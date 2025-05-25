20 соседей, общение с которыми превращается в ежедневное шоу

С детьми жестоко поступили) могли бы поделиться с ними ягодами, а не всё забирать)) За сбор урожая, так сказать
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Многим хочется иметь с соседями нормальные или хотя бы нейтральные отношения. Но иногда жизнь складывается так, что за стенкой или через забор обитают такие кадры, которые по-хорошему ну никак не понимают. С такими лучше держать ухо востро и не пытаться переделать их своей добротой.
С детьми жестоко поступили) могли бы поделиться с ними ягодами, а не всё забирать)) За сбор урожая, так сказать
Изначально не нужно оставлять н а виду вкусняшки, чтоб у ребёнка соблазна не было.
Жизнь полна непредсказуемых поворотов не только благодаря своеобразным соседям. Порой даже родственники чудят, как дышат, а уж если речь идет о свекровях — тушите свет.