Хорошая история. Как учитель знаю, что это приятно когда ученики проявляют знаки внимания и уважения. Но ставить "автомат" за букет цветов не стала бы (нужно что-то другое... знания например)
16 историй о 1 сентября, которые вспоминаешь с улыбкой и легкой грустью
1 сентября — это день, почти всегда наполненный яркими эмоциями. Первоклашки в растерянности от того, что теперь им придется сидеть на уроках, а родители — в переживаниях от мысли, что их птенчики резко повзрослели. Старшеклассники и студенты со вздохом провожают последние мгновения теплого сезона. Кто-то соскучился по друзьям за длительные каникулы, а кто-то уже мечтает, чтобы лето поскорее вернулось. Вот и герои нашей статьи решили поделиться своими историями про «День знаний».
- В 11-м классе стояла на первой в году учебной линейке и думала: «Больше никогда не будет у меня 1 сентября, не буду стоять такая красивая, ничего не будет...» А сегодня вот готовлюсь: глажу юбку и банты, чтобы снова быть самой красивой девочкой на школьной линейке. Педагог, 22 года. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Пришла 1 сентября в университет и оказалось, что линейку перенесли на час позже. Не знала, куда себя девать, никого там не знала. Стою у стенда с расписанием, губы дую. Тут ко мне подходит парень, тоже такой же потерянный первокурсник. Ему про перенос тоже не сказали. Вот мы вместе бродили, искали наши группы. Он проводил меня до моей, а потом долго искал свою. Постоянно подходил ко мне на линейке: мол, не могу найти группу, с тобой побуду. А через какое-то время мы уже стали парой. И он мне признался, что сразу нашел свою группу, просто хотел побыть со мной, и это был лишь предлог. Вот так я встретила свою первую любовь. Так приятно и тепло об этом вспоминать.
Педагог 22года, Ксюша ты?
Ксюша, Ксюша, Ксюша,
Юбочка из плюша...
- Проспала первый день в университете, бегу со всех ног от метро. На нервах потерялась. Время тикает, а я правильную дорогу найти не могу. Тут мимо проходит мужчина и вдруг спрашивает: «Потерялись по дороге в институт?» Я грустно киваю. А он: «Идемте, нам по дороге». Так меня и проводили в университет. Я поблагодарила, а он сказал: «Да не за что. У вас преподы строгие, так что поторопитесь». Позже оказалось, что это был мой преподаватель истории. Очень классный дядька.
- 1 сентября. Я впервые шла в 9-й класс. По дороге на линейку ко мне подъехала полицейская машина, в которой сидели два молодых человека в форме. Спросили, где находится школа, на что я ответила, что иду в эту школу. В общем, они пригласили меня сесть в их машину, и я показывала им дорогу. Представьте удивление одноклассников. Казалось, что на фоне играет крутой саундтрек из фильма. © Подслушано / Ideer
- 1 сентября, 1 курс универа. По привычке надел костюм и купил по дороге цветы. Так новоиспеченные однокурсники и одногруппники аж похихикивали надо мной! Но все изменилось на первой паре. Я вручил цветы преподу матана, а она посмотрела на это и вдруг выдает: «Такому ответственному студенту, который не забывает про такой ответственный праздник, как 1 сентября, ставлю „автомат“ за 1 семестр 1 сессии». © papazov1 / Pikabu
- Перевелась в новую школу, очень нервничала, что класс окажется плохим. Прихожу, а в моем классе, помимо меня, только две девочки, а все остальные — симпатичные мальчики. Так я оказалась в цветнике. Такой довольной домой после первого учебного дня я еще никогда не возвращалась.
- Все подружки в детском саду хотели в школу, а я — нет. И вот наступает первое в жизни школьное 1 сентября, мы с мамой его успешно проспали. Она меня будит в панике: мол, доча, мы опаздываем, а я ей спокойным тоном: «Ну, может, и не надо мне в эту школу? Не судьба, видимо». Мама там чуть с кровати от хохота не упала. Конечно, в школе мне так и не понравилось.
