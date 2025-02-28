17 деревенских историй, которые горожанам и не снились
Истории
17 минут назад
Жить в деревне нелегко. Нужно рано вставать, уметь работать руками, а еще позабыть о многих комфортных вещах, которые есть в городе. Но ради свежего воздуха, душевных соседей и вкусных овощей можно справиться со всеми трудностями. У деревенской жизни своя, особенная атмосфера.
- В поселке, в котором я училась на ветеринара, около остановки стоял огромный камень. Такой гранитный валун. Любое важное событие — и к каменюке идут стоять, фоткаться. Спросила у бабули местной, почему к нему такой почет и уважение, а та ответила: «Дык, всегда ходили, еще бабка моя и мать ее. Лучше в музее спроси, там должны знать». Но в музее ответили, типа, с давних времен еще так. Деды ходили, а до них их деды ходили, а почему, фиг его знает, вот так заведено! © Lampa*** / Pikabu
- Моя бабушка живет в деревне около леса. Приехали к ней погостить всей семьей. Однажды бабушка заметила, что кто-то опрокидывает кормушки для птиц. Сидим мы утром, пьем чай, как вдруг бабушка подрывается и бежит к лесу, крича: «А ну пошел отсюда!» Мы мчимся посмотреть на этого негодяя и видим... медведя. Он на секунду замер, посмотрел на бабушку с очень удивленным видом, развернулся и как ни в чем не бывало потопал в лес. Наши лица надо было видеть! Бабушка. Наорала. На медведя. © Палата № 6 / VK
- Было мне лет 14, приехала в деревню. Пошли вечером гулять с родственницей и увидели сливовое дерево. И вот я уже на дереве, «обрабатываю» его. Тут родственница шепчет мне что-то. Вдруг поворачиваюсь и вижу хозяина, который спокойно так спрашивает: «А вы не обожретесь?» © Подслушано / VK
- Проживаю в поселке. Классика жанра: слухи, скандалы, кухонные расследования. Только мы с мамой зашли в магазин, как из-за стеллажа с фруктами вынырнула знакомая и воззвала: «Дай-ка мне номера телефонов своих мужиков!» С дрожью в голосе говорю: «Каких еще мужиков?» Знакомая: «Ну тех, кто клубнику продавал. Ты ж писала в соцсетях, что у них ягоды хорошие!» И все бы ничего, если бы минут через 40 мне не позвонила приятельница: «Слушай, не мое, конечно, дело... Но муж у тебя хороший, одумайся! Говорят, ты по мужикам каким-то пошла». © Yanina13 / Pikabu
- Поехал к родителям жены в поселок. Встаю в 4 утра, с петухами. Просят помочь и натаскать воды из колодца. А он далеко. Таскал-таскал, по ощущениям запасся на весь день вперед минимум. Сел я, расслабился, часов уже 7 утра. И тут снова просят натаскать воды. Да что ж такое, я же только принес? И в ответ: «Да что ты там принес, коровы попили и все, нет воды». Думаю: «Я так каждый день не выдержу». Предлагаю облегчить жизнь и поставить насос на колодец, и провести шланг можно прям во двор. Вся родня с недоумением смотрит: «Ты что, соседи позавидуют и все сломают!» © LagertaLodbrok / Pikabu
- Мой дедушка — добрый, порядочный, но очень скупой на эмоции человек. Живут они с бабушкой в деревне. Там у деда есть любимый кот Тишка и нелюбимая собачка Боня. Щенку строго-настрого было запрещено заходить в дом, только своя будка и летняя кухня. Дед ее кормил, лечил, если приболеет. Но ласки не проявлял, мол, дворняжки глупые, нечего ее баловать. Зато кота любил безумно. И в дом ему можно, и сметанку домашнюю, и на кровати спать. И длилось это около года, пока на нашего кота не напала стая дворовых псов. Дед побежал на помощь, точно не успел бы, если бы наш дворовой Боник буквально не отбил Тишку своими зубами. Всех прогнал, и сам пострадал. Месяц дед с бабушкой выхаживали его, бульоном из ложечки кормили, ранки обрабатывали. А когда он поправился, дед уже не захотел его обратно в будку прогонять. Теперь у пушистого «все включено». И сметанку можно, и спать на кровати тоже. Дед стал брать его на прогулки в лес, купил ему специальных игрушек. С тех пор говорит, что они оба, кот и пес, очень умные. И таких умных ни у кого больше нет. © Палата № 6 / VK
