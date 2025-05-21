7 гениальных лайфхаков, за которые вы будете благодарить вселенную в сезон отпусков

Когда отпуск уже не за горами, а список дел только растет, на помощь приходят простые, но по-настоящему гениальные лайфхаки. Они не просто экономят время, нервы и деньги — они буквально спасают отпуск от хаоса. В этой статье вы найдете проверенные хитрости, которые превратят отдых в идеальную поездку без неприятных сюрпризов.