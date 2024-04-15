А почему нигде нет окончания, как красиво и эпично все эти "друзья" и "родственники" шли в дальние эротические дали?
16 историй о людях, которые жадничают даже чаще, чем дышат
То, что быть жадным — плохо, нам внушают с самого детства. Над жадинами смеются, с ними стараются не иметь никаких дел и, тем не менее, людей, которые не только своего никому не отдадут, но еще и чужое обязательно прихватят, можно встретить сплошь и рядом. И хорошо, когда встречи с ними случайны и их потом можно вспоминать со смехом и удивлением.
- Приехал в прошлом году на дачу. Смотрю, а из моего колодца торчит шланг и на веревочке насос погружной. Обалдел немного. Пошел по шлангу. Сосед через участок наполняет себе цистерну. Да и пусть бы, но он насос подключил к моей розетке. И такой, мол, а что? Тебе жалко, что ли? © petya21rus / Pikabu
- Как-то по переписке познакомился с девушкой. Дошло дело до первой встречи, надо бы зайти где-то посидеть. Общий счет в итоге составил чуть больше $11. А я карту забыл в машине, и с собой вот ровно эти $11 наличными. Говорю: «У тебя пятьдесят центов есть?» Мелочь нашлась, потом я отвез девицу домой, а на следующий день мне приходит длинное гневное сообщение с требованием отдать долг. © SergBRNUR / Pikabu
- Есть у меня родственница, которая очень любит участвовать в Тайном Санте. Каждый раз перед Новым годом она начинает обзванивать знакомых и родственников с одним вопросом: «У вас нет ничего ненужного?» В прошлом году звонит мне. Я спрашиваю, мол, есть ли там пожелания по подарку, а она в ответ: «Какая разница? Мне надо что-то вручить». В итоге выяснилось, что человек хотел набор для вышивки. Я сказала, что у меня есть несколько мотков мулине, и отдала их ей. Я-то думала, что она еще что-нибудь докупит, но ошибалась. Она мне скинула фото того, как она дарит три мотка ниток в целлофановом пакетике. © Happy.Maria / Pikabu
- Обедал с сестрой, ее мужем и его матерью. Посидели в недорогом сетевом ресторанчике на $75. Свекровь настояла на том, что заплатит за всех, но при этом оставила официанту на чай только $1. Я накинул от себя еще пятнадцать, а она тогда посмотрела на меня как на ненормального и убрала свою долларовую купюру обратно. © Unknown author / Reddit
- Друзья купили у соседки по подъезду дачу. Когда сделка состоялась, хитропопая бабуля надавила на жалость, попросила помочь вывезти «немного» ее вещей. Скарба оказалось три грузовика, плюс еще кусты, которые она выкопала с участка, двери, которые она захотела забрать из домика. Друзья решили, что можно выдохнуть, но не тут-то было. Пришла подруга этой бабули и сказала, что ей дали добро забрать старые шланги. Отдали. Но и на этом не закончилось. Летом, когда поспела клубника на участке, бывшая хозяйка позвонила и поинтересовалась, мол, не хотят ли они ее угостить ведерочком ягод? Подруга вежливо отказалась, а через неделю встречает соседку у подъезда с ведром клубники и слышит от нее: «Раз никто угощать не хочет, пришлось самой собрать». © Ulyalya1901
/ Pikabu
- Подруга забежала в гости и очень удивилась, что у меня нет красной икры. Мол, у нее-то в холодильнике всегда запас есть. Через пару дней уже я к ней заскочила. Она спрашивает: «Ну что, угостить тебя икоркой?» Я не стала отказываться, а она взяла и размазала по куску хлеба буквально пять икринок. Ну, у меня с таким расходом тоже банки с икрой годами бы стояли! © Подслушано / VK
- Моя подруга такая продуманная по поводу мужиков. Живет в частном доме и, пока все хорошо в отношениях, она в качестве помощи и подарков от сожителей просит не браслетики, колечки, шубы и прочее. Они вкладываются в ее дом: один поменял все окна, другой — новую крышу оплатил, а третий положил новенький асфальт во дворе и вокруг. Подруга говорит: «Если вдруг расстанемся, чтобы ничего не забрали обратно!» © Подслушано / VK
- Мы с мужем любим устраивать дома вечеринки. Но поскольку приходит много народу, то это выливается нам в копеечку, да и возни очень много. Поэтому каждый раз я прошу гостей принести с собой какую-нибудь одну закуску. Никто не возражает, и только сестра мужа вдруг высказала, мол, она готова помочь мне на кухне, но не стоит ждать, что она принесет еду. А то ей кажется, что она вроде как должна потратить деньги за возможность потусоваться с нами. И вообще, раз мы не можем себе позволить накормить всех без их участия, то и праздник нам устраивать не стоит. © Broad-Theme-372 / Reddit
- Дедушка какое-то время работал таксистом. Однажды он подвез нас с мамой домой, потому что трехлетней мне новые туфли натерли ноги до волдырей. И попросил оплатить по счетчику. © KayWorboys / Twitter
