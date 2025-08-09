15 историй, от которых сердце тает, как мороженое на солнце

Иногда одна мелочь может изменить весь день и даже запомниться на всю жизнь: доброе слово, небольшой подарок, спонтанный поступок. Мы решили поднять себе и вам настроение небольшой подборкой ситуаций, которые могли бы и не произойти, но все же случились. А все потому, что добрые истории творят сами люди. Было бы желание.