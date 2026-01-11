Кто мог бы сыграть 18 персонажей из сериалов нашей юности, если бы их решили переснять сейчас

Кто мог бы сыграть 18 персонажей из сериалов нашей юности, если бы их решили переснять сейчас

Даже не самые большие поклонники сериалов были в курсе сюжетных перипетий в «Санта-Барбаре», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных». Ведь их живо обсуждали и на школьных переменах, и за кухонным столом. Мы решили немного поностальгировать и представить, какие современные актеры могли бы сыграть культовых персонажей из нашего детства. И некоторые ремейки теперь хочется увидеть на экранах телевизоров.

Иден Кэпвелл из «Санта-Барбары» — Флоренс Пью

Круз Кастильо из «Санта-Барбары» — Педро Паскаль

Келли Тейлор из «Беверли-Хиллз, 90210» — Эль Фаннинг

Брендон Уолш из «Беверли-Хиллз, 90210» — Патрик Шварценеггер

Дилан МакКей из «Беверли-Хиллз, 90210» — Джейкоб Элорди

Olga
21 час назад

Ага, как же! Шикарный Люк Перри и вообще никакой неизвестно кто

-
-
Ответить

Пайпер Холливелл из «Зачарованных» — Оливия Кук

Фиби Холливелл из «Зачарованных» — Зендея

Джоуи из «Бухты Доусона» — Дженна Ортега

Джен из «Бухты Доусона» — Грейс Маккенна

Фиби из «Друзей» — Аня Тейлор-Джой

Чадо Брюн
8 минут назад

Ой не знаю, Аня такая дива, сможет ли она воплотить такой непосредственный комедийный образ? Не думаю

-
-
Ответить

Рэйчел из «Друзей» — Лили Коллинз

Росс из «Друзей» — Тимоти Шаламе

Геракл из «Удивительных странствий Геракла» — Джон Сина

Кэрол Хэтэуэй из «Скорой помощи» — Рейчел Броснахан

Баффи из сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Милли Бобби Браун

Уиллоу из «Баффи — истребительница вампиров» — Сэди Синк

Сабрина из «Сабрины — маленькой ведьмы» — Кирнан Шипка

Агент Дейл Купер из «Твин Пикс» — Адам Драйвер

Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions, AI-generated image, Santa Barbara / Dobson Productions, AI-generated image

