15+ курьезных ситуаций, в которые люди попали из-за своей любви к спорту

Любовь к спорту добавляет в жизнь свои поводы для радости, гордости и тревог. Одни люди сами стремятся заняться какой-то физической активностью, а иные фанатично следят за играми любимых команд. Но и те, и другие рано или поздно попадают из-за своей тяги к спорту в ситуации, от которых не знаешь: плакать или смеяться.