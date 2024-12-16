Может муж сестры женщин перепутал своих, хотел кому то ещё эти тапочки подарить?
17 новогодних подарков, обладателям которых явно хотелось приложить руку к лицу
Дарить подарки — это искусство. Помнится, одно время всем доставались гели для душа, да в таких количествах, что их некуда уже было ставить. Но это не самый плохой подарок. Пользователи сети рассказали о своих незабываемых презентах.
- Муж сестры как-то учудил и подарил ей на Новый год тапочки. Желтые. 37 размера. У нее 40. Тапочки она не носит принципиально. Желтый цвет ненавидит. Что за помутнение на него нашло? Никто так и не понял.
- На прошлой работе за пару недель до Нового года отдел кадров собрал со всех сотрудников, собирающихся идти на корпоратив, немного денег. На них закупили сувенирку типа календарей на стену в подарочном пакетике. На корпоративе собственник брал по пакетику и вручал сотрудникам со словами благодарности за работу. Очень двоякие чувства остались. Сама атмосфера была теплой, дружеской, но я такого раньше нигде не встречала. © MPDgirl / Pikabu
- Когда я начала учить немецкий язык, я столкнулась с тем, что у нас трудно найти книги на немецком языке, что вполне логично. Очень маленький выбор, дорого, надо искать. Поэтому все мои друзья знали, что книга на немецком — лучший подарок. Мой тогдашний молодой человек подарил мне на Новый год книгу на английском, причем шестой том цикла «Темная башня» в бумажной обложке. До сих пор считаю это эталоном фигового подарка. © DevonMiles / Pikabu
- На корпоративе наша генеральша решила провести беспроигрышную лотерею. Собрала со всех деньги. И каждый потом из шапки тянул билетик. Короче, за свои деньги сделали сами себе ненужные подарки. Вот так нас отблагодарили за год работы. © LightTatyana / Pikabu
- Нам перед НГ премию дали по 8 тысяч. А через неделю пришла зарплата. Угадайте, какая? Правильно, на эти 8 тысяч меньше. Подоходный, естественно, удержали и с «премии», и с зарплаты. © Antoshka333 / Pikabu
А что, с премии не должны были удерживать? Это в любом случае доход
- Начальник решил поиграть в Тайного Санту. Бюджет подарков был оговорен. Лично я купила на эту сумму сертификат в хорошее кафе. Кто-то — шоколад ручной работы. Все подарки были хорошими, кроме диско-шара, который начальник купил и включил в офисе во время импровизированной дискотеки. Ну и, конечно, по закону подлости этот диско-шар достался мне.
- У знакомой муж — любитель подарить бытовую технику, то пылесос, то миксер. Жена ему устроила разнос, так он «учел замечания» и купил золотую цепочку. А она вообще золото не носит, кожа от него чешется.
- Отец подарил мне молоток и плоскогубцы из своей коллекции инструментов. Завернул их еще красиво. © LegitimateStar7034 / Reddit
- Брат подарил мне ярко-оранжевый кошелек. «Потому что тебе так нравится оранжевый», — сказал он, показывая кошелек, который я ему вручил несколько лет назад. Но мой подарок был красный. Брат — дальтоник. © Whole-Arachnid-Army / Reddit
- Когда муж подарил очередную кастрюлю, я отбросила попытки вежливо объяснить, что кастрюля не может быть подарком жене, а только подарком всей семье. Сказала, что жене надо дарить то, чем будет пользоваться только она, что хочется. И доходчиво объяснила, в кого полетит следующая подаренная кастрюля.
Мы говорили несколько часов, и в конце концов я смогла ему объяснить свое видение уместных подарков. Самое обидное, что я всегда старалась ему купить что-то особенное, что он сам хотел, но жалел денег. А он считал, что, раз я говорю, что нам не хватает сковородки, я буду рада получить ее в подарок.