- Переехала в деревню. Приехали как-то раз друзья из города навестить, а стульев сесть — не хватает. Попросила у соседей, объяснила, что гостям негде сидеть. Мне отвечают, мол, не проблема, бери стулья. Так они еще дали овощей с огорода, пакет пирожков и свежего молока: "Еще тепленькое. Хоть городских своих угости, а то они, бедные, поди, одну химию едят". И это нормально для наших соседей — тут любой поможет! © Подслушано / Ideer
- Лет в 20 был как-то в деревне и решил сходить на сельскую дискотеку. В разгар вечеринки что-то случилось с колонками. Тогда какой-то мужик просто взял и завел бензопилу, и все начали танцевать под этот звук. Когда я предложил принести свою колонку и включить музыку с телефона, он ответил: «Да вы, городские, всяких Элджеев слушаете, мы такое не ценим». Однако же... © Палата № 6 / VK
- Четыре года назад я переехал из города в деревню с населением 200 человек. Большинство необходимых вещей есть в радиусе нескольких километров от нас. Тут неплохая школа и общественный зал, где иногда проходят мероприятия. В город автобус ездит раз в неделю. Но если вы не умеете водить или нет машины, а вам вдруг понадобилась буханка хлеба или пакет молока - не проблема. Всегда найдется кто-то из соседей, кто захватит это для вас по пути с работы. Здесь тихо, спокойно и никаких пробок! Ни за что не вернулся бы в так называемую "цивилизацию"! © Mike Percival / Quora
- Подруга переехала к морю в деревню, счастлива. Больше всего радовалась из-за дружбы с дельфинами: в бухте с ними плавала. Однажды дельфин ее игриво вытолкал с мелководья на глубину, прилично от берега. И все дальше и дальше толкал, подруга уже запаниковала, но мимо проходила лодка, помогла ей добраться назад к берегу. © Подслушано / Ideer
- Из города переехали жить в деревню. Река через дорогу от дома, природа, птички поют и днем, и ночью. Такая тишина. Люблю ночью кататься на велике. Едешь одна, все спят уже, тишина и только звуки природы. Когда приезжаю с работы (работаю в городе), так кайфую, что живу здесь! Но столкнулась с непониманием со стороны знакомых: "В твои 22 нужно гулять, развлекаться, а ты в деревню уехала", "да ты замуж не выйдешь никогда в своей деревне". А я думаю – погулять всегда можно съездить! А жить в деревне. © Подслушано / Ideer
- Мое детство прошло в городе, но самые лучшие его воспоминания - три недели каникул у бабушки в деревне каждый год. Я выросла, бабушки давно нет, остался только ее маленький домик. Я работала риелтором, встречалась с мужчиной. Но все не то и все не те. И вот я получила наследство от другой своей бабушки, которое позволяет мне не работать ближайшие лет 10. Часть денег вложила в инвестиции, а потом подумала и решила переехать в деревню, в бабушкин домик. Мужчина меня не поддержал, расстались. Но это не испортило мои планы на переезд. И вот я в домике, купила себе три козы (еще бабушка научила за ними ухаживать). Наслаждаюсь природой и тишиной. А вечерами учу программирование, очень нравится. А недавно познакомилась с парнем из соседней деревни. Я еще не встречала таких открытых и интересных людей. И знаете, сейчас я счастлива. Хотя ни родители, ни городские подруги не поддержали меня в моем решении. © Палата №6 / VK
