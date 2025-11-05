15+ дизайнерских решений, глядя на которые, хочется найти автора и просто спросить: «Ну зачем?»

Маразмы
2 часа назад
15+ дизайнерских решений, глядя на которые, хочется найти автора и просто спросить: «Ну зачем?»

Кто сказал, что от повседневных вещей требуется только симпатичный дизайн? Порой дизайнеры забывают о не менее важной стороне — удобстве и функциональности. Часто в погоне за оригинальностью они создают вещи, которые совершенно непрактичны в повседневной жизни.

Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?

Вот какая раковина у меня в отеле

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Придумал же кто-то, что упаковывать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый

Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды

che.che
22 часа назад

Да и неудобная она скорее всего. Вот этот бортик впереди будет давить на ноги.

-
-
Ответить

Впервые вижу такую странную сумку

«Дом с потрясающим видом. Все видят их камин»

"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.

«Зашел в уборную в ресторане. Вот какая раковина у них»

  • Такое должно быть незаконно!

Мда, отличные подгузники

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

«Кружка в моем отеле вмещает примерно на 50% меньше обычной кружки»

Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»

che.che
22 часа назад

Ну, это забавно и мило. Карман такого размера даже в обычном положении имеет чисто декоративную функцию.

-
-
Ответить

«Комбинация, которую никто не хотел бы дома»

Наталья
22 часа назад

Мне кажется, душевая лейка лишняя). Хотя, можно и просто писсуары убрать. Главное не ср*ть

-
-
Ответить

Просто идеальная кружка. И как пить из нее?

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение»

«Человек, который спроектировал эти скамейки, ненавидит удобно сидеть»

Alena
22 часа назад

Так это лежать, притом голова внизу, чтобы ноги не отекали).

-
-
Ответить
Фото на превью CoolBDPhenom03 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее