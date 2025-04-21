-… Ваш шпиц - прелестный шпиц, не более наперстка;
Я гладил все его , как шелковая шёрстка!…
( « Горе от ума»)
Мы узнали, откуда родом 12 популярных собак: некоторые породы нас удивили
Собака — лучший друг человека. Конечно, кто-то может поспорить с этим утверждением, но если однажды вы завели собаку, то вряд ли ваша жизнь будет прежней. Существует уйма различных пород и метисов: каждый вид имеет свои плюсы и минусы. И у каждого — своя история происхождения.
Шпиц (Сибирь и Арктика)
-… Ваш шпиц - прелестный шпиц, не более наперстка;
Существует много вариаций шпицов. Где именно произошла эта порода, точно неизвестно. Даже на древних египетских гробницах были изображения, похожие на этих пушистых милах. Но считается, что прародители большинства современных представителей породы все же жили в Сибири или Арктике. Даже их маленькие уши предназначены для того, чтобы снизить риск обморожения. А о густой шерсти можно и не говорить.
Основным местом разведения и трансформации породы является побережье Балтийского моря — именно здесь были выведены привычные нам померанские шпицы.
Борзые Таза (Казахстан) и Тайган (Киргизия)
Грациозные представители породы борзых тазы считаются одной из старейших пород собак в мире и их родиной считается Казахстан. Прежде всего, они превосходные охотники и известны своей выносливостью. К незнакомым людям тазы равнодушны, а вот со своим человеком с удовольствием пообщаются и поиграют. К сожалению, сейчас порода на грани исчезновения. Власти Казахстана предпринимают все возможное, чтобы возродить этих изящных собак.
А вот высокогорный регион Тянь-Шаня на границе Киргизии и Китая славится прекрасными тайганами. Эти борзые отличаются превосходными зрением и нюхом.
Чихуахуа (Мексика)
Мифов об этой собаке больше, чем килограммов в ее весе: точно мы знаем одно: чихуахуа — самая маленькая признанная порода в мире. Многие считают, что они — вечно тявкающие собаки, на которых даже страшно дышать, такие они хрупкие. Однако если изучить характер этой породы более детально, то мы увидим стабильного, спокойного компаньона с вполне нормальным здоровьем. Многие чихуахуа даже с радостью могут поучаствовать в аджилити.
Много споров и о происхождении этой породы. Но больше всего доверия вызывает вариант, что предки чихуахуа жили в Мексике. Похожих собак держали представители знати народа тольтеки. Пришедшие на территорию ацтеки тоже не остались равнодушными к этим песикам и считали их прекрасными компаньонами. Существовало поверье, что именно чихуахуа будет проводником своего умершего хозяина в загробный мир.
Самоед (Сибирь)
Не знаю как насчет самоочищения, у нас в частном секторе такой грязный самоед бегает по участку, что он серый, а не белый! Все от ухода зависит!
Эти белые лохматые шарики были одомашнены и служили человеку в качестве пастушьих или ездовых собак. Исторической родиной самоедов считается Сибирь. Одна из особенностей породы — шерсть обладает природной способностью отталкивать грязь. Кроме того, двойной подшерсток помогает легко переносить экстремально низкие температуры, именно поэтому самоедов часто используют в экспедициях в Арктике и Антарктике.
Тобет (Казахстан)
Тобеты с древних времен охраняли кочевые племена и пасли скот на территории современного Казахстана. По сути, это та же среднеазиатская овчарка (алабай). Эти собаки призваны были защищать скот от крупных хищников, например, волков или медведей. Внешне флегматичные и спокойные гиганты обладают взрывным характером: они моментально реагируют на угрозу. По отношению к своим хозяевам тобеты спокойны и преданы. Но всегда готовы защищать и своего человека, и его имущество.
