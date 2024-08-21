15+ историй из офиса, где страсти кипят, как чайник со свистком

Многие люди проводят в офисах львиную долю своей жизни. Неудивительно, что там происходит множество курьезных ситуаций, ведь нередко среди коллег и начальства попадаются те еще фрукты. Героям нашей статьи точно есть что рассказать про свои рабочие будни.

Недавно устроилась на работу. Коллектив хороший, только начальник смотрит на меня, будто я мышь серая. И тут случился корпоратив. Шеф пригласил меня на танец, потом приставать начал, но я его отшила — у меня так-то муж есть. На следующий день пришла в офис, а он позвал меня к себе и уволил, объясняя это тем, что я «недостаточно квалифицированная». Лучше бы я и дальше оставалась «серой мышкой». © Мамдаринка / VK

Устроилась я на работу одновременно с другой девушкой. Она была не очень понятливая и могла выполнять только простейшие действия, а все основное сбрасывали на меня. Но начальница решила повысить зарплату ей, а мне заявила гениальное: «У нее вообще-то муж работать не хочет, да еще и квартиру снимать приходится — приезжая она. А двоим сразу повышения просить мне было неудобно». Я пошла к высокому начальству с пересказом доводов, и в итоге мне пересчитали зарплату. А обе дамы, сплоченные общими бедами — арендой жилья, проблемами со спутниками жизни и альтернативным мышлением, — в течение года сами уволились. © EchisWG / Pikabu

На работе кто-то стал воровать мою еду: то половины нет, то вчера вот все съели. Я грешила на кого-то из новеньких. А сегодня ко мне подошел шеф и как давай орать: «Ты зачем отравила свою лапшу? Моя дочь „позаимствовала“ твой обед, и ее увезли на скорой!» Оказалось, у девушки (она как раз одна из новеньких) сильная аллергия на орехи, а моя еда была с ореховым соусом. В итоге дочку шефа госпитализировали, а теперь ее отец пытается заставить меня платить за лечение и прочие расходы. Но с чего вдруг? Я не отмечаю свою еду как аллерген, потому что у меня нет на нее аллергии. А если девушка настолько глупа, что берет без спроса чужое и ест то, что ей нельзя, то она сама себе злобный Буратино. Но начальник так пышет ненавистью в мою сторону, что некоторые коллеги начали меня сторониться. Неприятно, однако. © Peanut_Sauce_Fiasco / Reddit

«А что вы знаете о дружных коллективах? Снято мною в одной быстроразвивающейся динамичной компании, в которой все как одна большая семья»

Приезжал сегодня к нам в офис директор партнерской организации, и потом на кофе-паузе с ним разговорились. Он:

— Ты жадный на деньги? Я вот могу попрошайке просто 500 рублей сунуть, или сдачу в магазине оставить, или на чай в ресторане сверх нормы дать.

Тут у него звонит телефон, он слушает и говорит:

— Выдайте ему 10 тысяч рублей из кассы.

Спрашиваю:

— Что-то случилось?

— Сотрудник заявление на материальную помощь приносил, а я что, зверь? Сказал главбуху, чтобы выдала 10 тысяч.

Тут он что-то вспомнил, хватается за телефон, набирает номер и кричит в трубку:

