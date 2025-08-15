16 историй о 1 сентября, которые вспоминаешь с улыбкой и легкой грустью

1 сентября — это день, почти всегда наполненный яркими эмоциями. Первоклашки в растерянности от того, что теперь им придется сидеть на уроках, а родители — в переживаниях от мысли, что их птенчики резко повзрослели. Старшеклассники и студенты со вздохом провожают последние мгновения теплого сезона. Кто-то соскучился по друзьям за длительные каникулы, а кто-то уже мечтает, чтобы лето поскорее вернулось. Вот и герои нашей статьи решили поделиться своими историями про «День знаний».