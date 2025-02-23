18 квартир, которые после уборки изменились до неузнаваемости

Иногда кажется, что квартиру может спасти только ремонт, но нельзя недооценивать силу генеральной уборки. Вот несколько фотоисторий людей, которые превратили свои квартиры в склад из мусора, но потом взяли себя в руки и удивили окружающих.

«Убрал свою комнату за полтора часа!»

«Комната моего брата до и после уборки. Он был поражен результатом и даже отдал мне то, что я нашла под его кроватью»

«Я наконец прибралась. Но мама даже не оценила моих стараний»

Это как день и ночь! И выглядит просто потрясающе! © justmyopinion1982 / Reddit

«Просто хотела поделиться своими успехами за день. Убрала комнату после целого года в депрессии»

«Вау! Выглядит как будто это какая-то новая комната. Готова поспорить, что в ней отдыхается гораздо лучше». © LessOrgans / Reddit

«Не было сил почистить комнату с сентября, наконец, устроил генеральную уборку»

«Убиралась 4 часа, только потому что хотела постелить новый ковер на чистый пол»

Это того стоило! Комната выглядит замечательно, как и ковер © lodav22 / Reddit

«Не убирался в ванной 18 месяцев! Сегодня потратил больше 4 часов, чтобы привести ее в порядок. Выкинул 3 мешка мусора»

Подумал, что это другая ванная. © chrismalone45 / Reddit

«Убралась в комнате своего ребенка»

А только я чувствую себя виноватым, когда мама убирает мою комнату? © DJ Cheiks / Reddit

«Я наконец-то купила все необходимое, чтобы исполнить свою мечту — сделать удобное хранилище для вещей»

«Мои до и после»

«Разобралась с катастрофическим беспорядком в детской»

«Последние годы были очень тяжелыми, я запустил себя и дом. Исправлять ситуацию начал с очистки любимого аквариума. Как хорошо снова выглядеть хорошо!»



«Убралась в детской»

«Еще один день в депрессивном логове»

«Оттерла плиту»

«Я избегал уборки несколько месяцев, а сделал ее за полчаса!»

«До и после на моей кухне»

«Мой гараж месяц назад и вчера. Несколько лет мой стол для деревообработки стояла на улице, теперь ему нашлось место внутри»