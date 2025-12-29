Супер идеи новогоднего декора с героями любимых фильмов

4 часа назад
На многих праздничных предметах есть милые принты, которые украшают наш дом и поднимают настроение. Мы, как преданные поклонники старых добрых кинолент, попросили нейросеть наколдовать для нас уютные вещицы с любимыми героями. И теперь мы пищим от восторга, потому что нам немедленно хочется прихватку с Ульяной Андреевной и кружку с Жоржем Милославским.

Елочные шарики с Ипполитом наверняка стали бы хитом продаж

Милые настенные часы с любимой новогодней парочкой западают в душу раз и навсегда

Обаятельный жулик Милославский отлично смотрится на кружке

Глядишь на прихватку с Ульяной Андреевной, и ее искрометные цитаты сами собой в голову лезут

Да кто вообще смог бы пройти мимо салфеток с изображением красавицы Зины?

Такие магниты на холодильнике моментально вызвали бы улыбку у каждого, кому попались на глаза

Глядишь на тарелки с Феофаном, и рука сама тянется за икоркой заморской, баклажанной

Такая уютная и трогательная гирлянда с героями «Карнавальной ночи» получилась, аж загляденье

Драконятина
4 часа назад

Такие флажки продаются с героями мультфильмов советских и с изображениями с открыток.

Такие свечи любую стужу с легкостью растопят

Elenaki Kavardaki
2 часа назад

Самый шик будет, когда растает до шеи. Головы нет - только огонёк внутри... Спасибо, не надо.

Такая шикарная фигурка деда Мороза из «Морозко» получилась, что немедленно хочется заиметь такую же

Ну что за чудо-подушки?! Ну разве не хочется разложить такие по всему дому?

Такие шпажки точно развеселят гостей за столом и все сразу бросятся наперебой сыпать любимыми цитатами из «Операции „Ы“»

Автор этой статьи в данную минуту распечатывает такую бумагу, чтобы упаковать подарки для близких. Ну потому что эти кошки реально круто выглядят!

Такую обертку с конфет надо снимать осторожно, чтобы потом использовать как закладку для книг. Ну как такое выбросить-то?

Подарить такое полотенце самой сварливой свекрови, и ее сердце будет растоплено

А вот еще несколько крутых подборок, основанных на любимых фильмах. Мы подключили к их созданию нейросеть, и результат получился завораживающим. Посудите сами:

Комментарии

Яна
8 часов назад

я бы только на дед Мороза согласилась. все остальное шлак и моветон

Ио
3 часа назад

а представляете ,как будут выглядеть эти свечи ,когда оплавятся на половину ,со стекающим воском ? И почему Иван Васильевич стал новогодним, если там действие происходит летом? Потому что больше нечего показывать 31 декабря?

