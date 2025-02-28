17 деревенских историй, которые горожанам и не снились

Жить в деревне нелегко. Нужно рано вставать, уметь работать руками, а еще позабыть о многих комфортных вещах, которые есть в городе. Но ради свежего воздуха, душевных соседей и вкусных овощей можно справиться со всеми трудностями. У деревенской жизни своя, особенная атмосфера.