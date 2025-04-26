15+ курьезных ситуаций, в которые люди попали из-за своей любви к спорту
Истории
17 минут назад
Любовь к спорту добавляет в жизнь свои поводы для радости, гордости и тревог. Одни люди сами стремятся заняться какой-то физической активностью, а иные фанатично следят за играми любимых команд. Но и те, и другие рано или поздно попадают из-за своей тяги к спорту в ситуации, от которых не знаешь: плакать или смеяться.
- Мы всей семьей пошли на йогу и трижды пожалели. Это была моя идея. Решила, что пора стать «осознанной мамой», привести в порядок спину и нервы, заодно и семью вытащить из режима «диван-холодильник». Муж сопротивлялся, дети думали, что это какая-то кара. Но пошли. Первый звоночек раздался, когда младший стал крутиться на коврике, как волчок. Второй, когда муж уснул на «расслабляющей шавасане» и начал храпеть. А третий, когда я, пытаясь сделать что-то там с ногой за головой, просто хлопнулась на пол. Не изящно. Со звуком. Вся группа ахнула. Дети заржали. Мы ушли в тишине, все потные, униженные, но с мороженым в руках. Больше на йогу не ходим. Теперь у нас семейная зарядка по видео. Там хотя бы никто не смотрит. © Мамдаринка / VK
- Заруливаю я сегодня в бассейн, все как обычно: здороваюсь с охранником, покупаю билет, сдаю шмотки в гардероб, прохожу, переодеваюсь, моюсь в душе, надеваю свои оранжевые плавки, тапки, очки и валю в зал. Делаю первый шаг в зал, и вдруг с другого берега мне кричит мадам лет 40 в белом халате: «Молодой человек, вы у нас в первый раз, что ли?» Я, конечно, удивился, потому как хожу сюда уже 2,5 года. Начинаю судорожно соображать: «Что не так? Может, я забыл снять штаны? Может, она увидела мои отбитые пальцы на руке, и это негигиенично? Может, я вышел из женского душа и не заметил этого?» И тут дама подходит и говорит: «У вас плавки — не плавки!» Я аж в ступор впал, особенно от того, как она с другого берега это определила. И тут дамочка продолжает: «Они должны быть из водоотталкивающего материала». Да я, вроде, не в семейниках шерстяных пришел, и плавки мои воду отталкивали до этого все время... Смотрю на нее, потом на свои плавки, потом опять на нее. И тут она выдает: «Вы не против, если я их пощупаю?» Сказал, что не против. И она берет и щупает мои плавки в самом неподходящем месте, а потом закатывает глаза и говорит: «Ладно, проходите». Сказать, что я был немного шокирован — это ничего не сказать. Вывод: независимо от того, отталкивают ли ваши труселя воду или нет, если вы в нормальной форме, теток одиноких они приталкивают однозначно. © AlexTaktar / Pikabu
«Недалеко от меня есть место, где можно заниматься йогой с козами! Ходила туда вчера, и мне очень понравилось»
- Я мечтала пойти в спортзал. Но подруги не хотели, а одной как-то стремненько. И вдруг муж заявил, что нашел мне подружку для походов в зал — мою свекровь. Я скривилась — отношения с его мамой у нас так себе. Но пришлось тащиться с ней. И вдруг оказалось, что с первого раза в зале со свекровью мне так понравилось, что захотелось побыстрее пойти снова. Мама мужа постоянно веселила меня, шутила о наших супругах, говорила, что мы красотки, и все время меня поддерживала. Короче, человек, с которым по собственному желанию я бы никогда не решилась заниматься спортом, оказался лучшей компанией. Вот это, конечно, тимблилдинг у нас случился сильный! © Мамдаринка / VK