- Бабушка и дедушка подарили моим родителям фотографию в рамке, на которой был изображен какой-то неизвестный мальчик. И нет, это не та магазинная фотография, с которой иногда продают фоторамки. © iamnotahermitcrab / Reddit
- Мне на Тайного Санту подарили бесплатные пробники крема. А договор был вложиться по тысяче! Помню, открываю пакет и возмущаюсь, мол, кто эту фигню подарил? «Значит так, завтра чтоб у меня было что-то приличное, иначе я выясню и ославлю на весь офис». На следующий день обнаружила пакет с конфетами. Шоколад я люблю, а дешманский, ко всему прочему еще и бесплатный, плохо впитывающийся жирнющий крем себе пусть оставляют. Меня просто сам факт обмана возмутил. Ну меня люди боятся, поэтому решили со мной не связываться. © Подслушано / Ideer
Вы видели цены nа хорошие кастрюли и сковородки? А nа грили?)) А nа муслиновые покрывала? )) Пусть лучше муж купит мне дорогую полезную вещи, которую я конкретно прошу, чем бесполезную милую безделушку или очередное украшение, которое я не буду носить. Мы давно прошли уже этот этап с "сюрпризами" и перешли к подаркам типа ПММ, сковородка и швабра за дохреналион денег )) Бюджет общий, всякие бесполезные подарки все равно будут куплены из него.
- Мы с сестрой купили друг другу одинаковые наборы Lego «Орхидея». Глупо получилось. © Historical-Monk-7339 / Reddit
- Когда мы с женой только поженились, теща меня терпеть не могла. Однажды она подарила мне дурацкий свитер. Прошел год, и я специально надел этот свитер к ним в гости. Так теща спросила мою жену, что за фигня на мне надета.
- Решила моя коллега затеять злосчастную игру «Тайный Санта». Я сначала отказывалась, но потом все равно пришлось вытянуть бумажку с именем. Подготовила хороший подарок, с душой. День вручения, получаю сверток. «Ух ты, что-то тяжеленькое», — думаю я. Разворачиваю, а там старый мятый пакет из супермаркета, в котором лежит самая дешевая банка кофе. Ушла в тот день с работы с какой-то тяжестью в душе. И дело-то даже не в банке кофе, а в том, как отвратительно ее преподнесли. Прошел год, а я до сих пор помню, не знаю, почему так запало в сердце. © Подслушано / Ideer
- Подруга работала в магазине. 31 декабря перед закрытием приезжает шеф, говорит: «Девочки, милые, с Наступающим!» Берет с полок конфеты, мандарины, что-то еще по мелочи, кладет перед ними на стол и, довольный, уходит. Девочки переглянулись и вернули все на полки. Ведь денег он в кассу не внес. А недостачу бы на них списали.
- Мне подруги говорят, мол, грех жаловаться на подарки мужа, но вот моя история. Первый год вместе. Намекаю мужу: «Какие духи хорошие, я бы хотела». Итог: дарит телефон (не люблю менять технику, к новой привыкать, старый был неплох). Говорит: «Ты как-то упомянула, что на твоем памяти мало и камера плохая». Ладно, грех жаловаться, не абы что подарил!
Второй год. Ставлю ТЗ: сломался старый ноут, нужен для работы вот такой.
Итог: дарит какой-то навороченный ноут, который сам хотел. С английской, блин, раскладкой. Еще и ломается через полгода, а починка в сервисе стоит почти как новый ноут. И вот вроде дорогой хороший подарок, сама просила, но есть огромное «но».
Третий год. Говорю, мол, идем в магазин, сама выберу кроссовки — будет твой подарок.
Итог: скандалим в ТЦ, потому что он считает, что я должна купить кроссовки не те, которые хочу, а дорогие, в брендовом магазине, потому что «это подарок, а не рядовая покупка». © StaffyTack / Pikabu
А какие странные подарки дарили вам?
Здесь у нас 18 добрых новогодних историй о том, что чудеса и подарки ждут не только под елкой.
Комментарии
Блин,вот сколько играла в тайного санту-всегда прикольные подарки получала. Сама тоже старалась не огорчить,правда, разочек промахнулась с шейкером...
В чем вообще проблема подарков?как вообще подарки становятся проблемой??
Как же у меня печёт от историй о бытовых приборах и вещах, подаренных мужьями своим женщинам без просьбы подарить именно это. Это отвратительно по всем статьям. От заложенной патриархальным устоем уверенности в том, что всё обустройство и обслуживание быта ‐ святая женская обязанность, до банального пренебрежения близким человеком, о котором было в лом подумать, чего бы ему хотелось, и в результате подарены бытовые предметы, потому что "нуачо, ты же женщина, вам нужны всякие блендеры и швабры".
Просто спрашиваем друг друга, что хотим. Это и дарим. Чо выкобениваться-то.
В моей семье подарки нą новый год только детям. Взрослым максимум носочки или крем для рук.