Кто мог бы сыграть 18 персонажей из сериалов нашей юности, если бы их решили переснять сейчас
Интересное
33 минуты назад
Даже не самые большие поклонники сериалов были в курсе сюжетных перипетий в «Санта-Барбаре», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных». Ведь их живо обсуждали и на школьных переменах, и за кухонным столом. Мы решили немного поностальгировать и представить, какие современные актеры могли бы сыграть культовых персонажей из нашего детства. И некоторые ремейки теперь хочется увидеть на экранах телевизоров.
Иден Кэпвелл из «Санта-Барбары» — Флоренс Пью
Круз Кастильо из «Санта-Барбары» — Педро Паскаль
Келли Тейлор из «Беверли-Хиллз, 90210» — Эль Фаннинг
Брендон Уолш из «Беверли-Хиллз, 90210» — Патрик Шварценеггер
Дилан МакКей из «Беверли-Хиллз, 90210» — Джейкоб Элорди
Пайпер Холливелл из «Зачарованных» — Оливия Кук
Фиби Холливелл из «Зачарованных» — Зендея
Очень мне нравятся обе, но совершенно разные. Тут, на мой вкус, мимо
-
-
Ответить
Джоуи из «Бухты Доусона» — Дженна Ортега
Джен из «Бухты Доусона» — Грейс Маккенна
Фиби из «Друзей» — Аня Тейлор-Джой
Ой не знаю, Аня такая дива, сможет ли она воплотить такой непосредственный комедийный образ? Не думаю
-
-
Ответить
Рэйчел из «Друзей» — Лили Коллинз
Росс из «Друзей» — Тимоти Шаламе
Геракл из «Удивительных странствий Геракла» — Джон Сина
Кэрол Хэтэуэй из «Скорой помощи» — Рейчел Броснахан
Баффи из сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Милли Бобби Браун
Уиллоу из «Баффи — истребительница вампиров» — Сэди Синк
Сабрина из «Сабрины — маленькой ведьмы» — Кирнан Шипка
Агент Дейл Купер из «Твин Пикс» — Адам Драйвер
А ремейк какого сериала из детства хотелось бы увидеть вам? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей, от которых так и веет ностальгией:
Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions, AI-generated image, Santa Barbara / Dobson Productions, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
15 историй о том, как жизнь подкинула знак, но не все его сразу поняли
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
Истории
2 месяца назад
Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны
Авторские колонки
1 месяц назад
20 добрых историй, героями которых стали совершенно обычные люди
Добро
1 месяц назад
Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала
Авторские колонки
1 месяц назад