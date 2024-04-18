Один в один. Вот только выражение левого глаза пёселя передано немного не точно.)
16+ женщин попали в лапы к таким мастерам, что без слез и не взглянешь
Экспериментировать со внешностью и пробовать что-то новое всегда интересно. Однако иногда такое рвение может выйти боком. Одно дело, когда ты сам себе сделал плохую прическу и сам же посмеялся. И совершенно другое, когда отвалил за «преображение» мешок денег.
«Мастер по хне сказала, что она отлично делает портреты животных. Я стирала это около часа»
«Я хотела нежно-розовые волосы, как слева, но получила то, что справа. Так еще и отдала $ 400»
Один раз голову помыть - и будет как слева. По цвету. Насчет густоты волос и укладки можно особенно не надеяться.
«Этот маникюр мне сделали в навороченном японском салоне. Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные. Ну и вот результат»
Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные.
- Гиви какого цвета у тебя машина
- Вот ты закат видел?
- Да
- Вот такая же, только зелёная
- Умоляю, скажите, что вы им не платили! © Sunstars6 / Reddit
«Называется, попросила немного затемнить контур губ. Мастер явно перестаралась»
- Я не верю, что это один и от же человек. То, что с вами сделали, это тихий ужас! © OldNewUsedConfused / Reddit
- Мастер не только испоганила контур губ, но и испортила вашу прекрасную арку купидона.
© ShinyFabulous / Reddit
«На этот маникюр ушло 2 часа. Ногти до смешного ужасны»
Ваша пятилетняя дочь сделала вам прекрасный маникюр !!! Это же дело рук пятилетнего ребенка, правда ?
«Сделала пробный макияж перед свадьбой. Я драматизирую или правда плохо?»
Особого ужаса я не вижу. И хорошо, что он пробный, есть возможность на свадьбу получить приемлемый
- Да мастер просто поиздевался над вами! © Impressive-Apple6821 / Reddit
«Над этим окрашиванием мастер пыхтела 5 часов»
«Я больше никогда в жизни не пойду к непроверенному специалисту»
- Может, мастер в душе стоматолог? © SadAwkwardTurtle / Reddit
«Мне кажется, или мой парикмахер не очень хорош в наращивании?»
«Как думаете, мне стоит вернуться в салон и потребовать исправить это?»
Не стоит . Судя по всему они на это не способны. Просто разгромите им салон .)
«Я не первый раз делала микроблейдинг. Но с таким столкнулась впервые»
судя по хвостику и головке брови, это напыление, а не микроблейдинг
«Попала в салоне к новому мастеру, потому что моя уволилась. Я не знаю, мне плакать или смеяться»
Не знаю . Я лично смеюсь.)
Хотя на фоне таких татуировок убогий маникюр смотрится вполне органично. Для полноты картины предлагаю ещё между пальцами зажать папиросу "Беломор - канал" )))
«Делала пробный макияж и прическу перед свадьбой. Кажется, мне стоит сменить мастера»
«Это вообще не то, что я хотела»
Вам на всех ногтях одновременно рисовали? Что помешало остановить мастера, когда она закончила узор на первом ногте?
«Этот великолепный образ обошелся мне в кругленькую сумму. На самом деле я не выгляжу так плохо»
«Так по мнению мастера выглядит „натуральное“ наращивание»
«За этот французский маникюр я заплатила $ 70»
Немного сэкономить всегда приятно. Однако стоит помнить, что чрезмерное усердствование может привести к полному провалу.