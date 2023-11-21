20+ твитов про детей, которые знают, как устроить родителям веселую жизнь

Князева
1 день назад
Сразу поясню, у меня мало опыта в общении с детьми. Мамули, папули просветите, правда, что четырехлетка способен выстроить такую конструкцию: "...ты мама только благодаря мне"?
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Мамы и папы обожают своих детей и умиляются их шалостям, сколько бы детям ни было лет — 3, 13 или 33. А уж от того, чтобы похвастаться в сети тем, что учудило их ненаглядное чадо, и вовсе не удержался еще ни один из родителей, даже если детские выходки порой и противоречивы. Вот вам подборка самых ярких поступков и высказываний от ненаглядных детишек.
Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu
Для создания этого материала был использован источник: MEMEzya / Pikabu
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