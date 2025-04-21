Мы узнали, откуда родом 12 популярных собак: некоторые породы нас удивили

Существует много вариаций шпицов. Где именно произошла эта порода, точно неизвестно. Даже на древних египетских гробницах были изображения, похожие на этих пушистых милах. Но считается, что прародители большинства современных представителей породы все же жили в Сибири или Арктике. Даже их маленькие уши предназначены для того, чтобы снизить риск обморожения. А о густой шерсти можно и не говорить.

Основным местом разведения и трансформации породы является побережье Балтийского моря — именно здесь были выведены привычные нам померанские шпицы.