- 1 сентября мне папа четко сказал: «Как отпустят — никуда не уходи, жди на крыльце, я за тобой приду». И вот я вышел из школы, а вокруг — ни души. Я уже в панике: «Они забыли про меня!» И тут из-за угла выруливает мужичок. Смотрит на меня внимательно и вдруг остановился. «Мальчик, ты почему тут сидишь?» Этот вопрос стал последней каплей. «Урок закончился, я должен идти домой, а папа не пришел за мной!» Дядя: «В каком ты классе учишься? Тебя точно отпустили домой?» Ну и предложил пройтись вместе с ним. Пришли мы в кабинет № 8. Он открыл дверь, а там я увидел весь свой класс за партами. Так я узнал, что в школе не один урок, а четыре, пять, шесть и даже восемь. © Ulovki / Pikabu
- На 1 сентября в школе учитель раздала ученикам 5-го класса пластмассовые яйца из-под «Киндер-сюрприза», чтобы каждый написал на бумажке, о чем мечтает, кем хочет стать, и вложил записку внутрь, а потом, в 9-м классе, прочитал. Кто что написал: «Летчиком», «Отличником», «Мир во всем мире», а племянник мой пожелал: «Маленькие усики и бородку». © Подслушано / Ideer
- Я работаю учителем и навсегда запомнила, как на 1 сентября в 1-й класс ко мне пришла девочка, а в руках — пять разных гладиолусов с нее ростом. Это что-то невероятное. © natallialisitsa
- Дружба с моей лучшей подругой началась необычно. Когда она первый раз увидела меня 1 сентября, подумала: «Ужас, надеюсь, она не в моей группе». Угадайте, с кем она сидела на парах четыре года? Универ закончили два года назад, а дружим до сих пор. © Карамель / VK
- А я помню, как училка в начальной школе мой букет выкинула в мусор. Я отчетливо помню, что в классе я его не увидела после линейки и, идя домой, увидела цветы в мусорке. Тогда поняла, что это он... Было обидно. Маме рассказала, она тогда сказала: «Да плюнь ты...» А цветы я люблю, и их было очень жалко — были подарены от души. © lenkachulika
- Дочка у нас растет очень упрямой, а сейчас у нее период, когда она все делает назло. 1 сентября мы купили учителю цветы и привели дочь на линейку. Сами стоим неподалеку. И тут учитель подходит к дочери, пытается забрать у нее цветы и говорит: «Ой, это мне? Спасибо, так приятно!» А дочь, видя, что учитель силой забирает у нее букет, резко заводит руку с цветами за спину и отвечает: «Вообще-то это не вам! Это мне. За то, что я умничка». Даже не определились, ругать ее или хвалить, поэтому просто еще раз провели беседу об уважении к старшим. © Не все поймут / VK
- Это произошло 1 сентября, в день, когда я пошла в первый класс. После линейки нас построили и повели в класс, оставив родителей на улице. После того как мы зашли в школу, я увидела симпатичного старшеклассника. Он мне настолько сильно понравился, что я отбилась от своего класса, и, когда «пришла в себя», поняла, что моих нет и никого вокруг, кроме того юноши, тоже нет. Я начала плакать, старшеклассник меня заметил, подошел и спросил, в чем дело. А потом ходил со мной по классам и спрашивал у всех подряд, не теряли ли они девочку. Кстати, он потом на протяжении тех двух лет, которые ему оставалось доучиваться, приходил ко мне в гости, спрашивал, как у меня дела, и иногда на продленке помогал с уроками. Хотелось бы вспомнить его имя и фамилию, посмотреть, какой он сейчас. © Карамель / VK
- 1 сентября мы пришли в техникум, и наш куратор начал спрашивать, как мы провели свое лето. Большинство говорили, что все лето сидели дома, спали и смотрели сериалы. Тогда он воскликнул: «Какая же скучная у вас жизнь!» — и рассказал нам, как прошло его лето. Он объездил автостопом половину страны, ходил в походы и был на куче рок-концертов. Человеку 61 год! Вот это жизнь! Сейчас я собираю деньги и разрабатываю план, чтобы в следующее 1 сентября переплюнуть его похождения. © Не все поймут / VK
- Моя дочь в прошлом году выпустилась из 9-го класса. Целый день ходила с лентой «Выпускник». Позже, 1 сентября, я вела младшего сына впервые в школу. Белоснежная рубашечка, новые штанишки и пиджачок — сынок все утро налюбоваться на себя не мог. А потом сказал: «Чего-то не хватает» — и через 10 минут принес сделанную из бумаги ленту с надписью: «Впускник». © Не все поймут / VK
1 сентября — это всегда волнительный день. Даже закончив учёбу, иногда ловишь себя на неком мандраже перед этим днем. А у вас есть особенные воспоминания, связанные с первым днем осени?
Еще несколько интересных статей про школьные и студенческие годы: