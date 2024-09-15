20 женщин, которые решили не тратить силы на быт и обратились к специалистам

С окнами в пол проще сразу купить робота-мойщика. Окупится за несколько применений
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В современном мире появляется все больше способов передать часть забот по хозяйству специалистам. И иногда простое желание облегчить себе жизнь становится началом забавной истории.
С окнами в пол проще сразу купить робота-мойщика. Окупится за несколько применений
Прикольная философия "родила, и можно расслабиться". Прям феями повеяло 😂
Некоторые специалисты за словом в карман не полезут и с готовностью прокомментируют любую проблему самым неожиданным образом.
Это не статья, а провокация, по поводу каждой истории можно начать разоряться но почему-то не хочется.