18 человек, которые отправились в отпуск и вернулись с баулами впечатлений

Отпуск — это не только возможность отдохнуть от повседневных дел, но и шанс собрать яркие впечатления, которые остаются с нами надолго. В этой статье речь пойдет о необычных моментах, которые произошли с туристами. Кому-то из них повезло круто провести время, а у некоторых отпуск прошел не так гладко, как хотелось бы.