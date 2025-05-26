Я так сапоги купила. Фокси. Блин, натуральная кожа, мех, теплые; невероятно долго носились.
12 историй с рынков, которые хорошо поймут люди, примерявшие одежду на картонке
Истории
1 час назад
Наверняка у многих из нас найдется парочка историй, связанных с рынками. Ведь это место таит в себе не только кучу разных товаров, но и интересных людей, которые так или иначе могут рассмешить, будь то продавцы или покупатели.
В статье используются изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Когда мне было лет 5, мы пошли с мамой на рынок. Я никак не хотела примерять вельветовые лосины с Микки Маусом. Уже очередь собралась, а я все отказываюсь, но не ухожу. Ситуацию неожиданно разрулила молодая девушка, которая мне заявила: «Девушка, вы почему не хотите? Между прочим, это модно и красиво!» Вопрос был решен в ту же секунду — я же девушка! А красные вельветовые лосины с Микки Маусом — это модно и красиво. Заносила их потом до дыр. © Подслушано / Ideer
- Примерял на рынке кроссовки. Размер был маловат. Сказал об этом продавцу. Он лишь промолвил: «Сейчас», и убежал за ширму. Пока ждал, решил заглянуть за ширму и увидел как продавец в этих самых кроссовках изо всей силы прыгает и растаптывает их. Брать отказался. © truer75 / Pikabu
- Рассказала мне бабушка такую историю. Ее сын в юности обожал группу «Нирвана». Как-то на рынке подошел он к бабульке, которая продавала футболки. Далее завязался такой диалог:
— Здравствуйте, а у вас есть футболки «Нирвана»?
— Ой, что ты такое говоришь! Где ж ты увидел позор такой! У меня все футболки не рваные! © Не все поймут / VK
- Когда был подростком, мне на рынке впарили джинсы со сломанным замком. Я указал на этот дефект, но в ответ услышал: «Ты же мужчина! Что, замок починить не сможешь?» Я повелся и купил. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Дело было в начале 2000-х, когда мой муж еще был студентом. Зашли они как-то с однокурсником утром на рынок. Захотели посмотреть кожаные куртки, ну так, чисто прицениться. Там их начал зазывать один очень активный продавец, все давай нахваливать да примеривать на мужа разные куртки. Ему приглянулась одна куртка: и села хорошо, и ладная, и отлично смотрится. Спросил цену, продавец ответил, что стоит она 3500. Муж ответил: «Дорого. У меня столько нет. Пойдем еще посмотрим». Далее состоялся такой диалог:
— А сколько есть?
— 1500.
— Так ты у друга займи.
Друг ответил, что у него всего лишь сотка. Они уже развернулись, чтобы уйти, но продавец через три шага догнал их со словами:
— Эх, ну ладно! Бери за 1600.
А муж эту куртку лет восемь потом носил до тех пор, пока она по швам не рассыпалась. © liolka.sos / Pikabu
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- Выбирала пуховик на рынке. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Выбирай быстрее. У нас мало времени». Удивилась, но виду не подала. Примерила первую модель, мужик говорит: «Ужасно!», на второй: «Ты похожа на пингвина». Я закипела, хотела высказаться, как подошла какая-то женщина, видимо, его жена, и уволокла своего благоверного. Уходя, он произнес: «Я всего лишь хотел хоть кому-то высказаться». © Не все поймут / VK
- Я, будучи восьмиклассником, пошел с родителями на рынок за новой одеждой. Одна тетенька так впаривала нам спортивный костюм, что мама с папой просто не могли его не купить. Взяли «на вырост». Так вот, я уже давно окончил школу, университет, сменил несколько работ, скоро жениться буду. А этот спортивный костюм, кстати, мой любимый, все еще лежит в шкафу. Он так и остался «на вырост», ведь я «не пошел вверх» с того времени. © Палата № 6 / VK
- Пошел как-то в детстве с дедом на рынок. Подошли мы к рыбному отделу, дед что-то выбирал, а я просил его купить мне самую вкусную красную рыбу. Продавец услышала и как давай предлагать деду то форель, то лосось, то семгу. Дед даже внимания на нее не обратил. Тетенька запела серенаду в духе: «Что же вам на внучка денег жалко? Ребенок просит, значит нужно покупать. Не скупитесь!» Дед повернулся ко мне и попросил показать, какую именно я хочу красную рыбу. Я показал, но мой выбор не понравился продавщице. И показал я на банку с килькой в томатном соусе. Для меня это была самая вкусная красная рыба! © Рабочие истории / VK
О, как же я любила такую красную рыбу!
Объедение. Сейчас такую очень редко встретишь.
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- Когда-то моя бабуля держала несколько ларьков на рынке. Помню, пошли мы выбирать мне джинсы. Было такое ощущение будто я иду за руку с английской королевой. Ей улыбались, здоровались, сразу начинали суетиться. Потом каждый из них стал зазывать к себе на точку посмотреть джинсы. Я был нарасхват. Бегал с картонки на картонку в трусах пока бабульки продавщицы устраивали мне модный приговор. Деньги за покупку с моей бабули никто не взял. Говорили, что это для них честь. Самым уважаемым человеком она там была. © Не все поймут / VK
- Пошли с мамой на рынок за одеждой для школы. Ей приглянулась блузка с рукавами-фонариками, а я такое ненавижу. В разговор вклинилась продавщица: «Так сейчас модно!» Я уставилась на нее и сказала: «Хорошо». Лишь сейчас понимаю, кому доверилась. Это была тетка со стрелками на полглаза, с синими тенями, размазанными до высоких тонких бровей, а ее губы были обведены карандашом. © Подслушано / Ideer
- Купили мне как-то родители жилетку. Осень была холодной, нужно было утепляться, так что ходил в ней в школу. Одноклассники не оценили мой вид, а я не понимал почему. Они называли меня Арменом и ржали. Как-то пошел с мамой на рынок, она подошла к продавцу рыбы со словами: «Армен, можно мне килограмм трески, пожалуйста?» И тут подошел этот Армен, который был в такой же жилетке, как у меня, со словами: «О, вижу, что моя жилетка приглянулась твоему сынуле! Как хорошо на нем смотрится!». Оказалось, что родители купили эту жилетку у него тогда. С тех пор я больше не доверял вкусу своих родителей. © Палата № 6 / VK
- В детстве пошли с мамой на рынок покупать мне сапоги. Нас обслуживал добрый дядя. Разговор зашел о маленьком размере ноги мамы и о том, как ей сложно найти обувь. На что я сразу с радостью сообщила продавцу, что у моей мамы еще и маленькие трусы, ведь она покупает их в детском магазине. Надо было видеть удивленное лицо продавца, красное лицо моей мамы и мою довольную мордашку. Сапоги мы в тот раз так и не купили. На тот рынок тоже больше не ходили. © Подслушано / Ideer
Иногда забавные истории могут подстерегать нас не только на рынках, но и в столовых. Вы только посмотрите с какими нестандартными ситуациями столкнулись там некоторые пользователи сети.
Комментарии
Уведомления
видел, как два "Армена" растягивали кожаную куртку: один правую руку в правый рукав, другой левую руку в левый рукав и тянули. нa мой взгляд это самая лучшая реклама.
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