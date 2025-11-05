15+ дизайнерских решений, глядя на которые, хочется найти автора и просто спросить: «Ну зачем?»
Маразмы
2 часа назад
Кто сказал, что от повседневных вещей требуется только симпатичный дизайн? Порой дизайнеры забывают о не менее важной стороне — удобстве и функциональности. Часто в погоне за оригинальностью они создают вещи, которые совершенно непрактичны в повседневной жизни.
Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?
Вот какая раковина у меня в отеле
- Это просто пик криворукости. © enana43 / Reddit
«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»
Придумал же кто-то, что упаковывать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый
Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды
Да и неудобная она скорее всего. Вот этот бортик впереди будет давить на ноги.
Впервые вижу такую странную сумку
- Вообще-то, это круто, и наверняка найдется покупатель. © PleasantCurrant-***1 / Reddit
«Дом с потрясающим видом. Все видят их камин»
"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.
«Зашел в уборную в ресторане. Вот какая раковина у них»
- Такое должно быть незаконно!
Мда, отличные подгузники
«Елки-палки, да просто соедините все трубами»
- А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit
«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»
- Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit
Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте
«Кружка в моем отеле вмещает примерно на 50% меньше обычной кружки»
Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты
«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»
«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»
Ну, это забавно и мило. Карман такого размера даже в обычном положении имеет чисто декоративную функцию.
«Комбинация, которую никто не хотел бы дома»
Мне кажется, душевая лейка лишняя). Хотя, можно и просто писсуары убрать. Главное не ср*ть
Просто идеальная кружка. И как пить из нее?
«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение»
«Человек, который спроектировал эти скамейки, ненавидит удобно сидеть»
Фото на превью CoolBDPhenom03 / Reddit
