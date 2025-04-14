15 дизайнеров, полет фантазии которых немножко вышел из берегов

Дизайн
2 часа назад

Дизайнеры — люди творческие и могут порой слишком увлечься и сотворить нечто спорное или не слишком практичное. Например, придумают для лимонада упаковку, которая больше подходит для бытовой химии. Или слишком уж намудрят с логотипом, что его и прочесть будет невозможно.

1. «Потребовалось 5 минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было вращать золотой наконечник»

  • Сколько из этих 5 минут вы потратили, размахивая руками под краном? © me_not_at_work / Reddit

2. «Ну и что прикажете делать с этим пространством?»

3. «Этот пластиковый кодовый замок можно открыть за считанные секунды»

4. «Кружки с полыми ручками. Зачем? Как мне это чистить?»

5. «Номер дома располагается в середине числовой сетки»

  • Может, я сумасшедший, но мне даже нравится. Нужно только сделать номер дома более заметным. © LiveMarionberry3694 / Reddit

6. «Это был 5-часовой международный перелет, билет куплен за полную стоимость. Мой рост 175 см»

Виктория
13 часов назад

Покупай себе билеты в бизнес-классе, зачем ты фотографируешь свои колени? Что именно ты хочешь нам показать, дай больше конкретики.

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7. «Жена должна принимать 1/3 этой таблетки в день. Врач сказал, что нужно принимать ровно треть, иначе можно плохо себя почувствовать»

Maxipotak
1 час назад

Мало того, действующее вещество может быть неравномерно распределено в объеме самой таблетки, так что в одной части будет содержаться почти все, а в другой будет чистое связующее(

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8. «Я путешествую по работе. Это душевая инсталляция в отеле, где я остановился»

9. «Мне кажется, стелить ковер вокруг сливного отверстия, — это уже слишком»

10. «Я придумываю нелепые идеи просто ради развлечения. Создал пару джинсов с одним огромным карманом сзади для всех самых необходимых вещей»

11. «Думал, что покупаю оберточную бумагу. Ну я и балда»

12. «У моей духовки ужасная шкала температуры со странными и непоследовательными интервалами»

13. «Кран в гостинице делает мытье рук очень неприятным занятием»

14. «В этом отеле выбрали не самый лучший дизайн для журнального столика, на который люди кладут вещи в темноте перед сном»

15. «Не знаю, прикольные они или нелепые, но я купила»

  • Да, с такой обувью придется без одежды ходить. Никакая одежда к ним не подойдет. © Bass_is_UVBlue / Reddit
Фото на превью WhoPutThatThere / Reddit

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