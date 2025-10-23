22 раза, когда люди отчистили до блеска все вокруг и сами не поверили глазам

Не все любят убираться дома. Но, посмотрев на эти фотографии, почти каждый захочет навести порядок и уют в своей квартире. Особенно, если это займет не больше пары часов.

«Наконец разобрал шкаф и избавился от всего, что осталось после бывшей жены»

«Так и знала, что эта статуэтка особенная. Вот как она выглядит после чистки»

«Рассталась с парнем недавно. Долгое время не могла убираться в комнате, потому что все напоминало о нем. На днях наконец-то решилась»

«Навела порядок в шкафу для рукоделия. Разобрали кучу вещей, выбросили ненужное. Главное — теперь этим наконец-то пользуются»

«Купил в секонде птичку. Почистил — оказалось это позолоченное серебро и эмаль. И это я еще до хвоста не дошел!»

«Разгребла детскую»

«Шкаф для хранения вещей — до и после»

«Мы с детьми наконец разобрали книги»

«Нашел на барахолке за 3 доллара, почистил — оказалось, стоит кучу денег!»

«Из угла тоски после выпуска из вуза получилось уютное место для учебы»

«Живу в квартире уже семь лет и ни разу не убирала за холодильником»

«Наконец разобрала гору одежды, которая лежала у кровати с самого переезда. Потратила три часа, но теперь в комнате просторно — будто стало легче дышать»

© m0rds_m0i / Reddit Бруннера 1 час назад И действительно ведь легче дышать. У меня завалов одежды вообще никогда не было, даже в самом детстве. На меня и фото таких завалов давят. - - Ответить

«Отмыла духовку — прошлые хозяева, похоже, никогда этого не делали — потратила около четырех часов»

«Моя гостиная готова!»

«Наконец убралась в комнате — вычистила шкаф и разобрала пол. С полками позже разберусь, но уже стало лучше»

«Убралась на кухне. Долго откладывала, хотя времени заняло немного»

«Это моя студия — здесь я рисую, шью, собираю заказы и делаю макияж. Места мало, поэтому держать все в порядке непросто»

© Calliopehoop / Reddit Бруннера 1 час назад На мой взгляд, чем меньше помещение, тем легче там поддерживать порядок. Интересно, а где довольно большое окно? Вроде тряпка под потолком висит там же - - Ответить

«Наконец разобрал раковину»

«Я почистила клавиатуру брата»

«Убралась в захламленном доме друга»

«Мой рабочий уголок до и после уборки. Потратил пару вечеров, но теперь есть место работать и видно пол — уже приятно»

«Кеды Converse за 8 долларов — до и после чистки»