— Не забудьте удержать эти 10 тысяч из его зарплаты! © al56.81 / Pikabu

— Ты жадный на деньги? Я вот могу попрошайке просто 500 рублей сунуть, или сдачу в магазине оставить, или на чай в ресторане сверх нормы дать. Тут у него звонит телефон, он слушает и говорит: — Выдайте ему 10 тысяч рублей из кассы. Спрашиваю: — Что-то случилось? — Сотрудник заявление на материальную помощь приносил, а я что, зверь? Сказал главбуху, чтобы выдала 10 тысяч. Тут он что-то вспомнил, хватается за телефон, набирает номер и кричит в трубку: — Не забудьте удержать эти 10 тысяч из его зарплаты! © al56.81 / Pikabu Коллеги приносят из дома еду и кладут в холодильник. Некоторые забывают еду, и она начинает там портиться. Понедельник, заглянул в холодильник — лежат чьи-то 2 вареных яйца в прозрачном пакете. Вторник — по-прежнему лежат. Среда — 2 яйца в пакете. Четверг — лежат. Думаю: «Кто-то про них забыл». В пятницу утром мое терпение кончилось, и яйца отправились в мусорку. В обед один из прожорливых коллег кричит на весь офис:

— Кто съел мои яйца?! Я их каждый день новые приношу и вот на эту полочку кладу!

Молчу как партизан. Неудобно вышло. © Fixedb / Pikabu

— Кто съел мои яйца?! Я их каждый день новые приношу и вот на эту полочку кладу! Молчу как партизан. Неудобно вышло. © Fixedb / Pikabu Сегодня одна моя коллега, которая довольно долгое время по не очень понятным мне причинам пытается меня достать и однажды даже пыталась подставить, со вздохом сказала мне:

— Ну вот чего ты такая неконфликтная?

Пребываю в легкой растерянности. © Ok_lahoma / Twitter

«Вот что ждало меня, когда я вышла из отпуска. Все в фольге! И даже скрепочки и резинки для документов»

Компания, в которой я работаю больше 10 лет, только что наняла первого сотрудника-мужчину. Он капризничает и ведет себя как маленькая принцесса. Я не могу в это поверить. © stacasaurusrex / Reddit

Работал в корпорации, сотрудников больше 100 на этаже. Раза 2 в месяц подходил ко мне коллега-активист, собирал деньги: у такого-то днюха, сын родился или горе в семье. Скидывались. Как-то сдал на очередной день рождения для сотрудника, с которым часто общаюсь по работе. Встречаю именинника, радостно поздравляю и вижу по выражению его лица, что явно что-то не так. Выяснилось, что зарплату наш активист спускает в игровых автоматах, а потом побирается по отделам, сшибая таким образом себе на обеды. © Unknown author / Pikabu

Стараюсь уезжать домой с работы вместе с коллегой, которая мне симпатична. Наш отдел находится в другом крыле, поэтому я отслеживаю ее уход по системе контроля доступа — СКУД. Догоняю ее на улице. Она:

— Я сегодня обогнала тебя!

— А я все равно выследил тебя по СКУДу.

— Что?!

— Ну по СКУДу — система контроля так называется.

И тут до меня дошло, что ей послышалось... © PivBear / Pikabu

«Люди жаловались на бездомного кота, обитавшего возле офиса юридической фирмы, поэтому фирма его наняла. Познакомьтесь с Леоном Адвокатом, эсквайром»

В первый понедельник после отпуска я вернулся на работу. Все, кого встречал, были шокированы и молчали. Вхожу в офис и вижу свою фотографию в траурной рамке и свечу перед ней. Оказалось, что в том же городе, где я отдыхал, с моим тезкой произошел несчастный случай, и коллеги не чаяли меня больше увидеть. Когда я вошел, они решили, что я призрак или редкий случай воскрешения. © Peter Hendriks / Quora

Работал я в одном колл-центре. А там решили сделать солидно: халявный чай, растворимый кофе, сахар, печеньки. Но за неделю мы извели 12 полных банок кофе, около 1 тысячи пакетиков чая и 20 кг сахара. И халява закончилась. Товарищ, который сидел рядом, возмущался, мол, никто и не брал. А на следующий день выяснилось: сосед мой в своем рюкзачке выносил под завязку вообще все, что мог, его поймали с пачкой бумаги для принтера, парой банок кофе, да еще и килограммом сахара. © Rofelka / Pikabu

