15 работ, доказывающих, что плохой дизайн — это тоже искусство, но своеобразное

Сделай сам
25 минут назад

Дизайнеры одежды и интерьеров в своей оригинальности заходят так далеко, что окружающие не всегда могут по достоинству оценить их креатив. Люди поделились фотографиями таких идей, которые на их вкус оказались неудачными, а некоторые даже напугали.

«Если кетчупу и горчице нарисовать глаза получится это»

«Обустроил свое гнездышко, следуя советам пользователей»

«Вот такой тронный зал»

«Нейл-арт шапочка»

«Сумки ручной работы — фигня, здесь были задействованы рты и глаза»

«Иногда просто нужна новая пара обуви на выход»

«Изящная мозаика»

«Мне нравится эта пара обуви»

«У Санты-Нептуна есть свои секретные подарки»

«У моей невесты есть вот такой поросенок-степлер»

«Тематические часы в виде персонажа из компьютерной игры»

«Цветок в протезе»

Светлана БМВ
2 дня назад

Не, не надо. Видела комнатные цветы в туфлях, в сапогах - прикольно. Но в протезе - чересчур.

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«Нашла на распродаже диван из джинсов»

Светлана БМВ
2 дня назад

Диван из джинсов, кресло из бюстгальтеров, стулья из трусов, или маек. Ну, так и всю мебель можно обтянуть вторсырьём. В духе современной экономии ресурсов.

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«Стол-скутер»

«Сумка в виде гантели»

Светлана БМВ
2 дня назад

Если в середине есть отверстие, то его можно использовать для чего то длинного. Ножа, например. И вообще, носить там настоящую гантелю.

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Нетривиальные дизайнерские идеи можно найти также в этой статье.

Фото на превью mundus1520 / Reddit

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