Пол убрал. Осталось убрать стены и потолок. А главное - с открытых поверхностей кучу хлама
18 квартир, которые после уборки изменились до неузнаваемости
Иногда кажется, что квартиру может спасти только ремонт, но нельзя недооценивать силу генеральной уборки. Вот несколько фотоисторий людей, которые превратили свои квартиры в склад из мусора, но потом взяли себя в руки и удивили окружающих.
«Убрал свою комнату за полтора часа!»
«Комната моего брата до и после уборки. Он был поражен результатом и даже отдал мне то, что я нашла под его кроватью»
«Я наконец прибралась. Но мама даже не оценила моих стараний»
Молодец! А уборку делала для того, чтобы мама похвалила или для себя всё-тaки?
- Это как день и ночь! И выглядит просто потрясающе! © justmyopinion1982 / Reddit
«Просто хотела поделиться своими успехами за день. Убрала комнату после целого года в депрессии»
- «Вау! Выглядит как будто это какая-то новая комната. Готова поспорить, что в ней отдыхается гораздо лучше». © LessOrgans / Reddit
«Не было сил почистить комнату с сентября, наконец, устроил генеральную уборку»
«Убиралась 4 часа, только потому что хотела постелить новый ковер на чистый пол»
- Это того стоило! Комната выглядит замечательно, как и ковер © lodav22 / Reddit
«Не убирался в ванной 18 месяцев! Сегодня потратил больше 4 часов, чтобы привести ее в порядок. Выкинул 3 мешка мусора»
- Подумал, что это другая ванная. © chrismalone45 / Reddit
«Убралась в комнате своего ребенка»
Я, конечно, за минимализм, но это картонная коробка для хомячка. Даже здоровый мусорный бак есть. Ищу глазами лоток и поилку
- А только я чувствую себя виноватым, когда мама убирает мою комнату? © DJ Cheiks / Reddit
«Я наконец-то купила все необходимое, чтобы исполнить свою мечту — сделать удобное хранилище для вещей»
«Мои до и после»
«Разобралась с катастрофическим беспорядком в детской»
«Последние годы были очень тяжелыми, я запустил себя и дом. Исправлять ситуацию начал с очистки любимого аквариума. Как хорошо снова выглядеть хорошо!»
«Убралась в детской»
«Еще один день в депрессивном логове»
«Оттерла плиту»
«Я избегал уборки несколько месяцев, а сделал ее за полчаса!»
«До и после на моей кухне»
«Мой гараж месяц назад и вчера. Несколько лет мой стол для деревообработки стояла на улице, теперь ему нашлось место внутри»
Если вы вдохновились на уборку, то в этой статье вы найдете несколько лайфхаков, как сделать ее проще и быстрее.
Комментарии
Мне непонятно только одно. Неужели ежедневно не находилось пары минут, чтобы просто класть вещи нa место? Создается впечатление, что некоторым просто удобно оправдывать свою лень и склонность к свинству различными причинами.