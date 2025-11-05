15+ дизайнерских решений, глядя на которые, хочется найти автора и просто спросить: «Ну зачем?»

Кто сказал, что от повседневных вещей требуется только симпатичный дизайн? Порой дизайнеры забывают о не менее важной стороне — удобстве и функциональности. Часто в погоне за оригинальностью они создают вещи, которые совершенно непрактичны в повседневной жизни.

Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?

Вот какая раковина у меня в отеле

Это просто пик криворукости. © enana43 / Reddit

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Придумал же кто-то, что упаковывать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый

Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды

Впервые вижу такую странную сумку

Вообще-то, это круто, и наверняка найдется покупатель. © PleasantCurrant-***1 / Reddit

«Дом с потрясающим видом. Все видят их камин»

"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.

«Зашел в уборную в ресторане. Вот какая раковина у них»

Такое должно быть незаконно!

Мда, отличные подгузники

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

«Кружка в моем отеле вмещает примерно на 50% меньше обычной кружки»

Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»

«Комбинация, которую никто не хотел бы дома»

Просто идеальная кружка. И как пить из нее?

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение»