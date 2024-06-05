16 горе-дизайнеров, которые уж как начнут творить — только держись
Чтобы освоить искусство графического дизайна, понадобится от пары месяцев до 4 лет. Чтобы стать дизайнером одежды — в среднем 4 года, ну а про архитекторов мы уж вообще молчим. Но, кажется, некоторые пропускают этап обучения, полностью полагаясь на то, что их талант и креативность и так дорогу найдут.
1. «Моей соседке по квартире передарили эту обувь в надежде, что на ней она будет выглядеть получше»
- С такой обувью ноги будут выглядеть как у старушек в мультиках. © Unknown author / Reddit
2. «Интересно, и как здесь сидеть?»
Поставить сумку и никто не будет возмущаться. Главное - первым успеть.
- Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. © Abject_Dependent9819 / Reddit
3. «Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $60»
Обычно так делают необычные рамы для зеркал, только там доводят до ума, а тут, видимо, лень стало)
4. «Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»
5. «Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»
6. «В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»
Как я всегда ищу эти кнопки остановки! В каждом автобусе свои заморочки.
7. «Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»
8. «Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»
Как же бесит, что скамейка такая короткая! Ну что им мешало продлить ее??!!!Для чего тот пустой участок?! Отрубить бы руки таким дезигнерам
9. «Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»
- Они похожи на сэндвич. © BAMBUS01 / Reddit
10. «В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»
11. «Увидел недалеко от работы»
12. «Ага, либо час, либо три»
Привыкла к таким часам. Раньше дома было несколько похожих. В принципе ничего трудного с подсчётом времени нет. Да, кстати, на часах 14:26 примерно.
13. «Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»
14. «М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»
15. «Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»
- Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit
16. «Вот это плитка на полу в магазине! Наверное, специально такую положили, чтобы мы только на полки и смотрели»
у нас новая пятерочка, пстроена с нуля. 100 раз там была, никогда не замечала пол. надо будет посмотреть
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