16 историй с рынков и базаров, где продавцы и покупатели устроили натуральный комедийный спектакль
Поход на рынок — это всегда маленькое приключение. Здесь царит своя атмосфера, где каждый продавец — немного психолог, а каждый покупатель — участник импровизированного спектакля. Многие до сих пор с ностальгией вспоминают примерку джинсов зимой на картонке, но герои нашей подборки пошли еще дальше. Одним пришлось кричать кодовое слово «Коза» на весь рынок, чтобы найти маму, а другим продавец не хотел отдавать персики, потому что они были «слишком вкусные».
- Искала куртку. Обошла кучу ТЦ, но все не то. От отчаяния пошли с подружкой на рынок. Там вижу идеальную куртку! В хороших магазинах таких нет. Продавец называет цену 10000. Дороговато для рынка. Предлагаю купить за 5000. Продавец смотрит на меня и как выдаст: «Ну ладно, куртка залежалась. Так и быть».
- Торговал на рынке. Размеры определял на глаз. Подходит дама: «Покажите джинсы. Дайте мой размер, померю». Не успела продолжить, как я протянул их ей. Она спрашивает, как я угадал с размером. Я с ходу: «Талия — 62, бедра — 94». Молчание, потом она задумчиво выдает: «А я вас, мужчина, что-то и не помню». © Cool story / VK
- Мне дали обувь на размер больше, мол, они маломерки. Примерила, большие. Прошу на размер меньше. Мужичок ушел, вернулся через пару минут. Наклейка с моим размером. Примеряю. Обувь будто бы меньше, но все равно большая. Оказалось, этот продавец-затейник вложил еще одну стельку внутрь той обуви, что я мерила, и приклеил на нее наклейку с меньшим размером. Конечно, ничего у них покупать не стала. © Лиса рыжая коса / ADME
- Пошла на рынок с подругой. Впервые решила выбить скидку самостоятельно. Вот мой разговор с продавцом:
— Сколько стоит?
— 2500.
— Отдадите за 3000?
— За 2500, — отвечает удивленный продавец.
— Ого! Спасибо! Аж 1000 сбросили.
— Нет, они так и стоили.
Речь шла об обуви, которую в торговом центре продавали бы 7000. Так что я с радостью купила за 2500. Спускать ниже даже было бы стыдно. Никогда больше не буду торговаться. Не мое это, не мое. Вторая попытка оказалась такой же провальной. © bakvaakinai
- Выбираю персики на рынке. Продавцы кричат: «Персики как мед!» Подхожу к мужчине, у которого фрукты выглядят идеально, но он молчит. Спрашиваю: «У вас невкусные, раз тишина?» Он вздохнул, посмотрел на меня и выдал фразу, после которой я купила 2 кг: «Девушка, они настолько вкусные, что мне просто жалко их продавать, я с ними мысленно прощаюсь».
- Продуктовый рынок: обычный день, толпа народу. Идет женщина. По одному лишь выражению лица понятен ее серьезный настрой. Идет, а за ней, поминутно дергая ее за рукав и что-то лопоча, семенит ножками маленький мужичонка. Женщина деловито изучает содержимое прилавков, а от мужичка отмахивается словно от назойливой мухи. В какой-то момент ей это надоедает, она поворачивается и зычным голосом на весь рынок заявляет: «Да куплю я тебе конфет! Куплю!» © Подслушано / Ideer
- Готовилась ко встрече Нового года, пошла на рынок за продуктами. Нужно было много чего закупить, так что я долго ходила от одного прилавка к другому. Нагрузилась, уже собралась уходить домой, но вспомнила, что не взяла картошку, а ведь вся моя семья любит пюре. Вернулась в овощной ряд, говорю продавцу:
— Дайте 3 кг картошки, взяла бы все 5 кг, но, боюсь, не донесу.
— Не волнуйтесь, я вам так взвешу, что донесете.
