А что мама должна была делать? Не мириться с отцом потому, что дочка в квартиру потратилась?
18 историй про родителей и детей, для которых финансовая поддержка — вопрос спорный
В каждой семье отношения между поколениями складываются по своему, а уж когда речь заходит о деньгах и финансовой помощи, эти различия проявляются особенно ярко. Одни родители считают своим долгом поддерживать детей до седых волос, другие же уверены, что с определенного возраста детишки должны не только себя обеспечивать, но и им помогать. Со стороны детей взгляды на этот вопрос тоже бывают разными — кто-то с радостью помогает своим, а кто-то не понимает, почему должен отдавать «кровно заработанные». В этой статье мы собрали истории о том, как по-разному могут складываться финансовые отношения в семьях.
- Коплю на операцию, чтобы поправить зрение. И тут маму с младшей сестренкой папа фактически выгоняет из дома. Я предложила снять им квартиру и помочь деньгами. Мама благодарила со слезами на глазах. Сказано — сделано. Сняла жилье, сказала маме. А она в ответ, заявляет, что передумала — папа попросил прощения. Хозяйка квартиры отказывается возвращать деньги, мне эта квартира не нужна. А моей маме откровенно пофиг, что я вбухала почти четверть денег, которые могли пойти мне на операцию, в никуда. © Подслушано / Ideer
- Человек, который переходит по всем ссылкам, тычет во всю рекламу на сайтах, участвует во всех лотереях, где за выигрыши надо заплатить комиссионные, — это моя свекровь. Объяснять что-либо бесполезно, сразу слезы: «Я думала, в этот раз я правда выиграла!» Хуже всего, что мой муж, хоть и ругается с ней каждый раз, дает деньги на компьютерных мастеров, которые чистят ее ноутбук от подхваченных вирусов, и на оплату набранных кредитов. Я много раз говорила ему, чтобы прикрывал лавочку, может, тогда его мама задумается, но он ноет: «Как же я откажу? Это же моя мама». Наша семейная жизнь катится под откос, потому что одна весь быт я уже не вывожу, а вся зарплата мужа уходит на оплату маминых капризов. Я очень хочу ребенка, но, похоже, придется искать другого кандидата на роль отца. © Подслушано / Ideer
- Очень люблю свою бабулю. Еще с того времени как я была маленькая, у нее вошло в привычку давать мне деньги на карманные расходы. Сейчас я выросла, зарплата в несколько раз больше ее пенсии. Каждый раз, когда прихожу в гости и приношу покупки, которые она просила, либо просто подарок, она сует деньги за них. Нашла способ бороться: когда она обижалась и требовала взять деньги, я оставляла в квартире сумму в два раза больше, чем она дала. Потом звонила и говорила, где лежат деньги. Действует стопроцентно. © Подслушано / Ideer
- Недавно муж сказал мне, что хочет каждый месяц отправлять деньги своей маме, потому что у нее с финансами полный швах. А между тем свекровь профукала все свои сбережения на шмотки и косметику, потому что хотела подцепить кого-нибудь. Кроме того, она покупает все, что ей втюхивают — ее дом буквально завален коробками со всякими кухонными прибамбасами, даже не распечатанными, спортивными тренажерами, какой-то рекламной фигней. У нас уже был скандал, когда я узнала, что муж втайне выплатил ее кредиты. И вот она снова на мели. Сказала, что если он так хочет давать маме деньги, то пусть отщипывает из своих запасов на одежду и развлечения, но не лезет в наш общий семейный бюджет. Теперь муж злится и говорит, что мне нет дела до его матери и что я просто хочу наказать его за то, что он хороший сын. © yeetfaraway / Reddit
- Развожусь с мужем. И почти все меня осуждают: без вредных привычек, работает, рукастый. Это и я ценю. Но живет мой муж на два дома, главный дом его и семья — это мама. Я и не против помощи ей. Только все свое свободное время и деньги он вливает в ее древний дом, который мне ни сейчас, ни когда-либо — не нужен. Мы договаривались, что на мою зарплату живем, его — копим на квартиру сыну. Кто за полгода ни копейки не накопил? Его зарплата «разлетелась». А я содержу и себя, и сына. Бесит! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Всю жизнь мечтала о маленькой уютной свадьбе, которой буду заниматься сама и наслаждаться моментом. Как итог, мама делает все так, как они с папой хотят. Гости, дата, программа. На мои какие-то желания ответ простой: «Деньги не твои, а наши. Не забывай об этом, пожалуйста». Хочется сбежать подальше и забыть о своей мечте. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Сбежать с женихом и расписаться без всякой лишней мишуры - хорошая идея! Если родители хотят свадьбу, то пусть устроят её себе!
