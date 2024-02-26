19 человек, которые прочувствовали на себе все 50 оттенков слова «провал»
Жизнь порой вносит свои коррективы в наши планы — и далеко не всегда приятные. Именно в такие моменты полезно вспомнить, что неприятные происшествия и провалы порой случаются у каждого и единственное, что остается — сделать выводы, а затем посмеяться.
«Была на фестивале. Попросила мастерицу сделать тату хной, как на картинке, а та накарябала мне это. И прогнала, чтобы я ей не отпугивала клиентов»
«Мама случайно испекла в духовке свой iPad»
«Сестра установила пароль на мой компьютер. Я спросил какой, и тут выяснилось, что она пароль забыла»
«Эта сахарница передавалась в нашей семье из поколение в поколение. А я только что ее разбил»
Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь
Для создания этого материала были использованы следующие источники: queenozymandias / Twitter
Кнопка закрывания дверей отвалилась, и оказалось, что она никогда не была подключена к панели управления
У меня серьёзные подозрения, что их вообще никогда не подключают. Все лупостят по ним по 15 раз кряду, не замечая, что двери закрываются одинаково, что нажал ты эту кнопку, что не нажал
Когда вы проехали полсотни километров домой после покупки нового костюма и лишь там заметили, что продавец не снял с него «антикражку»
Я так на работу принесла шампанское, чтобы отметить защиту диплома. Просто в недоумении была по поводу как так вышло и что теперь делать. Шеф, не долго думая, говорит "Щас решим". Не успела глазом моргнуть, он снял эту штуковину. Коллеги ржут "Не знаем, из-за чего больше переживать: что сотрудница, только что получившая диплом, упёрла шампанское, или что шеф умеет так в два счёта снимать антикражу".😂😂😂
«Я потратил 4 часа на то, чтобы добраться до Большого каньона. Вид был потрясающий»
Когда просто хотел немного перекусить, но что-то пошло не так
Когда понимаешь, что собака в доме — это не только верный друг, но и повод для генеральной уборки
«Свидание отменили в последнюю минуту. Пришлось идти в кино одному»
«Я собиралась съесть на ужин авокадо»
Продавец не снял «антикражку» перед отправкой заказа, и теперь она не только не дает вскрыть упаковку, но еще и угрожающе мигает
Вариант 1: вон те проволочки должны довольно легко перекусываться. Выкинуть и забыть.
Вариант 2: связаться с продавцом, пусть решает проблему.
Из-за фантиков эти конфеты напоминают брюссельскую капусту. Подстава, конечно, но приятная
Пипец эти брюссельские капусты. Я как-то взяла упаковку, думая, что это именно они. Оказалось, инжир. Круглый и зелёный. Только на кассе заметила, но перед тем, как пробить и оплатить.
Вы тоже думали, что жизнь продавца фейерверков — это сплошной праздник?
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
«Осталось 15 секунд до того, как он оближет мой телефон»
«Просто хотел включить свет, но вместо этого продезинфицировал руки»
Когда выполнила и перевыполнила задание нового начальства
Перешла на новую работу. И начальник сразу же заставил меня собирать деньги на подарок бухгалтерше на день рождения. Мол, я так быстрее со всеми перезнакомлюсь, вольюсь в коллектив. Ну я и сделала, как он просил. Вручаем всем коллективом подарок, и я лишь тут догоняю, что я и ее заставила скинуться на подарок. © Не все поймут / VK
Когда уверен, что выйдешь сухим из воды. А зря
Если вы, смотря на последнюю гифку, задумались о том, что чувствовали мама с папой, увидев своих промокших детей, возможно вам будет любопытно почитать эти родительские твиты или полистать эти забавные переписки с детьми.
Вкусный?