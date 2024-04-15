16 историй о людях, которые жадничают даже чаще, чем дышат

То, что быть жадным — плохо, нам внушают с самого детства. Над жадинами смеются, с ними стараются не иметь никаких дел и, тем не менее, людей, которые не только своего никому не отдадут, но еще и чужое обязательно прихватят, можно встретить сплошь и рядом. И хорошо, когда встречи с ними случайны и их потом можно вспоминать со смехом и удивлением.