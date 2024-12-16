17 новогодних подарков, обладателям которых явно хотелось приложить руку к лицу

Как же у меня печёт от историй о бытовых приборах и вещах, подаренных мужьями своим женщинам без просьбы подарить именно это. Это отвратительно по всем статьям. От заложенной патриархальным устоем уверенности в том, что всё обустройство и обслуживание быта ‐ святая женская обязанность, до банального пренебрежения близким человеком, о котором было в лом подумать, чего бы ему хотелось, и в результате подарены бытовые предметы, потому что "нуачо, ты же женщина, вам нужны всякие блендеры и швабры".