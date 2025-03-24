17 пушистых исследователей, которым не сидится дома

Непредсказуемость котов — это тема для диссертации. Что происходит в головах этих пушистых созданий и почему их вечно тянет на какие-то приключения? Неужели нельзя быть спокойным диванным котиком? Конечно, нельзя. Мир такой огромный и в нем так много интересного: можно навестить соседей, найти себе новых друзей, и, возможно, попробовать отправиться в путешествие.

«Сегодня мы не смогли найти нашу кошку, а потом выглянули в окно и увидели это»

«Сфотографировал своего кота в режиме полной маскировки. Попробуйте его найти!»

«Так выглядит мой кот Гилдберг после своих похождений»

«Это — я. А это — не мой кот»

Мысли кота: «О! Я поймал себе нового слугу». © Miri5613 / Reddit

«Мой кот предпринял попытку выехать за границу»

Слишком много обуви, чувак! Куда положить консервы с тунцом и игрушки? © issuesgrrrl / Reddit

Посыл кота: «Я уже собрал все самое важное — себя». © santathe1 / Reddit

«Это не наша кошка, но она каждый день приходит к моему мужу. Мне стоит начинать ревновать?»

Уж прости, но ты определенно в этих отношениях лишняя. © law_st / Reddit

«Это мой кот. В окне не моей ванной...»

Котик или подрабатывает за вкусняшки, или у него есть вторая семья, которую он скрывает. © IllustratorMurky2725 / Reddit

Я бы с удовольствием почитала версию владельцев ванной комнаты. © nerdiotic-******* / Reddit

Версия кота: «Это не то, что ты подумал! Они ничего для меня не значат! Это было всего раз!» © SoMuchMoreEagle / Reddit

«Развлечения соседского кота в 6.30 утра»

Кажется, в этом году будет ранний урожай котов. © i_pee_printer_ink / Reddit

«Я заехал к своему другу, и его кот решил изучить мою машину»

«Я вернулся домой и увидел это. Проблема в том, что у меня не было кота»

«Это соседский кот Йопи, и он любит выйти на улицу позагорать»

«Не видела свою кошку несколько часов и отправилась

на поиски. Застала ее в любопытной ситуации»

«Это соседский кот, но каждый день он заходит к нам. Мы даже назвали его Пушистиком»

«Этот кот приходит ко мне в дом, проверяет все, получает немного ласки и уходит»

Мне кажется, он приходит проверять твой код. © urmurgursh / Reddit

«Если что, у нас нет кота...»

«Моя кошка решила залезть на чердак, но что-то пошло не по плану. Она простояла так минут десять»

Liudmila123 7 часов назад Кошка задумалась,а сможет ли она спуститься. Всё взвесила. И решила вернуться. - - Ответить

«Моя кошка сбежала из дома. Я нашла ее через пару часов. Но в итоге это оказалась другая кошка. А моя вернулась через некоторое время. Теперь у меня две кошки»