19 доказательств того, что на собеседовании может случиться все что угодно
Истории
17 часов назад
Поиски новой работы — это очень волнительно. Порой на собеседованиях разворачиваются такие странные и нетипичные события, что и поверить не можешь, что такое происходит в реальной жизни.
- Под конец собеседования интервьюер, очень высокопоставленный технический специалист, спросил меня: «Итак, у вас есть вопросы ко мне?» Я подумал и спросил: «Что самое худшее в работе здесь?» Он задумался на минуту, затем встал, закрыл дверь и около получаса рассказывал мне в болезненных подробностях обо всех проблемах компании, а потом выставил за дверь со словами «вам перезвонят». На следующий день мне действительно позвонили. Оказывается, после нашего разговора этот специалист уволился, и на предприятии хотели знать, что же такого случилось на собеседовании. Я честно им все рассказал, а технический директор спросил меня, не хочу ли я помочь ему исправить те проблемы, что есть в компании. И я согласился. © Stan Hanks / Quora
- На собеседовании спросили, есть ли у меня машина. Ответил честно: желтая Skoda. Интервьюер, мальчик лет на 10 моложе меня, заявил: «Ты неудачник — ездить на маленькой машинке женского цвета?!» Спокойным голосом объяснил, что не люблю, когда мне тыкают посторонние. Встал и ушел. А вечером звонит работодатель: «Вы нам подходите. Когда можете приступить к работе?» Я послал их далеко и надолго. © Stainless / Dzen
- Откликнулась как-то на мое резюме одна компания. Я почти уже отпросилась с текущего места работы на собеседование, но решила уточнить место встречи:
— Станция метро «Улица такая-то».
— Как «Улица такая-то»? Может, «Проспект такой-то» или Библиотека имени такого-то«?
Так я и мой несостоявшийся работодатель узнали, что я нахожусь в одном городе, а он — в другом. Было и смешно, и досадно, потому что вакансия была мне очень интересна. © Racoonzel / ADME
- На последнее место пришла, стихийно уволившись с предыдущего. Собеседование с начальницей было прямым и честным, без «стандартов сервиса». Честно сказала, почему не захотела остаться на прежнем месте. Она махнула рукой и сказала, что в свое время тоже так увольнялась. После бесед и пробных пары часов мне сказали, что к ним еще придет «девочка» и тогда они решат. И тут у меня по звонку резко меняются обстоятельства — я смогу выйти только через пару недель, не раньше. Так и брякнула, мол, берите другую девочку, у меня изменилась ситуация, к сожалению. На следующее утро была крайне удивлена звонку, что берут меня, если я согласна... Напомнила про свои обстоятельства, вдруг напутали ли чего. Сказали, что снимают вакансию и будут ждать. Сказали, что я им нужна больше, чем они мне, чем прилично удивили. Вышла через две недели. Меня реально ждали. Компания хорошая, работаю три года, все устраивает. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Меня не взяли на работу, потому что экономические и финансовые термины объясняла своими словами, а не цитировала из словаря. С удивлением заявила, что свои слова лучше, так как доказывают, что я действительно понимаю, о чем говорю. Ответили, что директор только закончил какие-то курсы, на которых выучил словарь наизусть. © Ольга Михайлова
- Позвонила работодатель, пригласила на собеседование в другой город. Но сначала вкратце по телефону рассказала какие у меня будут обязанности. Договорились на определенное время. Приехала и мне говорят: «Извините, мы уже взяли другого человека». Примерно через месяц из этой же конторы снова пишут. Но я не поехала уже. © Мария Медведева
Собеседование в другом городе. Ну ок. А сама работа где предлагалась?
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- Подруга шла на собеседование, и по дороге туда ее ужалила оса. Лицо сильно распухло, но она все равно пришла на интервью. Сказала работодателю, что до встречи с осой выглядела лучше, но если он не хочет проводить собеседование с ней такой, то можно перенести. И ее сразу же взяли на работу. А все потому, что раз она пришла даже в таком виде, значит, она ответственный человек, а им как раз такие и нужны. © Карамель / VK
- На собеседовании генеральный директор и основатель фирмы спрашивает меня:
— Итак, раз вы работали в X, вы должны знать мисс Y.
— О, я знаю ее. Довольно сумасшедшая дама, если честно.
(У 4 управляющих партнеров за столом от моего ответа отвисла челюсть). Генеральный директор продолжает:
— Вообще-то она мать моего ребенка.
— ...
— Хотя она действительно с придурью. Мы расстались несколько месяцев назад.
