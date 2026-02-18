16 историй с рынков и базаров, где продавцы и покупатели устроили натуральный комедийный спектакль

Супермаркеты и маркетплейсы — это, конечно, удобно, но в них нет той самой живой искры и душевности. Только на рынке можно получить комплимент, жизненный совет и скидку одновременно, а заодно и поднять себе настроение на весь день. Ведь за сухими ценниками часто скрываются удивительные люди с потрясающим чувством юмора.

А вы любите поторговаться на базаре или предпочитаете молчаливые покупки в торговых центрах?