18 человек, которые отправились в отпуск и вернулись с баулами впечатлений
Отпуск — это не только возможность отдохнуть от повседневных дел, но и шанс собрать яркие впечатления, которые остаются с нами надолго. В этой статье речь пойдет о необычных моментах, которые произошли с туристами. Кому-то из них повезло круто провести время, а у некоторых отпуск прошел не так гладко, как хотелось бы.
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«Отдыхали в одной теплой стране»
- Номер в бунгало, природа. Завели будильник, звук скрипящий такой, чтобы уж встать наверняка. Утром он звонит, выключаю. Ложусь и сразу подскакиваю от орущего будильника за дверью. Выхожу, а там сидящая на дереве заморская птичка старательно изображает сигнал с моего телефона. © Yasminurlik / Pikabu
«Рекламные щиты были расставлены по всему побережью»
«Сфотографировал жену во время отпуска на Мальте»
«В отеле сделали человечка из полотенец»
«Муж в отпуске потерял айфон. Мы отследили его последнее местоположение и вот что нашли»
«Друзья сделали мне офигенный подарок»
- На днюху друзья сделали мне офигенный подарок — билет на концерт Раммштайн в Амстердаме. Я все взвесил и решил сорваться! В общем, взял отпуск, несколько дней в пути, потратил кучу денег на дорогу, чтобы приехать и узнать, что билет ненастоящий, а это был пранк. В итоге билет я купил на месте и оторвался на полную. Без этого пранка никогда бы не решился ехать. © Палата № 6 / VK
«Отдыхал в Бразилии и сделал этот кадр»
«Единственное, что портит мой уединенный отпуск в горах — эти окна»
- Ой, аж голова кругом! © seemunkyz / Reddit
«В моем номере стояла лампа, наполненная конфетами»
«Моя подруга нашла эту гигантскую вилку на камне»
«Решил в свой отпуск съездить к семье на три недели. По пути понял, что забыл взять с собой другую обувь»
«Подружилась с ламой на отдыхе в Перу»
Вот так отдых
- Собиралась лететь на Бали, еле выпросила отпуск у шефа и собралась отдохнуть по полной. Приезжаю в аэропорт, прохожу весь контроль. Когда приходит время заходить на борт самолета, мне сообщают, что мест уже нет, я никуда не лечу. Была какая-то ошибка и одно и то же место пробили дважды. Мой шок был в шоке, я устроила им там разбор полетов! Как итог, отпуск я проводила на даче с мамой, благо деньги за билеты мне вернули. Отдохнула, называется. До сих пор обидно. © Палата № 6 / VK
«По дороге к месту отдыха из ниоткуда вылетела шина.
Все остались целы, но первый день отпуска идет не так, как планировалось»
А мы однажды в поездку ехали и нам ворона стекло разбила! Вдоль дороги росли деревья грецких орехов, вороны - птицы умные, хватают орех, взлетают и бросают н а асфальт, вуаля - завтрак готов... а тут мы со своей машиной, так аот орехом нам душевно лобовое стекло расколотило!
«Моя семья нашла торговый автомат со свежим хлебом во время отпуска во Франции»
«Первый день отпуска, а в нашей половине отеля нет электричества. Угадайте, кто, скорее всего, вернется домой пораньше?»
«Не хочу хвастаться, но я довел любимую до слез»
«Закат в Камбодже»
"Ззззакат ззззашибизззззь", - говорят тебе камбоджийские москиты размером со шмеля
Если вам не хватило историй про отпуск, здесь вы найдете рассказы людей, которые надеялись съездить в отпуск без приключений, но не тут-то было.