Интересно, сколько человек подумали "у него че, времени до хрена?" , но молча прошли мимо🤔
17 супругов с чудинкой, жить с которыми не всегда просто, но очень весело
Жить с кем-то не всегда просто, но часто очень весело, ведь у всех есть свои причуды. Какие-то могут раздражать, а другие — вызывать бесконечное умиление. Но одно можно сказать точно — с такими супругами, как у героев этой статьи, чтобы вспомнить значение слова «скука», нужно заглянуть в толковый словарь.
«Муж каждую неделю делает мне открытки. Вот парочка любимых. К открыткам он еще и цветы добавляет. Его вдохновил дедушка — он тоже каждую неделю дарит жене цветы»
«У меня есть ха-миллион причин любить тебя», «Любить тебя — это просто окреветительно» — пер. ADME
«Моя жена рисует на яйцах смайлики, чтобы было понятно, какие из них уже сварены»
«Вот как мой муж отрезал себе кусочек брауни. Ищу адвоката по разводам»
«Моя жена съедает только верхушки у кексов»
«По мнению моего мужа, именно так выглядит веселый поход»
ну точно не грустно :)))) хотя, конечно, зависит от того, что именно он играет :)
- Это одновременно очень странно и очень мило. © YonaSaid / Reddit
- Да этот человек гений! © adviceneeded1337 / Reddit
«Я связал это для жены, потому что она называет меня гусем»
«Только так мой муж соглашается есть яйца»
- Это вообще законно? © KovalentViper / Reddit
«Мой благоверный на диете мясоедов, поэтому так выглядит его праздничный „торт“. Это ветчина и мягкий сыр»
Koрнивор - диета, похоже.
Этo там сливки с мясoм едят)) У нaс в клyбе некoторые прaктикуют.
Mуж, cлучайно, нe бoксёр?
«Мы с муженьком попытались сделать разноцветные булочки на пару. Результат получился... неоднозначным»
Желтый это чужой, один вылез, второй в процессе) а розочки милые, но не креативные)
«Мы с парнем устроили волшебное свидание, на котором лепили из полимерной глины. И вот результаты»
я в восторге от фиолетового..оленя? собаки? кароч. понятия не имею, что за зверь этот фиолетовый монстр, но он весьма прелестен
«Жена испекла мне торт на день рождения. Думаю, все получилось»
«Когда у меня плохой день, я читаю надписи на тампонах жены. Это всегда поднимает мне настроение»
«Живи без страха!», «Веди себя так, будто ты чемпион», «Не останавливайся» — пер. ADME
«Отличное место, чтобы хранить, а главное спрятать кое-что для сюрприз — вечеринки мужа»
«Слева моя половина кровати, справа — жены»
«К нам скоро придут гости, поэтому моя жена решила пошутить. Надеюсь, они разберутся, что тут делать»
Недавно пересмотрел Разрушитель со Стало не. Там про ракушки был прикол
«Моя жена смеется, потому что я прослезился, увидев ее в день свадьбы»
«Попросил жену собрать мне сегодня обед. И вот что я нашел в контейнере»
Так правильно: чтобы жидкость от тунца (?) не расквасил прочие ингредиенты салата
- Чем ты ее так разозлил? © Danvideotech2385 / Reddit
У нас есть еще множество статей о причудах вторых половинок, куда стоит заглянуть:
Комментарии
Я глазунью жарю с двух сторон, вместе с желтком. Когда впервые осталась дома одна надолго, наелась яиц всмятку и отравилась. После этого бабушка мыла, жарила и варила яйца так как будто они априори заразные))) Теперь когда ем такую глазунью вспоминаю бабулю
Нa выxодных дeлала чизкeйк. Myж сразу откpoмсал здopoвенный кyc.
Чeстно, вoт вooбще вcё рaвно, кaк дoмашниe eли этo вcё. Для того и печётся же...)