- Переехал в деревню, потому что надоел этот пыльный город. Работаю из дома, так что в планах был аккуратный дом с газончиком и плодовыми деревьями, и все, больше никаких заморочек. Правда, домов с небольшим участком не было, так что я купил участок больше, чем планировал, но ничего. Посадил газонной травы, деревья. Все хорошо. Но трава росла разная, а не только газонная, и мне так надоело ее стричь, что подумал - а не взять ли козу. А что? Она будет пастись, травку кушать, еще и козье молоко будет. Польза! Так и сделал. Потом посмотрел на цены и подумал - блин, яйца такие дорогие. А ведь своих курочек держать дешевле. Завел кур. Потом нагрянули проблемы с желудком, нужно диетическое питание. Диетическое питание - это диетическое мясо, а диетическое мясо - это кролики! Завел еще и кролей... Очнулся уже тогда, когда из-за животных времени особо не хватало на основную работу. Подумал, почесал в затылке, плюнул и... уволился. Теперь зарабатываю продажей яиц, мяса, все официально, все проверено. Не совсем то, что я планировал, но главное ведь, что я доволен. © Палата №6 / VK
- Дочка задала вопрос, как же она появилась на свет, я без раздумий ответила - принес аист! А все потому, что все так почти и было. Трехлетнему ребенку рассказывать подробности я не стала, а вот про аиста не соврала. На 9 месяце мы переехали в дом моей бабушки, в деревню. Лежу я как-то, смотрю телевизор, и тут краем глаза замечаю какую-то тень на стене, ходит туда-сюда. Я на окно, а там аист сидит, самый настоящий огромный аист! Я впервые в жизни видела его настолько близко. И этой ночью мы уехали в роддом рожать. Аист прилетел не зря. © Рабочие истории / VK
- Я переехала в деревню и совсем об этом не жалею. Я обожаю тишину, природу, самой выращивать себе еду, жить в дружелюбном небольшом сообществе. Нет необходимости как-то по-особенному наряжаться, делать прическу и маникюр. Мне нравится самодостаточность сельской жизни. Но если вы не поклонник такого уклада, то вам все это может показаться нестабильным. © Active_Recording_789 / Reddit
- Недавно переехали за город. Сад, огород маленький, цветочки сажаю. Так спокойно стало. И только переехав, обратила внимание, что все больше молодых людей стремятся переехать в деревню. В моем детстве и юности все стремились в город, в активную жизнь, а сейчас вчерашние урбанисты сажают малину и снимают блоги о тихой жизни на природе. Блин, это так круто. Воистину жизнь циклична и все возвращается на круги своя... © Подслушано / Ideer
Что может показаться нестабильным? Спокойная жизнь, в деревне? Авторы, unsustainable - это ни разу не "нестабильный". В век нейросетей живём, слово перевести не можем.
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- Я все детство и юность прожила в квартире, мечтая о частном доме. Но все не складывалась. Выскочила замуж, ютились с мужем в однушке. В один прекрасный день муж пришел и говорит: «Все, переезжаем, я купил небольшой домик в деревне». Друзья и родственники были в шоке. В итоге я, дитя асфальта, муж, не умеющий работать руками, и двое детей оказались в доме с колодцем, уличным туалетом и печью. Пока я пошла работать, муж занимался реконструкцией дома. Было непросто, зарплаты не хватало. Решили что-то менять. Так у нас появился парник. Следом — домашняя птица. Потом баню построили. Заложили сад, стали получать первый урожай. Провели воду, газ, канализацию в дом. Мы научились быть рациональными, наполнили жизнь невероятными эмоциями. Дети учатся самостоятельности. Муж как-то заикался о переезде в полную глушь, но после моего нервного тика, больше мы к этому вопросу не возвращались. © AlexBalda / Pikabu
Герои наших статей правдиво рассказали самые интересные воспоминания, которые приключились с ними в деревне:
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Деревня - это хорошо если есть здоровье и есть помощники (дети, внуки и т.д ). А когда болеешь и один....
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