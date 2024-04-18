16+ женщин попали в лапы к таким мастерам, что без слез и не взглянешь

Народное творчество
2 часа назад

Экспериментировать со внешностью и пробовать что-то новое всегда интересно. Однако иногда такое рвение может выйти боком. Одно дело, когда ты сам себе сделал плохую прическу и сам же посмеялся. И совершенно другое, когда отвалил за «преображение» мешок денег.

«Мастер по хне сказала, что она отлично делает портреты животных. Я стирала это около часа»

Bazzzay.jiw
2 часа назад

Один в один. Вот только выражение левого глаза пёселя передано немного не точно.)

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«Я хотела нежно-розовые волосы, как слева, но получила то, что справа. Так еще и отдала $ 400»

Шуршилла
1 час назад

Один раз голову помыть - и будет как слева. По цвету. Насчет густоты волос и укладки можно особенно не надеяться.

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«Этот маникюр мне сделали в навороченном японском салоне. Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные. Ну и вот результат»

Зелёный бургер
1 час назад

Я показала фиолетовые ногти и сказала, что хочу такие же, но более квадратные и красные.
- Гиви какого цвета у тебя машина
- Вот ты закат видел?
- Да
- Вот такая же, только зелёная

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-
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«Называется, попросила немного затемнить контур губ. Мастер явно перестаралась»

  • Я не верю, что это один и от же человек. То, что с вами сделали, это тихий ужас! © OldNewUsedConfused / Reddit
  • Мастер не только испоганила контур губ, но и испортила вашу прекрасную арку купидона.
    © ShinyFabulous / Reddit

«На этот маникюр ушло 2 часа. Ногти до смешного ужасны»

Bazzzay.jiw
1 час назад

Ваша пятилетняя дочь сделала вам прекрасный маникюр !!! Это же дело рук пятилетнего ребенка, правда ?

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«Сделала пробный макияж перед свадьбой. Я драматизирую или правда плохо?»

Хильдур
1 час назад

Особого ужаса я не вижу. И хорошо, что он пробный, есть возможность на свадьбу получить приемлемый

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«Над этим окрашиванием мастер пыхтела 5 часов»

«Я больше никогда в жизни не пойду к непроверенному специалисту»

«Мне кажется, или мой парикмахер не очень хорош в наращивании?»

«Как думаете, мне стоит вернуться в салон и потребовать исправить это?»

Bazzzay.jiw
1 час назад

Не стоит . Судя по всему они на это не способны. Просто разгромите им салон .)

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«Я не первый раз делала микроблейдинг. Но с таким столкнулась впервые»

«Попала в салоне к новому мастеру, потому что моя уволилась. Я не знаю, мне плакать или смеяться»

Bazzzay.jiw
1 час назад

Не знаю . Я лично смеюсь.)
Хотя на фоне таких татуировок убогий маникюр смотрится вполне органично. Для полноты картины предлагаю ещё между пальцами зажать папиросу "Беломор - канал" )))

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«Делала пробный макияж и прическу перед свадьбой. Кажется, мне стоит сменить мастера»

«Это вообще не то, что я хотела»

Алла Чудинова
2 часа назад

Вам на всех ногтях одновременно рисовали? Что помешало остановить мастера, когда она закончила узор на первом ногте?

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«Этот великолепный образ обошелся мне в кругленькую сумму. На самом деле я не выгляжу так плохо»

«Так по мнению мастера выглядит „натуральное“ наращивание»

«За этот французский маникюр я заплатила $ 70»

Bazzzay.jiw
1 час назад

Таким очень удобно шкрёбать по подгоревшему противню. Идеально.

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Немного сэкономить всегда приятно. Однако стоит помнить, что чрезмерное усердствование может привести к полному провалу.

Фото на превью m4d3lf / Reddit

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