После такого мужчины меня блокируют, пожелав удачи с котами, которых я не люблю — их тоже надо обслуживать, как и мужчин. © Подслушано / Ideer
  • Часто пользуюсь услугами мужа на час, так как живу одна и ремонт в процессе. И как же бесит, что каждый второй начинает: «Ого! Ты живешь одна? Че, и квартиру сама купила? И че, у тебя нет мужика? Почему?» Да какое твое дело? Тебя позвали выполнить определенную работу! Делай молча, я плачу деньги! Последний убеждал, что встречаться нужно только с женатым — они, мол, самые лучшие. Еле выпроводила его из квартиры. © Подслушано / Ideer
  • Не занимаюсь уборкой четвертый год. Мое хорошее настроение стоит этих денег, а профессионально обученная тетя драит так, как я просто физически не смогу. © PeruvianBobo / Pikabu
  • В материнстве есть одно главное правило. Родить от мужика, который не будет на вас экономить. Серьезно. У стольких подруг мужья — жлобы. А я сразу выбрала себе достойного. Рожала в частной клинике, с первого месяца он оплатил нам ночную няню. Раз в неделю заказываем клининг. Задумываюсь еще над помощницей по дому, чтобы вообще перестать готовить. Я считаю, что женщина, которая родила, не должна перетруждаться. Мы свое дело сделали — подарили миру новую жизнь. А дальше нужно не загибаться, а, наоборот, расслабиться. И круто, когда муж этому способствует. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь пришла позавчера к нам в гости, принесла домашнюю еду и сразу же начала исследовать квартиру. Давай искать каждую пылинку, высматривать пауков и заглядывать под кровати. Как же она удивилась, когда не нашла ничего, к чему можно прицепиться. Я лишь наблюдала за этим представлением в сторонке. Вот никак не поймет женщина, что нельзя лезть к нам в жизнь и диктовать свои правила! А я за столько лет уже изучила ее график, поэтому перед визитом свекрови вызываю клинеров, которые вылизывают всю квартиру. © Мамдаринка / VK
  • Вызвала как-то мастера на час, надо было заменить дверной звонок и закрепить кабель-канал снаружи у двери. Указала, что нужен перфоратор, а для дверного звонка надо будет нарастить кабель. Пришел дядечка, долго смотрел на звонок, ругаясь и в упор игнорируя инструкцию. Сама показала, как разобрать, и объяснила схему подключения. С горем пополам подключил. Начал намечать места для дырок под дюбели. На глаз и криво. Отобрала карандаш и наметила сама. Начал собираться, но заметно, что нервничает. Спрашиваю, что случилось. Оказалось, он случайно стремянкой угробил кнопку дверного звонка. Это был первый случай, когда я не заплатила мастеру за работу.
  • Однажды заказала продукты с кучей напитков. Принесла эту кучу тяжеленных пакетов девушка. © FluffyHamster23 / Pikabu
  • Когда муж узнал, что я всегда прошу о помощи по дому за деньги и даже в однушке не собираюсь менять эту привычку, был сильно против. Очень. При том, что я сама себя обеспечиваю. Я так делала еще студенткой, когда зарабатывала столько же, сколько помощница. Только мне лучше было потратить час на учебу, чем на уборку. Потом час подрос в цене. В общем, он с трудом смирился, потом привык. Но до сих пор тает, когда я сама убираю или что-то готовлю. Но какая разница, чьими руками протерты полы? Странно, но все мужчины говорят, что разница есть. © motherofunicorns / Pikabu
  • Закоротил как-то свет на кухне на съемной квартире. Хозяин квартиры сказал, что сам найдет ремонтников. Первый отодвинул встроенную электрическую плиту и ушел, не вернувшись. Второй добросовестно искал и не нашел проблему. Потом пришли сразу двое новых спецов и клацали светом 2 дня, а когда они задвинули плиту обратно, покосилась вся мебель рядом. Кроме того, они наступили на стол рядом с раковиной и почти выломали ее, а вишенкой на торте было то, что они еще и стульчак разломали. Тоже, видимо, вставали на него, чтоб к потолку подлезть. © Летающий пингвин / ADME
  • Я несколько раз вызывала клининг, и всегда они мыли хуже меня. Еще и плиту новую поцарапали, воды просто налили на деревянные поверхности — приходилось ходить и показывать, где не помыто. Створки на кухне остались липкими и в разводах, вся техника кухонная в разводах, в углах окон грязь. Окна я сама не мою, а мужу уже лень, его не допросишься. Вот теперь думаю о роботе-мойщике окон. Робот-пылесос я себе уже купила, классная вещь. Грустно, когда можешь себе позволить, но никто не сделает лучше, чем ты. © GreyKatie / Pikabu
  • Как-то ближе к ночи обнаружила, что общая труба с холодной водой начала подтекать. Ложиться спать было страшновато. Вызвала аварийного сантехника. Через часик пришел мужчина, лет 40-50. Из всего инвентаря у него был только один разводной ключ. Больше вообще ничего. Его ключ к моей трубе не подошел. Он сказал, что спустится в подвал и посмотрит, может, там что-то можно сделать. Через минут 20 открыл какой-то кран в подвале и попросил посмотреть, перестала ли подтекать вода из трубы. Вода течь перестала, о чем я радостно ему сообщила. Он сказал, что оставить так не получится — подвал за ночь затопит. Но предложил Соломоново решение: он оставит кран в подвале наполовину открытым, у меня труба начнет течь слабее, подвал затопит не очень сильно. В 7 утра мне в дверь уже долбился другой сантехник, у которого затопило половину подвала. © enjenjenje / Pikabu

Некоторые специалисты за словом в карман не полезут и с готовностью прокомментируют любую проблему самым неожиданным образом.

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