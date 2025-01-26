15+ дизайнеров, чью фантазию и юмор можно обсуждать часами

1 день назад

1 день назад

Практически все рукотворное, что нас окружает, создано благодаря труду дизайнеров. Иногда их шедевры, вроде небоскребов необычной формы или футуристичных автомобилей, вызывают настоящее восхищение. Но бывают случаи, когда их творческая мысль уходит в совершенно неожиданные направления.

«Диспенсер для салфеток в кабинете ветеринара»

«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»

Скажите спасибо, что дверь открывается не вовнутрь. © Patient-Stranger1015 / Reddit

«Моя мама риелтор. В одном из домов она увидела туалетный бачок с живой рыбкой внутри»

«В этом автобусе кнопка остановки расположена так близко к подлокотнику, что я даже не могу им воспользоваться нормально. А мне ехать 3 часа»

«Считаю эту обувь оскорбительной не только для глаз, но и для души»

«Сначала я подумала, что это какая-то еда. Но оказалось, что босоножки такие»

Ну и чья это была гениальная идея разместить кнопку спящего режима вот здесь?

«Ящик моего стола в отеле»

Кстати, у нас есть статья с примерами того, как дизайн квартир порой может и рассмешить, и озадачить.

Весьма необычная сортировка

Кто сказал, что лепнина — это слишком?

«Шарф моего коллеги выглядит как чек»

«Вот такая красота у нас на съемной квартире»

«Увидел ее и просто не смог не выложить в интернет»

Участник конкурса выпечки. Не победил

«Хозяин отеля сказал, что наша комната № 22. А они тут расположены в абсолютно хаотичном порядке»

Вполне нормальная и не вводящая в ступор разметка улицы, да-да

«В моем отеле настолько мелкие раковины, что ими почти невозможно пользоваться»

«А я тут увидел бархатный мерседес»