- Не могу понять, как дети-внуки могут брать у стариков деньги. Знакомой уже за полтинник. Не работает — у нее мигрени. Родители ей ежемесячно денег дают. Еле ходят, им лет по 80, так она, как им пенсию начислят, сама приезжает. Недавно ей лекарство понадобилось, и они тысяч 15 сверху накинули. А потом она рассказывает, что купила кровать за 27 тысяч. Лучше бы старики фруктов купили себе. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем нормально зарабатываем. Каждый месяц свекрови, которая разбазаривает деньги направо и налево, кидаем пару сотен на счет. А вот моя мама, наоборот, при встрече сует мне $20, хотя и знает, что у нас денег больше, чем у нее. Я, конечно, благодарю, а потом откладываю эти деньги в «Фонд развлечений» на случай, если мы пойдем в кино или захочется мороженого. © streamstroller / Reddit
- Моей мамы не стало, когда мне было три годика. Папа спихнул меня на дедушку с бабушкой, а сам вскоре снова женился и переехал в другой город. Я видела его пару раз в год. Когда я начала строить карьеру в IT, папа с мачехой уверяли меня, что мне не стоит и пытаться — умишка не хватит. Прошло десять лет. Я замужем, у меня все хорошо с карьерой, мы с мужем купили прекрасный дом и уже обзавелись солидной финансовой подушкой. Папа с женой утверждают, что мне «просто повезло», начисто игнорируя то, сколько я работала над тем, чтобы иметь все это.
Сейчас мы живем в одном городе, им с мачехой чуть за 50, они вполне себе здоровы, но работать не хотят — называют себя «интеллектуалами» и целыми днями пялятся в телевизор. Я уже пару лет помогаю им финансово, но от них не вижу никакой помощи. Несмотря на то, что у них куча свободного времени, им даже в лом зайти и покормить моего кота, когда мы уезжаем в отпуск. Недавно я сказала, чтобы они готовились к тому, что через три месяца я перекрою финансовый краник. Они назвали меня эгоисткой и обвинили в том, что я готова спустить деньги на своего старого больного кота, но не на них. © black-fairy / Reddit
Так батя и не заслужил, чтоб ему помогали! Я бы вообще не общалась с ним, раз ни помощи, ни внимания от него небыло, пока маленькая была и не работала...
- Мои родители называют мою работу «играть на компьютере». Я разработчик пользовательских интерфейсов. Мой брат работает кассиром в банке, и они хвастаются перед друзьями, что их сын — банкир. Ко всему прочему, они считают, что раз я женщина — мне не место в IT, и прогрызли мозг, укоряя, что в свои 27 я еще не замужем. Не удивительно, что я стараюсь общаться с ними поменьше. Не так давно папа потерял работу, а мама никогда и не работала. У отца проблемы со здоровьем, а еще на них висит ипотека. Они попросили брата помочь им, и он начал выдавать им по $400 в месяц. Но им то надо не менее $1800. Вот они и пришли за помощью ко мне. И я бы со своей зарплаты с пятью нулями могла бы себе это позволить. Но сказала: «нет», потому что мне до сих пор горько, что всю жизнь я была для них человеком второго сорта. Вот пусть теперь брат им и помогает. А они, даже сейчас, говорят, что у него есть девушка и ему нужно иметь возможность пожить со вкусом, и злятся на меня. © Unknown author / Reddit
- Моя мама задалбывает меня с квартирой. Что работать я устроилась, и надо брать ипотеку, не терять время и деньги на съем. У меня нет первоначального взноса, нет зарплаты, которая позволила бы жить не впроголодь с этой ипотекой. Сейчас я снимаю у мамы свою же собственную комнату. По ее мнению, это научит меня распределять бюджет и быть ответственной. Доходит до таких скандалов, что хочется бежать из дома, но пока некуда и не на что. Завидую друзьям, которым родители помогли с жильем и взносом на ипотеку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Девушка-айтишница, у которой отец остался без работы, довольно противная. Мало ли что люди говорят, главное - родители заботились л ней, в она оставила родных в беде.
