19 человек, которые прочувствовали на себе все 50 оттенков слова «провал»

Жизнь порой вносит свои коррективы в наши планы — и далеко не всегда приятные. Именно в такие моменты полезно вспомнить, что неприятные происшествия и провалы порой случаются у каждого и единственное, что остается — сделать выводы, а затем посмеяться.

«Была на фестивале. Попросила мастерицу сделать тату хной, как на картинке, а та накарябала мне это. И прогнала, чтобы я ей не отпугивала клиентов»

«Мама случайно испекла в духовке свой iPad»

«Сестра установила пароль на мой компьютер. Я спросил какой, и тут выяснилось, что она пароль забыла»

«Эта сахарница передавалась в нашей семье из поколение в поколение. А я только что ее разбил»

Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь

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Кнопка закрывания дверей отвалилась, и оказалось, что она никогда не была подключена к панели управления

Когда вы проехали полсотни километров домой после покупки нового костюма и лишь там заметили, что продавец не снял с него «антикражку»

«Я потратил 4 часа на то, чтобы добраться до Большого каньона. Вид был потрясающий»

Когда просто хотел немного перекусить, но что-то пошло не так

Когда понимаешь, что собака в доме — это не только верный друг, но и повод для генеральной уборки

«Свидание отменили в последнюю минуту. Пришлось идти в кино одному»

Больше историй о провальных свиданиях можно прочитать здесь.

«Я собиралась съесть на ужин авокадо»

Продавец не снял «антикражку» перед отправкой заказа, и теперь она не только не дает вскрыть упаковку, но еще и угрожающе мигает

Из-за фантиков эти конфеты напоминают брюссельскую капусту. Подстава, конечно, но приятная

Вы тоже думали, что жизнь продавца фейерверков — это сплошной праздник?

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«Осталось 15 секунд до того, как он оближет мой телефон»

«Просто хотел включить свет, но вместо этого продезинфицировал руки»

Когда выполнила и перевыполнила задание нового начальства

Перешла на новую работу. И начальник сразу же заставил меня собирать деньги на подарок бухгалтерше на день рождения. Мол, я так быстрее со всеми перезнакомлюсь, вольюсь в коллектив. Ну я и сделала, как он просил. Вручаем всем коллективом подарок, и я лишь тут догоняю, что я и ее заставила скинуться на подарок. © Не все поймут / VK

Когда уверен, что выйдешь сухим из воды. А зря

Если вы, смотря на последнюю гифку, задумались о том, что чувствовали мама с папой, увидев своих промокших детей, возможно вам будет любопытно почитать эти родительские твиты или полистать эти забавные переписки с детьми.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.