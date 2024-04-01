19 бедняг, чей день малость не задался

Вот вроде бы «ничего не предвещало», а потом опа — и случается какая-то неприятность. Например, ни с того, ни с сего ломается техника, ну или ей в этом может помочь кошка. А еще продукты вполне способны преподнести сюрприз: заморозиться так, что их невозможно достать из холодильника или вообще содержать в себе паразита.

«Кажется, мне придется выселиться и позволить ему жить тут»

«У меня часть блендера „прикрепилась“ к посудомоечной машине. Наверное, пластик расплавился, а затем снова застыл»

«Проснулась, а тут такое. Как мне сказать своей кухне, что у меня нет денег?!»

«Видимо, эта миска была сделана не для горячего супа. Вот тебе и обед!»

«Угадайте, кто нашел это в банке с персиками уже после того, как съел почти все?»

«Жена постирала мои новые джинсы, чтобы я мог надеть их сегодня. Но стирала она их вместе со своим пушистым пледом»

«Два часа готовлю гороховый суп, и тут под конец ломается блендер»

«Возвращались с вечеринки. А кексы с кремом упали и запачкали сиденья и меня»

«Забыл зонтик как раз тогда, когда на меня решил обрушиться сильнейший шторм сезона. Я в прямом смысле промок до нитки»

«Прогулялся я в этих „водонепроницаемых“ ботинках всего 30 минут под дождем. А мне еще идти домой пешком»

«Что за фигня с моим бананом? Бананы не должны быть хрустящими или иметь какую-то красную штуку в середине, верно?»

Это грибок, который может расти и в бананах. Он ничего не сделает вам, если вы его съедите. Но лучше не надо. © TheAutisticPope / Reddit

«Кошка спрыгнула с нашего телевизора, и он упал. Замена рамки стоит $1500»

«Да блин»

«Положил пакет с чили в морозилку, а теперь он там застрял. Углы пакета провисли, замерзли, и теперь он не вынимается»

«Жена оставила в машине конфету с арахисовым маслом, она растаяла, а я не заметил и положил на нее свой новенький телефон. Ах, да, и у меня аллергия на шоколад»

«Мое обручальное кольцо соскочило и упало в щель между раковиной и стеной. Зазор очень глубокий. Это в отеле, и выезд через 11 часов»

«Свекровь стерилизовала бутылочки моей дочери в кастрюле с кипящей водой, а потом забыла про них»

«Моя подруга оказалась заперта в своей квартире из-за этого. Ее никто даже не предупредил. Она пропустила занятия и вообще не могла выйти из дома»

«Собрался я одеться и идти на работу, а тут это. Ах, да, я снимаю этот дом»