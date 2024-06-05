16 горе-дизайнеров, которые уж как начнут творить — только держись

Чтобы освоить искусство графического дизайна, понадобится от пары месяцев до 4 лет. Чтобы стать дизайнером одежды — в среднем 4 года, ну а про архитекторов мы уж вообще молчим. Но, кажется, некоторые пропускают этап обучения, полностью полагаясь на то, что их талант и креативность и так дорогу найдут.

1. «Моей соседке по квартире передарили эту обувь в надежде, что на ней она будет выглядеть получше»

С такой обувью ноги будут выглядеть как у старушек в мультиках. © Unknown author / Reddit

2. «Интересно, и как здесь сидеть?»

3. «Кто-то вот так „украсил“ обычный книжный стеллаж и просит за этот шедевр $60»

4. «Нет, желоба не переполнены. Это спроектировано так, что во время дождя над входом в мою квартиру образуется целый водопад»

5. «Пытался отчистить пятно с этой кружки. А потом понял, что это часть дизайна»

6. «В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»

7. «Почти треть этого назального спрея невозможно до конца использовать, потому что дозатор слишком короткий»

8. «Стекло этой остановки не дает тени, а крыша настолько узкая, что не защищает от дождя»

9. «Ну и дизайн у этих босоножек! Сначала подумала, что это еда какая-то»

Они похожи на сэндвич. © BAMBUS01 / Reddit

10. «В солнечную погоду эту надпись невозможно прочитать»

11. «Увидел недалеко от работы»

12. «Ага, либо час, либо три»

13. «Из-за цвета шрифта состав здесь просто невозможно прочитать»

14. «М-да, ну и дизайн у этой упаковки таблеток»

15. «Вот так выглядит мужской туалет на скалодроме»

Как жена и мать я гарантирую, что ни один мужчина не стал бы пытаться воспользоваться им. © TheRealJetlag / Reddit