Комондор (Венгрия)
И хотя это лохматое создание считается достоянием Венгрии, о происхождении собаки-«швабры» можно поспорить. В XII веке комондоры были завезены в Венгрию куманами (они же половцы) — кочевым народом Центральной Азии, который был вынужден двигаться на запад после прихода монголов. Но в такие давние времена специалисты не углубляются и официально считают родиной комондоров именно Венгрию.
Эти собаки прекрасно охраняют скот. Они очень спокойные и уравновешенные, но если видят опасность, то сразу переходят к действиям. Комондоры ладят с другими животными, а также прекрасно общаются с детьми.
Доберман-пинчер (Германия)
Доберманы относительно молодая порода: они были выведены в Германии в конце XIX века и названы по фамилии своего создателя — сборщика налогов и смотрителя за собачьими загонами Карла Добермана.
Представители этой породы обладают запоминающейся внешностью: гладкая короткая блестящая шерсть, острый нос. Правда, привычные для нас торчащие острые уши становятся такими лишь после купирования. Эти собаки очень одаренные, бдительные и при правильном воспитании и дрессировке могут стать великолепными охранниками и компаньонами.
Спаниель (Испания)
Спаниэлька красотка. Уши, как локоны и caма кудрявая модница. Цвет отпадный, золотистый.
На самом деле специалисты так толком и не определились, откуда же взялись спаниели. Тем более есть несколько разновидностей этой породы: английский спаниель, кокер, кламбер и многие другие. И хотя действительно каждый вид развивался своим путем, многие ученые склонны считать родиной спаниелей Испанию.
Современные породы имеют разнообразные окрасы, обладают прекрасным нюхом. Порода популярна уже долгое время. Заводчики считают, что успех заключается в неотразимой внешности и прекрасном характере.
Бернский зенненхунд (Швейцария)
Какой джентльмен! С белым галстуком-жабо и благородной "сединой" нна голове. Отличный друг.
Название говорит само за себя: прекрасные гиганты появились в швейцарском кантоне Берне. Настоящее альпийское чудо! Основная задача бернов — пасти скот. Но в прошлом они использовались и как тягловые животные. Родственниками зенненхундов считаются римские мастифы.
Берны — очень добродушные и верные компаньоны. Обычно они привязываются к конкретному человеку и готовы отдать за него жизнь. К сожалению, у представителей этой породы есть характерные проблемы со здоровьем. Но даже за свой короткий срок они сделают все, чтобы стать для своего хозяина лучшим другом.
Далматин (Хорватия)
Далматины — собаки, прославившееся благодаря чудесному мультфильму, — берут свое начало в Хорватии: самые ранние иллюстрации породы найдены именно здесь в начале XVII века. Порода довольна популярна, хотя имеет ряд особенностей. Например, часто встречаются полностью или частично глухие особи. Современные представители породы сохранили превосходный охотничий инстинкт. Также далматины любят учиться и поэтому использовались на службе в пожарных частях: они прекрасно следуют рядом с машиной, а раньше сопровождали пожарные экипажи: эти собаки превосходно ладили с лошадьми.
Любопытно, что обычно щенки далматинов рождаются чисто белыми или с едва заметными пятнами. А уже яркие очертания пятнышки обретают в течение первых 10 дней жизни.
Борзые (Древний Египет)
И снова вернемся к борзым. В группу этих охотничьих собак входит много разновидностей, в том числе и упомянутые выше тазы и тайганы. А вот определить точно, откуда же взялись прародители породы — это задача со звездочкой. В большинстве своем специалисты все же склоняются к Древнему Египту. Именно там обнаружены датируемые еще тысячелетиями до нашей эры изображения борзых на гробницах и артефактах. Это определенно свидетельствует о том, что египтяне почитали этих собак. Теперь мы знаем множество разновидностей породы: русскую, английскую, ирландскую, греческую и т.д. — каждая имеет свою историю и официальное место происхождения.
О братьях наших меньших можно говорить вечно, поэтому предлагаем вам заглянуть сюда: