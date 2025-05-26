12 историй с рынков, которые хорошо поймут люди, примерявшие одежду на картонке

Наверняка у многих из нас найдется парочка историй, связанных с рынками. Ведь это место таит в себе не только кучу разных товаров, но и интересных людей, которые так или иначе могут рассмешить, будь то продавцы или покупатели.

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