Мы пересмотрели классику кино и увидели, что жизнь за каких-то 50 лет изменилась до неузнаваемости
Мы уже давно выучили наизусть сюжеты и диалоги из старых любимых фильмов. Пришло время обратить внимание на детали. И оказалось, что с помощью кино можно путешествовать в недавнее прошлое не хуже, чем на машине времени. Не поверите, мы реально почувствовали, как сводит зубы от ледяной воды из колонки, и вспомнили, какие шикарные шапки носили наши мамы и бабушки.
«Любовь и голуби»
Перед поездкой на курорт жена вручает главному герою трусы с заботливо пришитым внутри карманчиком, чтобы прятать деньги. Банковских карт в те годы не было, приходилось возить с собой наличку. Как говорится, мало ли что может произойти.
«Джентльмены удачи»
По сюжету главный герой фильма работает в детском саду. Но и он, и другая сотрудница одеты в белые халаты. Такую форму уже не увидишь у современных воспитателей и нянечек, которые приходят на работу в обычной одежде.
«Три плюс два»
Если сейчас многие мужчины запросто могут пойти на свидание в образе брутального бородатого мачо, то герой Андрея Миронова тщательно бреется, чтобы произвести впечатление на девушку.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
У нас были другие автоматы, синие. А такие сейчас есть, но современные, конечно.
Во этом кадре на заднем плане видны хорошо знакомые нам с детства автоматы с газировкой. В обмен на мелкие монетки можно было получить стакан с прохладной водой и щекочущими язык пузырьками. Кстати, стакан был не одноразовый — после использования его полагалось вернуть в автомат.
«Бриллиантовая рука»
я и сейчас таким пользуюсь. телефон мой мозг просто игнорирует, как бы он не орал
Помните такие здоровенные круглые будильники? Они обычно стояли на тумбочке у кровати и были способны поднять с постели даже самого отчаянного соню. А те, кто все-таки боялись проспать, часто ставили будильник в кастрюлю — и тогда от звона просыпались чуть ли не соседи за стенкой.
«Девчата»
В то время меховая шапка была довольно ценной вещью. Помните, что именно на нее поспорил Илья, который собирался влюбить в себя Тосю? И да, в последних кадрах фильма он уже сидит без той самой шапки.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
У моих родителей были меховые шапки и, честно говоря, никогда не понимала их смысла - уши-то голые. Зачем макушку греть, особенно в Сибири? Вон у Нади ещё ничего шапка, а у Гали чисто декоративная.
А какие невероятные шапки носили в то время женщины! Взять хотя бы Галю и Надю — они выглядят, как настоящие модницы. И наверняка у вас есть старое семейное фото, где ваши мамы запечатлены со всем коллективом на работе или при выпуске из университета. Спорим, что там почти все барышни в праздничных нарядах и норковых шапках.
«Служебный роман»
Кажется, у сотрудницы учреждения статистики в руках как раз та самая тушь, в которую надо было сначала плюнуть, а потом хорошенько повозить в ней кисточкой. Современные офтальмологи упали бы в обморок от такого метода, но наши мамы были отважными модницами. А на второй картинке — тоже привычные атрибуты того времени — хрустальная люстра, у которой надо было тщательно протирать каждую подвеску, и домашняя библиотека с собраниями сочинений.
«Самая обаятельная и привлекательная»
Современные люде не впадают в экстаз при виде логотипов известных брендов и предпочитают ноунейм? Да лааадно....
Современные модницы вряд ли смогут испытать такую же радость, как женщины второй половины прошлого века, которым повезло достать фирменную вещь. И да, были дамы, которые не одобряли хвастовство модными ярлыками — только посмотрите на взгляд героини Людмилы Ивановой.
«Москва слезам не верит»
Привычка делать домашние заготовки, кажется, постепенно уходит в прошлое. Уже мало кто, кроме особо упорных бабушек, тратит время и силы, чтобы закатывать в банки огурцы и помидоры. Ну а дача потихоньку превращается в место полноценного отдыха.
«Белые росы»
В этом кадре запросто могут вызвать ностальгию сразу три предмета: алюминиевая кружка, граненый стакан и банка с молоком. А помните, как мы в детстве ходили за молоком или сметаной с такими же банками или бидончиками? Главное было не расплескать все по дороге.
«Родня»
Почему-"химка"? Ни разу не слышала, чтобы химическую завивку так называли.
На голове у главной героини — невероятно модная в то время «химка», она же — завивка на мелкие палочки. С такими же буйными кудряшками наверняка выходили из парикмахерской и ваши мамы или бабушки. А рядом висят шторы-палочки, которые тогда тоже были в моде. Некоторые умельцы даже мастерили их сами из скрепок и свернутых кусочков открыток.
«Афоня»
А окна чаще клеили с помощью нарезанной на полосы хб ткани и хозяйственного мыла
Газета вместо скатерти? Почему бы и нет. Тем более, что тогда газет практически в любом доме было с избытком. Их даже использовали, чтобы выравнивать стены перед поклейкой обоев. А еще в те годы было принято заклеивать щели в окнах на зиму. Посмотрите, за спиной Кати — как раз такое окно, на рамах которого видна отслоившаяся бумага.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Чтобы сообщить свежие сплетни подруге или передать начальству, что задерживаешься, приходилось искать ближайшую будку с телефоном-автоматом. И еще одна деталь — зубы героини фильма в этом кадре выглядят максимально естественно. В современном кино у такой роковой красотки, скорее всего, была бы тщательно отреставрированная белоснежная улыбка.
«Карнавал»
В частном секторе в городах и сейчас есть такие колонки. Где-то даже со свободным доступом, но чаще закрытые, с магнитным ключом.
В детстве мы всегда знали, где находится ближайшая водоколонка, из которой можно было попить воды в жару. Сейчас, кажется, такие металлические столбики практически исчезли с улиц. А на втором фото — сразу пара ностальгических деталей. Во-первых, это знаменитая авоська, а во-вторых, сиденье автомобиля безо всяких подголовников.
Возможно, мы упустили еще какие-то яркие приметы той эпохи. Вы можете дополнить этот список в комментариях к статье. Наверняка вам удастся вспомнить еще пару-тройку примеров из других любимых фильмов.