Вот шутница. © Палата № 6 / VK
- Однажды пошли с подругой на местный рынок, она решила купить пельмени на развес. Спросила меня, какие лучше. А я не знала, потому что никогда не брала эти полуфабрикаты в данной точке. Без злого умысла сказала, мол, бери любые, они все из одного мешка. Я имела в виду, что сделаны по одной технологии. Продавщица стала кричать: «Не смей мне покупателей распугивать. Я тебе сейчас покажу «из одного мешка!» Ругалась она долго, мы ушли оттуда. © Блондин и Рыжик / Dzen
- Когда мне было лет 7-8, пошли с мамой на рынок. Я засмотрелась на котенка, поворачиваюсь — мамы нет. Вокруг сотни людей, все чужие, высокие. И тут я вспоминаю, как мама меня назвала, когда хотела привлечь внимание. Собрав все силы, я заорала на весь рынок: «Коза!» Эффект был потрясающий. Ближайшие несколько рядов затихли, продавщицы перестали взвешивать помидоры, покупатели оглянулись. В этой тишине я услышала мамин голос, он звучал где-то из-за палатки с капустой: «Коза, я здесь!» Побежала на голос, нашла ее, она смеялась, а я была дико горда собой, потому что не просто позвала маму, а использовала наш «секретный» позывной, который сработал лучше любого «мама». Когда мы уже шли домой с сумками, какая-то торговка, мимо которой мы проходили, посмотрела на меня и с улыбкой сказала: «О, коза нашлась» © user4789656 / Pikabu
- Наш приятель занимается выращиванием павлинов (да, есть и такой вид заработка). Вот его рассказ.
Стою как-то на птичьем рынке с парочкой павлинов. Подходит какой-то мужик. Долго рассматривает их, любуется. То ли просто из любопытства, то ли этот вопрос с детства ему покоя не давал, спрашивает:
— А как они поют?
Кто не знает, то орут как кошки. Честно отвечаю:
— Да примерно так: «мяу-мяу».
Мужик нагибается к птицам и выдает:
— Кис-кис-кис. © Cool story / VK
- К нам на рынок свозят брендовые вещи из прошлых коллекций. Они все лежат кучей. Как-то пришла, копаюсь. Тут голос сзади: «Мария?!» Поворачиваюсь, там мой босс стоит. Потом удивленно: «Что вы делаете?» Ответила, что зарплату трачу. Он задумался и выдал: «Да уж. Надо новогодние премии пораньше выдать». © Подслушано / Ideer
А павлины не поют. Это те же куры-дуры. Поют мелкие птички типа иволги или соловья. Эти ж, мясные, только орать умеют.
- Покупали на рынке стул для братишки. Стул дома сразу же сломался. Очень уж выступала вперед передняя часть сидушки над опорой. Возвращаем. Продавец крутит в руках свой сломанный стул, изумленно смотрит на нас и выдает: «Да вы, наверное, на него сели!» Все вокруг заржали, а лицо продавца в этот момент надо было видеть! Деньги вернул. © Rus Nau / Dzen
- Услышал диалог на рынке между двумя парнями:
— Мне велели купить кирзу.
— Какую кирзу? Тут фрукты и овощи.
— Ну я и говорю, что кирзу нужно купить.
— Такого фрукта не бывает, это только сапоги такие есть.
— Да вот такую, как в этом ящике.
— Так это хурма!
— Точно! Вот эту хурму и надо мне, а я почему-то кирзу вспомнил. © Петр Андриенков / Dzen
- Мой муж однажды покупал помидоры на рынке. Такой диалог с продавщицей у него состоялся:
— Мужчина, не трогайте товар, я сама положу!
— Мне этот не нравится, он начал портиться, — и выложил один помидор из пакета.
— Он мне тоже не нравится! И куда мне прикажете его девать?
Наблюдала за этой сценкой, стоя в огромном недоумении. © kutahelen / Pikabu
Кирза у меня легко бы превратилась в Кинзу, и ушел бы мужик домой не с фруктами, а с дурно пахнущей клопом приправой...
- Купили старый дом, а внутри куча барахла от прежних хозяев. Соседи посоветовали продать его на блошином рынке. Прихожу, а продавцы, увидев мои вещи, начинают бурно переговариваться. И тут один мужик вдруг показывает пальцем на игрушечный поезд и говорит: «Это не просто игрушки. Это работа известного мастера. Его поезда стояли в витрине единственного магазина в городе. Его закрыли много лет назад, и сейчас такая вещь стоит очень дорого!» Вот это удача!
- Мерила джинсы на рынке. Стою на картонке за шторкой, держусь за продавца, чтобы не упасть. Джинсы малы, еле натянула. Говорю: «Нет, малы, дайте на размер больше!» Продавец, женщина добрейшей души, выдает: «Деточка, не выдумывай! Они не жмут, они тебя обнимают!»
Супермаркеты и маркетплейсы — это, конечно, удобно, но в них нет той самой живой искры и душевности. Только на рынке можно получить комплимент, жизненный совет и скидку одновременно, а заодно и поднять себе настроение на весь день. Ведь за сухими ценниками часто скрываются удивительные люди с потрясающим чувством юмора.
А вы любите поторговаться на базаре или предпочитаете молчаливые покупки в торговых центрах?