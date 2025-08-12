15 человек, которым в руки попал раритет, но даже Google не смог подсказать, для чего он нужен

Порой просто живешь себе, живешь, и вдруг бац: взгляд цепляется за вещь, которая вообще не вписывается в привычную картину мира. Именно так и произошло с героями нашей подборки. Они столкнулись с предметами, которые породили кучу вопросов. Что это? Зачем? Как этим пользовались? И, в конце концов, сколько все это стоит? Мы собрали несколько таких загадочных находок — просто чтобы вы тоже могли поломать над ними голову.