Работая в фотолаборатории, я имел доступ ко многим химическим веществам. Однажды решил подшутить над коллегой — покрыть колеса его кресла особым веществом, которое взрывается при малейшем прикосновении, выбрасывая облако дыма. К моему великому ужасу, утром вместо коллеги зашел босс и решил поговорить со мной. Во время разговора он оперся рукой о пустой стул моего коллеги, и — бам! — раздался оглушительный взрыв, и по кабинету поплыло облако пурпурного дыма. Мне повезло, что я сохранил работу. © Frank Dauenhauer / Quora

«Офисное рукоделие. Собрал статуэтку из зажимов для бумаг. Теперь стоит на рабочем столе, зовут Грубер»

Пришел ко мне в кабинет генеральный директор. Обсудили производственные моменты, и я, пользуясь случаем, пожаловался на высокую слышимость в кабинете. И тут за стеной начинают набирать номер и женский голос говорит:

— Ты представляешь, генеральный меня квартальной премии лишил. Ничего, я теперь все разговоры с ним на телефон записывать буду. Пусть только проколется в чем.

Слышим, как из кабинета кто-то выходит, и уже мужской голос истерично кричит в телефон:

— Я тебе говорил не загонять тот нож от экскаватора! Ты представляешь, что будет, если об этом узнает генеральный? Это даже не увольнение — это статья!

Директор мне шепотом:

— А давай кабинетами махнемся, раз уж тебя этот не устраивает? © Unknown author / Pikabu

— Ты представляешь, генеральный меня квартальной премии лишил. Ничего, я теперь все разговоры с ним на телефон записывать буду. Пусть только проколется в чем. Слышим, как из кабинета кто-то выходит, и уже мужской голос истерично кричит в телефон: — Я тебе говорил не загонять тот нож от экскаватора! Ты представляешь, что будет, если об этом узнает генеральный? Это даже не увольнение — это статья! Директор мне шепотом: — А давай кабинетами махнемся, раз уж тебя этот не устраивает? © Unknown author / Pikabu С давних пор у нас работают 2 татарина, братья Риф и Раф. Нормальные ребята. И все было прекрасно, пока к нам не устроилась уборщица по имени Руфь. Все трое — маленькие, пухленькие, и все говорят высокими голосами. Долго ржали, прозвали их «3 поросенка». Они не обиделись, посмеялись все вместе. Потом все шутки как-то ненадолго поутихли, пока к нам не пришел работать технолог по фамилии Волков. © PivBear / Pikabu

«В нашем офисном здании есть cапсан, который прилетает и сидит на моем подоконнике».

Сидим с коллегами в столовой, делимся планами.

— Все время в Петербурге отпуск проводим, впору квартиру подыскивать и переселяться! — посмеялась я.

Нас, как оказалось, подслушивала санитарка-сплетница. Через пару часов вызывает меня к себе в кабинет заведующая и говорит:

— Юля, вы уже нашли себе замену?

— Меня увольняют?

— По слухам, вы собираетесь переехать в Санкт-Петербург и уже нашли там работу и квартиру. © JxaJxa / Pikabu

— Все время в Петербурге отпуск проводим, впору квартиру подыскивать и переселяться! — посмеялась я. Нас, как оказалось, подслушивала санитарка-сплетница. Через пару часов вызывает меня к себе в кабинет заведующая и говорит: — Юля, вы уже нашли себе замену? — Меня увольняют? — По слухам, вы собираетесь переехать в Санкт-Петербург и уже нашли там работу и квартиру. © JxaJxa / Pikabu Устроился на работу. Замначальника — иностранец, представился Егоркой. Так я его целый день и называл. На следующее утро меня вызвали и строго попросили впредь не давать начальству всякие прозвища. В общем, зама, как выяснилось, зовут Геворг. © Chickenlover / Pikabu

Истории про эпичные прозвища, имена и фамилии — это неисчерпаемый источник юмора, который мы периодически пополняем новыми статьями на эту тему.

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.