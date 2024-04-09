16 бедолаг, которые хотели сэкономить, но все пошло не по плану

Разумная экономия — дело благородное. В конце концов, зачем переплачивать за бренд, если качество у всех почти одинаковое. Однако бывает и так, что дешевые джинсы буквально расползаются после первой стирки, а самолично постриженную челку, кажется, уже ничто не сделает лучше. Мы погрузились в истории людей, которые экономили зря.

«Купили с парнем пару джинсов по дешевке, и вот что с ними стало после стирки»

«Пока их раскладывала, чтобы сделать фотку, еще пару дыр наделала»

Мои ученики-школьники разгуливают в таком же. © Lopsided_Dare9870 / Reddit

С брюками вообще стоит быть аккуратнее

Однажды купила пару недорогих кожаных штанов. Обожала их, носила не снимая целый месяц. И вот как-то поехала в ТЦ, долго там уже гуляла. Тут какая-то женщина похлопала меня по плечу и такая, мол, дамочка, у тебя со штанами беда. На попе. Я бегу в туалет, глядь — задний шов держался на парочке ниток! Сколько же людей за этим наблюдали! © Zealousideal_Pen820 / Reddit

«Хотела сама сделать свежевыжатый сок и в итоге израсходовала 14 апельсинов, чтобы получить эти жалкие капли»

«Решила сама подстричь себе челку. Боже, ну о чем я думала?»

«Купила этот набор из двух банок, вот только крышка с дозатором подходит только к одной»

Экономить на враче может быть болезненно. Буквально

Однажды решила у стоматолога сэкономить на анестезии. Давайте так, говорю, я потерплю. Времена студенческие, стипендия копейки, ну и экономила, на чем могла. А у меня болевой порог очень низкий. Ну, он минуту где-то поковырялся, посмотрел, как я там в кресле корчусь и по лицу слезы текут, отшвырнул инструмент и с криком «Ну не-е-ет, хватит!» — вколол мне анестезию. Бесплатно. © Подслушано / Ideer

«Решил сам постричься, и машинка сломалась прямо в середине процесса. Ну что ж, буду ходить так, пока не куплю новую»

«Купила книжку, а она начала разваливаться прямо во время чтения»

«В следующий раз буду покупать в твердом переплете»

«Ситуация патовая. Решила сама привести волосы в божеский вид перед собеседованием. Теперь на голове это и не смывается»

«Купил в комиссионке планшет, а он требует пароль предыдущего владельца»

© TopBee83 / Reddit Поющий Енот 1 минута назад Не просто планшет, а IPad, и пароль требуется для сброса до заводских настроек. Не понимаю я эту продукцию Apple, но судя по всему, покупать айпад в комиссионке изначально было плохой идеей. - - Ответить

Порой на распродажах не экономишь, а просто выбрасываешь деньги на ветер

Купил джинсы на распродаже меньшего размера. Думаю, ну вот похудею — и как раз будут. И да, реально похудел и влез, но вот беда: все-таки размеры другие, в первую же неделю порвал в паху. Экономия на распродажах, да ну ее нафиг. Лучше купить то, что тебе реально идет, сейчас, за полную цену. © ДжонДоу / ADME

«Ожидание и реальность. Сдуру согласилась на бесплатный маникюр от подруги. У меня, блин, до сих пор ногти болят!»

С вещами на вырост есть извечная проблема

Я была очень высокой, и мне во втором классе на вырост купили коньки 39 размера. Вот только у меня даже в моем приличном сейчас возрасте размер ноги 37. © Ольга Дурова

«Решила сама сделать сестре на день рождения торт с Русалочкой»

«Надеялась, что мой морковный торт будет выглядеть как-то так. А получилось оно»

Порой лучше все-таки заплатить за проезд