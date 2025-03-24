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17 пушистых исследователей, которым не сидится дома
Непредсказуемость котов — это тема для диссертации. Что происходит в головах этих пушистых созданий и почему их вечно тянет на какие-то приключения? Неужели нельзя быть спокойным диванным котиком? Конечно, нельзя. Мир такой огромный и в нем так много интересного: можно навестить соседей, найти себе новых друзей, и, возможно, попробовать отправиться в путешествие.
«Сегодня мы не смогли найти нашу кошку, а потом выглянули в окно и увидели это»
«Сфотографировал своего кота в режиме полной маскировки. Попробуйте его найти!»
«Так выглядит мой кот Гилдберг после своих похождений»
«Это — я. А это — не мой кот»
- Мысли кота: «О! Я поймал себе нового слугу». © Miri5613 / Reddit
«Мой кот предпринял попытку выехать за границу»
- Слишком много обуви, чувак! Куда положить консервы с тунцом и игрушки? © issuesgrrrl / Reddit
- Посыл кота: «Я уже собрал все самое важное — себя». © santathe1 / Reddit
«Это не наша кошка, но она каждый день приходит к моему мужу. Мне стоит начинать ревновать?»
- Уж прости, но ты определенно в этих отношениях лишняя. © law_st / Reddit
«Это мой кот. В окне не моей ванной...»
Владельцы ванной комнаты считают его своим котом, а вас - соседями, к которым он иногда влазит
- Котик или подрабатывает за вкусняшки, или у него есть вторая семья, которую он скрывает. © IllustratorMurky2725 / Reddit
- Я бы с удовольствием почитала версию владельцев ванной комнаты. © nerdiotic-******* / Reddit
- Версия кота: «Это не то, что ты подумал! Они ничего для меня не значат! Это было всего раз!» © SoMuchMoreEagle / Reddit
«Развлечения соседского кота в 6.30 утра»
- Кажется, в этом году будет ранний урожай котов. © i_pee_printer_ink / Reddit
«Я заехал к своему другу, и его кот решил изучить мою машину»
«Я вернулся домой и увидел это. Проблема в том, что у меня не было кота»
- Очевидно, что это кот вашей собаки. © JeshkaTheLoon / Reddit
- В чем проблема? Купите кошачий корм и немного игрушек. © Professional_Band178 / Reddit
«Это соседский кот Йопи, и он любит выйти на улицу позагорать»
«Не видела свою кошку несколько часов и отправилась
на поиски. Застала ее в любопытной ситуации»
«Это соседский кот, но каждый день он заходит к нам. Мы даже назвали его Пушистиком»
Взгляд говорит: дратути, а можно мне немношко рыбов за то, что я такой красивый?
«Этот кот приходит ко мне в дом, проверяет все, получает немного ласки и уходит»
- Мне кажется, он приходит проверять твой код. © urmurgursh / Reddit
«Если что, у нас нет кота...»
«Моя кошка решила залезть на чердак, но что-то пошло не по плану. Она простояла так минут десять»
Кошка задумалась,а сможет ли она спуститься. Всё взвесила. И решила вернуться.
«Моя кошка сбежала из дома. Я нашла ее через пару часов. Но в итоге это оказалась другая кошка. А моя вернулась через некоторое время. Теперь у меня две кошки»
Это ваша кошка. Просто что-то пошло не так при проходе через портал, и она раздвоилась 🙄
- Просто ваша кошка нашла свою близняшку и разработала план по ее усыновлению. © mosstalgia / Reddit
Если вы считаете, что тема котов не раскрыта, то можно ознакомиться со следующими статьями:
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