- Мама привыкла экономить. Ругается, если папа не выключает свет, пересчитывает до копейки коммуналку каждый месяц. И вроде денег достаточно, я регулярно помогаю. Недавно подарила ей на день рождения пылесос. Так она отдала мне его обратно. Сказала, что он бессмысленный, только электроэнергию жрет. Справлялась столько лет веником и дальше будет, зато бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Мы с друзьями играли в Тайного Санту. Заранее обсудили сумму, которую потратим на подарки — $250. Все согласились. Я, например, купила шелковый шарф Dior. А подруге, про которую идет речь, досталась дорогая визитница. Я предвкушала хороший подарок, ведь все остальные получили какие-то брендовые сувениры — косметику или аксессуары. Распаковываю свой пакетик, а там какие-то самодельные подставки из эпоксидки, браслетики, вроде тех, которыми мы обменивались в детстве — а нам всем за сорок — вязаная крючком черепашка и какая-то нарисованная ей акварелька. Я не выдержала и, шутя, спросила свою дарительницу, мол, серьезно, это все стоит $250? А она ответила, что, конечно, ведь такие же сувениры продаются на сайтах рукодельников, а картина, раз она рисовала ее специально для меня, так и вовсе бесценна. © Striking-Sir7168 / Reddit
- Друзья позвали ведущей на свадьбу. Готовилась два месяца, разные сценарии для них придумывала, конкурсы необычные. А за неделю до события приболела. Скупила все сиропы в аптеке, выпила литры чая с медом, лимоны ела на завтрак и обед и вроде как выздоровела, а все равно кашляю. Звоню им, мол так и так, скорее всего не смогу, но вот есть моя знакомая, она тоже свадьбы ведет, если хотите, я с ней договорюсь и даже оплачу часть ее работы, в качестве свадебного подарка. А они мне: «Как часть? Ты нас подвела, значит, должна сама свой косяк исправить». И это при том, что я для них собиралась работать бесплатно, по дружбе.
- Одна моя соседка по комнате поставила в общей гостиной свою лавовую лампу. А потом как-то вечером небрежно попросила всех скинуться на замену в нем лампочки. Ведь мы же все любовались на ее светильник. Самое смешное, что на тот момент лампочка еще даже не перегорела! © MissBinturong / Twitter
- Брат работает на хорошей работе, но экономит буквально на всем. Он повторно использует зубную нить, продукты берет со скидкой, когда у них почти закончился срок годности, и одежда у него вся поношенная. Несколько лет назад он купил дешевый разваливающийся дом и никак не может его отремонтировать. У него уже два года нет горячей воды, ни в одной из комнат нет дверей, а на кухне — раковины. И при всем при этом он умудрился найти себе невесту. Но она, скорее всего, не осознавала масштабы его скупости, пока они не съехались и не стали планировать свадьбу. Брат хотел обвенчаться у себя на заднем дворе, в повседневной одежде, гостей не кормить, мол, даже простой пикник — дорого. В общем, через три месяца она от него сбежала. Родители утешают его, мол, да она просто оказалась меркантильной особой, а я сказала, что хотеть пользоваться электричеством, а не фонариком, ходить в туалет в доме и есть нормальную, а не просроченную еду — это не меркантильность. Так что он сам виноват, что она сбежала. Теперь брат со мной не разговаривает, а папа с мамой хотят, чтобы я перед ним извинилась. © throw_away_91921 / Reddit
- Я была бедной студенткой и дружила с богатенькой сокурсницей. Как-то мы были вместе в кафе, и она не доела свою крошку-картошку. Я спросила, мол, можно я доем? А она ответила: «Не вопрос, только не забудь заплатить мне за нее ¢ 50». © ShappiKhorsandi / Twitter
- Подруга попросила одолжить ей наряд на свидание. Мол, мужик зовет в пафосный ресторан, а ей и надеть нечего, и купить не на что. Последний шанс устроить личную жизнь, а я жмотничаю. Перерыла мне весь шкаф, выбрала то платье, которое я сама-то надевала два раза — уж больно дорогое и красивое, не для всякого случая. Ну что делать, скрипнула зубами, дала. Через неделю возвращает она платье и заявляет: «Ты должна мне два раза за химчистку — первый раз я после тебя побрезговала, а второй — я тут соусом капнула. Скажи спасибо, что сразу отнесла».
Признаться, порой нам даже как-то жаль слишком экономных людей — ведь они сами делают свою жизнь трудной и серой. Но потом вспомнишь, как они из других душу за копеечку вынимают, — и жалость проходит.
Комментарии
"Свекровь настояла на том, что заплатит за всех, но при этом оставила официанту на чай только $1"
- И за что наезд на женщину? За всех заплатила — молодец, но чаевые почему обязана давать?
Вообще не понимаю этот прикол с чаевыми. Кто решил, что их достойны только избранные профессии?