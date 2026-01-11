Кто мог бы сыграть 18 персонажей из сериалов нашей юности, если бы их решили переснять сейчас

Даже не самые большие поклонники сериалов были в курсе сюжетных перипетий в «Санта-Барбаре», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных». Ведь их живо обсуждали и на школьных переменах, и за кухонным столом. Мы решили немного поностальгировать и представить, какие современные актеры могли бы сыграть культовых персонажей из нашего детства. И некоторые ремейки теперь хочется увидеть на экранах телевизоров.