Супер идеи новогоднего декора с героями любимых фильмов

На многих праздничных предметах есть милые принты, которые украшают наш дом и поднимают настроение. Мы, как преданные поклонники старых добрых кинолент, попросили нейросеть наколдовать для нас уютные вещицы с любимыми героями. И теперь мы пищим от восторга, потому что нам немедленно хочется прихватку с Ульяной Андреевной и кружку с Жоржем Милославским.

Елочные шарики с Ипполитом наверняка стали бы хитом продаж

Милые настенные часы с любимой новогодней парочкой западают в душу раз и навсегда

Обаятельный жулик Милославский отлично смотрится на кружке

Глядишь на прихватку с Ульяной Андреевной, и ее искрометные цитаты сами собой в голову лезут

Да кто вообще смог бы пройти мимо салфеток с изображением красавицы Зины?

Такие магниты на холодильнике моментально вызвали бы улыбку у каждого, кому попались на глаза

Глядишь на тарелки с Феофаном, и рука сама тянется за икоркой заморской, баклажанной

Такая уютная и трогательная гирлянда с героями «Карнавальной ночи» получилась, аж загляденье

Такие свечи любую стужу с легкостью растопят

Такая шикарная фигурка деда Мороза из «Морозко» получилась, что немедленно хочется заиметь такую же

Ну что за чудо-подушки?! Ну разве не хочется разложить такие по всему дому?

Такие шпажки точно развеселят гостей за столом и все сразу бросятся наперебой сыпать любимыми цитатами из «Операции „Ы“»

Автор этой статьи в данную минуту распечатывает такую бумагу, чтобы упаковать подарки для близких. Ну потому что эти кошки реально круто выглядят!

Такую обертку с конфет надо снимать осторожно, чтобы потом использовать как закладку для книг. Ну как такое выбросить-то?