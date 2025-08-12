15 человек, которым в руки попал раритет, но даже Google не смог подсказать, для чего он нужен
Порой просто живешь себе, живешь, и вдруг бац: взгляд цепляется за вещь, которая вообще не вписывается в привычную картину мира. Именно так и произошло с героями нашей подборки. Они столкнулись с предметами, которые породили кучу вопросов. Что это? Зачем? Как этим пользовались? И, в конце концов, сколько все это стоит? Мы собрали несколько таких загадочных находок — просто чтобы вы тоже могли поломать над ними голову.
«Присматривала за домом подруги, и обнаружила на столе вот такой странный предмет. Есть идеи, что это
вообще такое?»
- Это штука используется для заваривания кофе в Коста-Рике. © Bytowneboy2 / Reddit
«Нашел такую махину в сельской местности. Рычаги двигаются. Это Испания»
- Это же пресс для изготовления сыра. © Adminotaur / Reddit
«Есть идеи, для чего эта вилка?»
Это сервировочная вилка — нажимаешь нна ручку, и еда как бы отстает от прибора. - А с людьми работает?
- Это сервировочная вилка — нажимаешь на ручку, и еда как бы отстает от прибора. © I_Luv_A_Charade / Reddit
«Мама купила в комиссионке такой столик. Никогда такого не видели и понятия не имеем, для чего он использовался»
- Вероятнее всего, это тележка для напитков. © Individual-Bird-4421 / Reddit
«Нам на свадьбу подарили это. Внутри он пустой, привязан грузик»
- Ребята, это колокол. © cyclejones / Reddit
«Понятия не имею, зачем могут понадобиться такие странные щипцы. Помогите»
- Это устройство чтобы точить бритву. У вас не полный комплект, щипцы держат два стеклянных шарика. © jackrats / Reddit
«Валялся вместе с канцелярскими принадлежностями. На выпуклой части мягкий войлок»
Чернильный блоттер? Да раньше и слов-то таких никто не знал... Тогда это называлось пресс-папье
- Это чернильный блоттер. Им промакивали лишние чернила на бумаге, чтобы они быстрее сохли. © jackrats / Reddit
«Это принадлежало моей бабуле, но мы понятия не имеем, что это»
А теперь внимание, как на самом деле написан коммент This is likely a distaff, a tool used to hold wool while hand spinning yarns Leed-Vermaak
И перевод через автопреводчик: "Скорее всего, это прялка, инструмент, используемый для удержания шерсти при ручном прядении пряжи"
Что пошло не так? Почему слово "прялка" заменилось в адме нна "штука"?!!
- Эта штука держит шерсть, пока ее прядут. © Leed-Vermaak / Reddit
«Купила это в комиссионке. Что это? Представляет какую-то ценность?»
Подсвечник или что то другое, но это очень красивое, даже если не имеет никакой ценности
- Вам достался просто красивый масляный подсвечник. Винтаж. © Unknown user / Reddit
«Маме досталась такая ваза. Хочется узнать о ней больше»
- Это просто очень красивая японская ваза с драконом. © mrs_adhd / Reddit
- На аукционах продается от $50 до $1000. © T0paz0831 / Reddit
«Купил коробку с вещами, а там лежало это. Не успокоюсь, пока не пойму что это»
- Просто антикварная подвеска или кулон. © Santeno / Reddit
«От родственников досталась такая такса. Непонятно, для чего ее использовали»
- Это примерно 50-е годы, керамическая подставка в виде таксы для хранения мелочей: монет, ключей. © amnitol / Reddit
«Купил в комиссионке такие небольшие керамические подушечки. Для чего они, не могу понять»
- Обычно входят в набор для суши. На них опускаешь палочки. Держатель такой. © Known_Measurement799 / Reddit
«Что это такое?»
- Вероятно, это сосуд для хранения чеснока. © Used_Bodybuilder_670 / Reddit
«Мне досталась такая винтажная серебряная ложечка. Почему она такая? Как ее используют?»
- Это ложка для пожилых людей с дрожащими руками. Ею удобно пользоваться одним движением тем, у кого нарушена подвижность кисти или запястья. © PaintingSuitable1319 / Reddit
А вот еще 20 странных штуковин, при взгляде на которые в голове только один вопрос: «Что это и зачем?»