- У нас с девушкой раздельный бюджет. Мы договорились, что каждый вкладывает определенную сумму на общие расходы, а в остальном каждый волен распоряжаться своими финансами так, как ему нравится. В частности, она отправляет каждый месяц своей маме пару сотен долларов. Я этого никогда не понимал: ее мамаше чуть больше пятидесяти, и она все еще работает. Ей не нужны деньги, чтобы выжить, она сама себя вполне нормально обеспечивает. Но раз уж мы так договорились, я в это не лез. А сейчас мы задумались о ребенке, а значит моя половинка уйдет в декрет, и у нее года два не будет никакого дохода. Я зарабатываю нормально, чтобы какое-то время содержать и ее, и ребенка, но у меня не столько денег, чтобы еще и на ее маму хватило. Да и, честно говоря, мне даже думать неприятно, что с таким трудом доставшиеся мне деньги будут уходить на кого-то, кто и так не нуждается. © Puzzleheaded_Bit1959 / Reddit
- Отец всегда твердил мне, что я вырасту и подарю ему белый мерседес. Когда начала жить отдельно, напрочь отказался помогать финансово, несмотря на то, что я была несовершеннолетней и работа вместе с учебой давались очень тяжело. Выросла, зарабатываю, недавно накопила, подарила ему тот самый мерседес и совсем прекратила общение. Теперь он убивается, какая я неблагодарная дочь. Зато ездит на мерсе. © Подслушано / Ideer
- Я — младший ребенок в семье. Когда была маленькая, нам жилось трудно, и я решила выучиться во что бы то ни стало, чтобы помогать родителям. А вот трое моих старших братьев отмахнулись от дальнейшего образования. В итоге я добилась успеха и сделала карьеру. Моего старшего и младшего брата уже нет с нами, но у них осталось трое детей. По мере сил я помогала всей семье, а родителям купила дом, отремонтировала его и перестроила так, чтобы они могли сдавать половину и иметь стабильный доход. И вот моим маме и папе уже за девяносто, и я завела речь про завещание. Говорю, мол, дом ваш же должен по закону отойти мне и брату, но я хочу, чтобы мою часть вы разделили между племянниками-сиротами.
И тут — сюрприз — родители заявляют, что они уже переписали дом на моего среднего брата. Мол, у меня денег и так много, а ему они нужнее. Я говорю, нормально, но что насчет ваших внуков? А они мне заявляют, что уже приняли решение и менять его не собираются. Я к брату, а тот начал юлить, что ничего с этим поделать не может, уж так получилось. И тут у меня пазл сложился: я же сама полгода назад оплатила ему и его жене поездку, навестить папу с мамой. Вот тогда-то они все за моей спиной и обтяпали. Сказала братишке и родителям, чтобы больше не звонили мне с просьбой о деньгах — все, что я планировала потратить на поддержание дома в нормальном состоянии и на помощь им, теперь пойдет в фонд моих племянников. © Big_Entrepreneur6849 / Reddit
- Уже два года хочу съездить на море с ребенком. Мужа у меня нет. Живу с родителями. Работаю достаточно много, чтобы нормально обеспечивать дочку. Собрала определенную сумму. Но на мои деньги присели всем семейством, хотя у каждого из родителей свой бизнес. Маме деньги нужны, чтобы перекрывать долги. Папа свои не приносит, висит на нашей шее. Просила у него в долг на два месяца — отказал. Мама начинает усиленно нервничать, если я завожу разговор об отпуске. А я устала, срываюсь на ребенке. © Подслушано / Ideer
Историю про наследство не поняла... Судя по возрасту родителей - там племянники должны быть уже в том возрасте, когда сами давно должны зарабатывать и себя содержать
- Когда только начала жить отдельно, очень сильно испортила себе кредитную историю, поэтому ни в одном банке сейчас мне кредит не дают. Зарабатываю не очень много, поэтому иногда не хватает и приходится обращаться к бабуле. По праздникам она, конечно, дарит мне деньги, но в обычной жизни дает в долг, под процент. Из-за того, что у меня с ней хорошие отношения, процент у меня небольшой — всего 2% в неделю, остальным родственникам она дает под три. Бабуля — человек далеко не сентиментальный, может разуть родных детей, если они ей задолжают. Со мной тоже бывало. Как-то раз у меня не получилось вернуть ей вовремя деньги, так она доступно объяснила, что принимает не только их, но и технику, золото и остальное. Пришлось отдать ей часы и планшет. © Палата № 6 / VK
- Родители требуют, чтобы я их содержала. Папа по здоровью раньше времени вышел на пенсию, мама тоже уволилась, сказала, что устала пахать. Теперь они мне каждый месяц высылают коммуналку, списки продуктов, которые я должна купить, и номер карточки, чтобы скинула на расходы. А я не понимаю, с чего это я должна обеспечивать двух взрослых людей. У них была вся жизнь, чтобы отложить деньги и жить безбедно. Но они продолжали впахивать за копейки, абсолютно не думая о будущем. А если бы меня не было? Что бы они делали? © Палата № 6 / VK
- Отец уже полгода без работы, все ищет, да найти не может. Живут с мамой и сестренкой на мамину зарплату плюс сбережения. Говорят, что с деньгами туго, но помощь принимать отказываются. Отправила сестренке на день рождения классные игрушки, которые она давно хотела. Так родственники, узнав про подарки, на меня прут с претензиями, что лучше бы деньги просто перевела. Скоро зима, мать вещи теплые купила бы. А я считаю, одеться можно и в секонде, и на рынке, раз денег нет. А можно и в старых вещах походить. Почему ребенок должен остаться без нормальных подарков и праздника?! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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