И да, я получил работу. © Olivier Peyre / Quora
Я и сама знаю, что с придурью. Так это же прекрасно! Просто до свадьбы придурь называется изюминкой 🤣
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- Должна была подойти к 8 утра, но опоздала минут на 40. Уже ни на что не надеялась. Мне задавали вопросы, ситуации всякие обрисовывали... Не помню даже, что я там отвечала. Была уверена, что меня с таким отношением ни за какие коврижки уже не возьмут. А в конце они мне выдают: «Вы нам подходите идеально! Потому что вас будто ничего не может вывести из себя! Вы такая стрессоустойчивая! Очень спокойная. Начинайте уже с завтрашнего дня...» © Искендерова Лейла
- Знакомый решил податься в банк на одну из должностей, как раз открыли вакансию. Молодой специалист, все дела. Собеседование было групповым. Сначала разделили их на группы по 5 человек и дали задание. Потом настало время индивидуального интервью. Встречает его милая девушка, предлагает чашку кофе, провожает в кабинет начальника отдела. Он берет кофе, заходит, отвечает на стандартные вопросы, ничего необычного. Потом ему говорят, мол, подумаем и вам перезвоним. Через пару дней звонят: «Мы вас ждем на работу». А он уже думал, что упустил вакансию. Ну и когда начал уже работать, однажды спросил того самого начальника, почему все-таки его взяли. Ответ начальника был такой: «Твоя группа была плюс-минус с одинаковыми резюме. Но ты единственный, кто после собеседования отнес чашку от кофе обратно на кухню, помыл и поставил на место. Это мне о многом сказало». © Ира Биллер
- Меня спросили: «Если бы вы были на моем месте, вы бы взяли себя на работу?» Я ответил: «Нет», и интервьюер сказал: «Ну, тогда это все, что мне надо было знать. Завтра начать сможете?» Я такой: «Нет... Но могу на следующей неделе». © willboby / Reddit
- Когда окончила школу, а в универ поступить не получилось, родители заставляли меня искать работу. Вот только мне так не хотелось ничего делать, что я просто саботировала поиски. Найду какое-нибудь объявление, позвоню, нагрублю, мне откажут, и я сижу еще неделю. Как-то у меня было особо мрачное настроение, я составила короткое резюме и откликнулась сразу где-то на 50 вакансий. Если вкратце, писала что-то такое: «Ненавижу работать, хочу получать много денег, не звоните сюда и не пишите на почту». Через три дня позвонили из одной конторы, пригласили на собеседование, и в итоге я с удовольствием проработала у них 4 года. © Карамель / VK
- После нескольких месяцев безуспешных поисков работы я наконец получила приглашение на собеседование в престижную компанию. Интервью прошло хорошо, и на выходе из офиса я случайно столкнулась с женщиной, которая уронила все свои бумаги. Я помогла ей собрать их, и мы разговорились. Оказалось, что она — генеральный директор компании. Через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я получила работу. На первом совещании я узнала, что именно та женщина настояла на моем принятии, увидев во мне потенциального лидера. © Карамель / VK
- Собеседование у меня было третьим за день. Устала немного, да и сразу мне это место не понравились. Напоследок задали мне там вопрос о недостатках. Я уже начала хулиганить и заявила, что главный мой недостаток — это лень. Видели бы вы эти вытянутые лица! И такая пауза повисла... И тут я продолжила, что я ленюсь переделывать по 100 раз, поэтому сначала могу потратить некоторое время на подготовку, а потом сделать все с первого раза как надо. В результате, эти ребята мне перезвонили, но я к ним не пошла работать, хотя они уверяли, что я им очень понравилась. © Оксана Трифоненко
- Меня на работу взяли из-за красивых сапог. Начальница сказала, что девушка в таких шикарных сапожках точно будет хорошо работать. © Светлана Анисимова
- — Опишите себя одним словом.
— Нет!
К этому моменту собеседования интервьюер уже успел меня взбесить, и я решил, что не хочу там работать. Парадокс, но должность мне в итоге предложили. © sugabeetus / Reddit
- Всю жизнь прожила в большом городе, но вот переехала жить в деревню. По профессии я ветеринар. Пошла устраиваться на работу. Начальник спросил, знаю ли я, с какой стороны надо подходить к корове. Хороший вопрос, если учесть, что коров я видела только на картинке. Ответила, что лучше ни с какой. Посмеялись. На работу меня приняли. По прошествии времени убедилась в своей правоте, так как корова, зараза такая, может лягнуть, с какой стороны ты к ней не подходи. © Катерина Ляшенко
Был такой вопрос в "Что? Где? Когда?". Правильный ответ был: каждый раз с одной и той же стороны
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- «Если бы вы были мороженым, то с каким вкусом?» Это спросили на собеседовании на должность помощника генерального директора. Я не помню, что я тогда ответила, но работу мне предложили после того, как первый утвержденный ими кандидат сбежал спустя неделю работы. © RevolutionaryIdeal11 / Reddit
- Меня попросили решить загадку «У вас есть емкости на 3 и 5 галлонов. Как с их помощью отмерить 4 галлона воды?» Я ответила сразу. Интервьюер была шокирована и спросила, как я так быстро решила задачу. Я честно призналась в том, что третья часть «Крепкого орешка» — один из моих любимых фильмов. Там озвучивалась эта задачка. Она рассмеялась, и я получила стажировку. © sigdiff / Reddit
Еще несколько занимательных статей про рабочие будни и собеседования:
Комментарии
Уведомления
Я - мороженое с лакрицей. А вы, интересно же кто себя с каким вкусом ассоциирует 😀
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