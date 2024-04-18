16+ женщин попали в лапы к таким мастерам, что без слез и не взглянешь

Экспериментировать со внешностью и пробовать что-то новое всегда интересно. Однако иногда такое рвение может выйти боком. Одно дело, когда ты сам себе сделал плохую прическу и сам же посмеялся. И совершенно другое, когда отвалил за «преображение» мешок денег.

«Мастер по хне сказала, что она отлично делает портреты животных. Я стирала это около часа»

«Я хотела нежно-розовые волосы, как слева, но получила то, что справа. Так еще и отдала $ 400»

«Этот маникюр мне сделали в навороченном японском салоне. Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные. Ну и вот результат»

© bettietheripper / Reddit Зелёный бургер 1 час назад Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные.

- Гиви какого цвета у тебя машина

- Вот ты закат видел?

- Да

- Вот такая же, только зелёная - - Ответить

Умоляю, скажите, что вы им не платили! © Sunstars6 / Reddit

«Называется, попросила немного затемнить контур губ. Мастер явно перестаралась»

Я не верю, что это один и от же человек. То, что с вами сделали, это тихий ужас! © OldNewUsedConfused / Reddit

Мастер не только испоганила контур губ, но и испортила вашу прекрасную арку купидона.

© ShinyFabulous / Reddit

«На этот маникюр ушло 2 часа. Ногти до смешного ужасны»

«Сделала пробный макияж перед свадьбой. Я драматизирую или правда плохо?»

Да мастер просто поиздевался над вами! © Impressive-Apple6821 / Reddit

«Над этим окрашиванием мастер пыхтела 5 часов»

«Я больше никогда в жизни не пойду к непроверенному специалисту»

Может, мастер в душе стоматолог? © SadAwkwardTurtle / Reddit

«Мне кажется, или мой парикмахер не очень хорош в наращивании?»

«Как думаете, мне стоит вернуться в салон и потребовать исправить это?»

«Я не первый раз делала микроблейдинг. Но с таким столкнулась впервые»

«Попала в салоне к новому мастеру, потому что моя уволилась. Я не знаю, мне плакать или смеяться»

© cosmiccmermaid / Reddit Bazzzay.jiw 1 час назад Не знаю . Я лично смеюсь.)

Хотя на фоне таких татуировок убогий маникюр смотрится вполне органично. Для полноты картины предлагаю ещё между пальцами зажать папиросу "Беломор - канал" ))) - - Ответить

«Делала пробный макияж и прическу перед свадьбой. Кажется, мне стоит сменить мастера»

«Это вообще не то, что я хотела»

«Этот великолепный образ обошелся мне в кругленькую сумму. На самом деле я не выгляжу так плохо»

«Так по мнению мастера выглядит „натуральное“ наращивание»

«За этот французский маникюр я заплатила $ 70»