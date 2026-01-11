Вот как выглядели бы профили героев любимых фильмов на сайте знакомств. Мы смеялись в голос

Только вообразите, что герои фильмов нашего детства и юности обзавелись современными технологиями и решили найти свою вторую половину в сети. Мы представили, как могли бы заполнить свой профиль на сайте знакомств Шурик из «Операции „Ы“», Настенька из «Морозко», Новосельцев из «Служебного романа» и другие наши любимые персонажи.

Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Лида, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Жакоб, «Формула любви»

Министр-администратор, «Обыкновенное чудо»

Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»

Принцесса Мелисента, «31 июня»

Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Тося, «Девчата»

Настенька, «Морозко»

Марфуша, «Морозко»

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»

Людмила Калугина, «Служебный роман»

Анатолий Новосельцев, «Служебный роман»

Киса Воробьянинов, «12 стульев»

Евгений Трошкин, «Джентльмены удачи»

Гоша, «Москва слезам не верит»

Екатерина, «Москва слезам не верит»

Как вы думаете, у нас получилось угадать, что могли бы рассказать о себе эти персонажи? Или они бы представлялись совсем по-другому. Свои версии «объявлений о знакомстве» вы всегда можете оставить в комментариях к этой статье.

У нас есть и другие творческие эксперименты. Как-то раз мы представили, как бы выглядели дети героев любимых сказок. Получилось чистое очарование.

