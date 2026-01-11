Вот как выглядели бы профили героев любимых фильмов на сайте знакомств. Мы смеялись в голос
Только вообразите, что герои фильмов нашего детства и юности обзавелись современными технологиями и решили найти свою вторую половину в сети. Мы представили, как могли бы заполнить свой профиль на сайте знакомств Шурик из «Операции „Ы“», Настенька из «Морозко», Новосельцев из «Служебного романа» и другие наши любимые персонажи.
Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Лида, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Жакоб, «Формула любви»
Министр-администратор, «Обыкновенное чудо»
Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»
Принцесса Мелисента, «31 июня»
Обладать всем невозможно, Принцесса! Нужно уметь выбирать....
Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Тося, «Девчата»
Настенька, «Морозко»
Марфуша, «Морозко»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Людмила Калугина, «Служебный роман»
Анатолий Новосельцев, «Служебный роман»
Киса Воробьянинов, «12 стульев»
Евгений Трошкин, «Джентльмены удачи»
Гоша, «Москва слезам не верит»
Екатерина, «Москва слезам не верит»
Как вы думаете, у нас получилось угадать, что могли бы рассказать о себе эти персонажи? Или они бы представлялись совсем по-другому. Свои версии «объявлений о знакомстве» вы всегда можете оставить в комментариях к этой статье.