- Занимаюсь бегом. Бежал по сельской дороге и услышал шорох в кустах. Остановился, и вдруг с обочины на дорогу выскочил сурок, голова которого застряла в банке из-под консервов. Он начал царапать банкой тротуар, пытаясь освободиться. Я сказал что-то вроде: «Эй, дружище», и сурок в панике побежал обратно в сорняки. Я снова крикнул ему: «Эй, дружище, я не сделаю тебе больно». И вдруг сурок выполз обратно на дорогу и стоял совершенно неподвижно, пока я стаскивал банку с его головы. © Unknown author / Reddit
- Я вешу меньше 50 кг. И всю жизнь так весила. Училась в вузе. Возле здания университета был лес, и нас гоняли туда на лыжах. Обычно я брала деревянные, но в тот день их на месте не оказалось. Взяла, какие дали — пластиковые. Встала на лыжню, и тут подул ветер. Лыжи поехали. Вперед. Сами. Палками я только тормозила. Какой лес? Мне б с лыжни не слететь! Ветер спокойно гнал меня по лыжне к моему ужасу. Самым действенным методом торможения оказалось падать. Больше я на лыжи не вставала. © P1nHead / Pikabu
«15 месяцев назад я смеялся, просто думая о беге. Вчера я пробежал свой первый полумарафон»
- Муж решил по утрам бегать вместе с сыном. Меня сразу удивило, что сын возвращается то с мороженым, то с шоколадкой. Заподозрила неладное. Как только они вышли из дома в понедельник, я рванула за ними. Смотрю, а мой бесстыжий муженек на спортивной площадке пялится на молоденьких девушек! С двумя даже поговорил. А потом, чтоб сын об этом мне не рассказал, купил ему сладости. Прибежала я домой раньше них. Думаю: «Что ж делать?» Вернулись муж с ребенком. Я им говорю: «Со следующего раза я буду с вами бегать. Тоже хочу спортивной быть!» Муж, конечно, расстроился, но согласился. Буду за ним теперь пристальнее присматривать. © Мамдаринка / VK
- Я думала, такое только в сериалах происходит. Весна, в воздухе пахнет любовью, мы гуляем с парнем за ручку. Тут из-за дерева выходит мой папа, смотрит на нас и говорит: «Я уже устал за вами следить, и у меня скоро футбол. Парень, скажи прямо сейчас, ты собираешься целовать мою дочь?» © Палата № 6 / VK
- Мой муж с детства мечтал заниматься хоккеем, но родители боялись, говорили, что не хотят, чтобы их сын стал инвалидом. Вырос, решил осуществить мечту детства. Копил несколько месяцев, купил себе всю форму, записался на пробную тренировку, раз сходил — и забил. Форма валяется, муж на диване ляжки тянет. Стало обидно, что столько денег впустую, записалась сама на тренировку любителей. Познакомилась с кучей крутых парней, после тренировок мы теперь часто сидим в кафе. За год я научилась неплохо играть, меня даже позвали в женскую команду. Там я нашла себе лучшую подругу, которой у меня никогда не было. Кайфую от жизни. А муж ревнует. Зову его играть с нами, ведь это его мечта была — не идет. Вчера собрал вещи и ушел от меня с фразой, что не хочет, чтобы его жена однажды стала инвалидкой. Вот вам и любовь. © Палата № 6 / VK
«Спорт изменил мою жизнь»
Спорт меняет жизнь многих. Но кого-то удачно, а кого-то, откровенно говоря, нет.
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- Люблю бегать. В моем районе мало кто занимается активным отдыхом на улице, но я решила не отказывать себе в удовольствии. Сначала два человека спросили, не нужно ли меня куда-нибудь подвезти. Третий пикап остановился, чтобы поглазеть на меня в зеркало заднего вида. Я видела, как водитель разговаривает с кем-то по телефону, но не придала этому значения. Машина уехала, а через несколько минут появился шериф. К счастью для меня, он быстро понял, что некоторые люди просто любят бегать. © cream-of-cow / Reddit
- Вывезли нашу группу от техникума на лыжные соревнования. Все на лыжах, а я — без, так как освобожден по болезни. Физрук сказал мне, мол, пройдись пешком по трассе. Место незнакомое. Я пошел по лыжне, а там развилка. Свернул и пошел по дороге. Долго шел. В итоге оказалось, что лыжники ушли на круг в 5 км, а я свернул на круг в 15 км. Пешком.
