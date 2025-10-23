22 раза, когда люди отчистили до блеска все вокруг и сами не поверили глазам
Фотоподборки
1 час назад
Не все любят убираться дома. Но, посмотрев на эти фотографии, почти каждый захочет навести порядок и уют в своей квартире. Особенно, если это займет не больше пары часов.
«Наконец разобрал шкаф и избавился от всего, что осталось после бывшей жены»
«Так и знала, что эта статуэтка особенная. Вот как она выглядит после чистки»
- Не ожидала такого, обалдеть! © STDR_STERN / Reddit
«Рассталась с парнем недавно. Долгое время не могла убираться в комнате, потому что все напоминало о нем. На днях наконец-то решилась»
«Навела порядок в шкафу для рукоделия. Разобрали кучу вещей, выбросили ненужное. Главное — теперь этим наконец-то пользуются»
«Купил в секонде птичку. Почистил — оказалось это позолоченное серебро и эмаль. И это я еще до хвоста не дошел!»
- Невероятная находка! © condocookie / Reddit
«Разгребла детскую»
«Шкаф для хранения вещей — до и после»
«Мы с детьми наконец разобрали книги»
«Нашел на барахолке за 3 доллара, почистил — оказалось, стоит кучу денег!»
«Из угла тоски после выпуска из вуза получилось уютное место для учебы»
«Живу в квартире уже семь лет и ни разу не убирала за холодильником»
А если имеешь дома котов, то под холодильником вообще можно найти много забытого и интересного 😀
-
-
Ответить
«Наконец разобрала гору одежды, которая лежала у кровати с самого переезда. Потратила три часа, но теперь в комнате просторно — будто стало легче дышать»
И действительно ведь легче дышать. У меня завалов одежды вообще никогда не было, даже в самом детстве. На меня и фото таких завалов давят.
-
-
Ответить
«Отмыла духовку — прошлые хозяева, похоже, никогда этого не делали — потратила около четырех часов»
«Моя гостиная готова!»
«Наконец убралась в комнате — вычистила шкаф и разобрала пол. С полками позже разберусь, но уже стало лучше»
«Убралась на кухне. Долго откладывала, хотя времени заняло немного»
«Это моя студия — здесь я рисую, шью, собираю заказы и делаю макияж. Места мало, поэтому держать все в порядке непросто»
На мой взгляд, чем меньше помещение, тем легче там поддерживать порядок. Интересно, а где довольно большое окно? Вроде тряпка под потолком висит там же
-
-
Ответить
«Наконец разобрал раковину»
«Я почистила клавиатуру брата»
«Убралась в захламленном доме друга»
«Мой рабочий уголок до и после уборки. Потратил пару вечеров, но теперь есть место работать и видно пол — уже приятно»
«Кеды Converse за 8 долларов — до и после чистки»
Фото на превью PhilippusPhelps / Reddit
