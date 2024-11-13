18 историй про родителей и детей, для которых финансовая поддержка — вопрос спорный

В каждой семье отношения между поколениями складываются по своему, а уж когда речь заходит о деньгах и финансовой помощи, эти различия проявляются особенно ярко. Одни родители считают своим долгом поддерживать детей до седых волос, другие же уверены, что с определенного возраста детишки должны не только себя обеспечивать, но и им помогать. Со стороны детей взгляды на этот вопрос тоже бывают разными — кто-то с радостью помогает своим, а кто-то не понимает, почему должен отдавать «кровно заработанные». В этой статье мы собрали истории о том, как по-разному могут складываться финансовые отношения в семьях.