Больше физрук меня прогуляться не отправлял. © gluckmann / Pikabu
- Ходила я однажды на танцы живота. Оттанцевав два часа с удовольствием, пошла собираться домой. Тут подбегает дама и говорит: «У нас в соседнем зале фитнес. Хотите? Первое занятие бесплатно!» Я решила, мол, почему бы и нет, силы пока есть. Мамма мия! Они как начали делать упражнения с утяжелителями для ног и махи по 40 раз, и это в первый раз, вместо наклонов и всяких легких упражнений! Я мужественно выдержала этот пробник жести и поползла к выходу. Пришлось ловить такси до дома, потому что сил дойти пешком (всего 10 минут) уже не было. © Кальдерона / Dzen
«После депрессии я взял себя в руки и вернулся к спорту, который люблю. Вы тоже можете изменить свою жизнь!»
Главное ещё при этом иметь хорошую мотивацию. У парня она есть, и с этим он выиграл в лотерею)
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- У меня есть компания друзей, с которой мы часто играем в разные игры. На прошлой неделе была «Мафия», на позапрошлой — «Монополия». В одну из наших очередных вылазок выбор пал на настольный теннис. Вот играем уже час, второй, как вдруг во время игры мячик неожиданно отскакивает от стола и улетает прямо в моего друга, который, не ожидая такого поворота событий, ловит его зубами. Рефлекторно челюсти сжались и раздавили круглый пластиковый предмет. Вся комната замерла от удивления, прежде чем разразиться смехом. Ну и рефлексы у него, конечно! Теперь есть локальная шутка, что его на теннис больше не приглашаем, а то все шарики съест. © Палата № 6 / VK
- Меня несколько лет назад потянуло на оздоровление, и я рискнула попробовать йогу.
На первом же занятии все кругом ходили такие просветленные и умиротворенные, а я не могла сдерживать ржач, когда главная по йоге вещала что-то типа: «Луч света проходит через ваше солнечное сплетение и наполняет все ваше существо теплом! Потянемся навстречу лучу, впустим его в себя и скажем „хрим-хрим-хрим“». И все вокруг с каменными лицами впускали в себя луч и говорили «хрим», как будто каждый день такое видят.
Может, оно работает, если поверить, но старая добрая зарядка мне как-то ближе, хотя и лень. Больше я туда не ходила, забоялась слишком просветлиться. © mrakomorra / Pikabu
«Я стала правильно питаться и занялась танцами на пилоне. Фото год спустя»
- Есть у меня тетка в возрасте. Она на всяких праздниках садится на шпагат, но сама этого не помнит, а нам потом не верит. А я то ли я себя жалею, то ли связки у меня деревянные, но так и не смогла сесть на шпагат. До одного дня. На выездном корпоративе мы играли с коллегами в футбол. Мяч летит, я лечу на мяч, поскальзываюсь и со словами: «Опля!» — отбиваю мяч и сажусь на шпагат! А потом, как ни в чем не бывало, бегу дальше. Все об этом вспоминают, а я до сих пор в шоке. © Подслушано / Ideer
- Мой жених бежал марафон (42 км), а я просто 5 км, как новичок. И когда я финишировала после своей первой «пятерки», он был на седьмом небе от счастья! Он подбежал ко мне, на радостях схватил меня на руки, перекинул через плечо, а потом споткнулся и уронил меня на мусорный бак, который от такого перфоманса упал, и все содержимое рассыпалось. Парень даже не смутился — он был так горд за меня, что все остальное ему было по барабану! © Unknown author / Reddit
- Недавно хотела показать мужу смешное видео из интернета, зашла при нем в историю просмотров. И теперь он уверен, что я ему постоянно изменяю и мужиков домой вожу, не стесняясь! Почему? Потому что у меня в истории просмотров — о, ужас! — футбол! Да, бывает, смотрю, когда есть время, иногда на фоне просто включаю, мне нравится. Мужу как-то говорила об этом, он не заинтересовался, ну, я и не настаивала, смотрю без него. Но нет, по мнению мужа, женщина интересоваться футболом не может, значит, я мужиков вожу, пока супруга нет дома. Да, все любовников домой водят чисто футбол посмотреть! Зачем еще?! Муж уже который день психует и требует сознаться, даже простить обещает. А мне и смешно, и не очень. © Подслушано / Ideer
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Последняя история из разряда "Ему лишь бы поскандалить". Валить от такого надо, валить.
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