15 работ, доказывающих, что плохой дизайн — это тоже искусство, но своеобразное
Сделай сам
25 минут назад
Дизайнеры одежды и интерьеров в своей оригинальности заходят так далеко, что окружающие не всегда могут по достоинству оценить их креатив. Люди поделились фотографиями таких идей, которые на их вкус оказались неудачными, а некоторые даже напугали.
«Если кетчупу и горчице нарисовать глаза получится это»
«Обустроил свое гнездышко, следуя советам пользователей»
«Вот такой тронный зал»
«Нейл-арт шапочка»
«Сумки ручной работы — фигня, здесь были задействованы рты и глаза»
«Иногда просто нужна новая пара обуви на выход»
«Изящная мозаика»
«Мне нравится эта пара обуви»
- Если девушка придет в них на свидание, я на ней женюсь. © slightly***holic / Reddit
«У Санты-Нептуна есть свои секретные подарки»
«У моей невесты есть вот такой поросенок-степлер»
«Тематические часы в виде персонажа из компьютерной игры»
«Цветок в протезе»
Не, не надо. Видела комнатные цветы в туфлях, в сапогах - прикольно. Но в протезе - чересчур.
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«Нашла на распродаже диван из джинсов»
Диван из джинсов, кресло из бюстгальтеров, стулья из трусов, или маек. Ну, так и всю мебель можно обтянуть вторсырьём. В духе современной экономии ресурсов.
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«Стол-скутер»
- Из ручек нужно было сделать солонку и перечницу. © Shellnanigans / Reddit
«Сумка в виде гантели»
Если в середине есть отверстие, то его можно использовать для чего то длинного. Ножа, например. И вообще, носить там настоящую гантелю.
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Нетривиальные дизайнерские идеи можно найти также в этой статье.
Фото на превью mundus1520 / Reddit
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