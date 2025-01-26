Кто сказал что обязательно надо видеть капот? Полно машин где его не видно и это не мешает правильно определять дистанцию до препятствия впереди. Пара дней тренировки решает.
16 историй от женщин за рулем, у которых что ни день, то приключение
Как ни обидно, но стереотипы про женское вождение все еще существуют. Именно из-за них женщинам за рулем порой приходится труднее, чем мужчинам. В этой статье мы собрали разные истории о том, с какими приключениями девушкам приходится сталкиваться на дорогах.
- Поехали к однокурснице в гости за 500 км. Едем, смеемся, и водительница спрашивает: «„Кубик“ обгоним?» Обогнать-то обогнали, только снесло нас в кювет. Не учли, что мы на «Матизе», а температура за бортом ноль. Тут тормозит тот самый «гелик», и выходят три лысых шкафа. Мы в слезы, а мужики эти нас вытащили. Но на этом история не закончилась — через год наша подруга с тем водителем поженились. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я часто слышу, мол, «женщины вечно врезаются в бордюры». Да просто машины не приспособлены для женщин! Я ростом 157, и я банально не вижу переднюю часть своей машины, если только не встану на сиденье, а сидеть слишком близко к панели приборов опасно. А ремни безопасности вообще могут меня задушить, потому что они у меня на уровне шеи находятся. Проблема не в наших навыках вождения, а в недостатках конструкции машины. © eitherxorchid / Reddit
- А я ростом 150 см, вожу огромную Honda CR-V. Приходится поднимать сиденье и наклонять его так, чтобы видеть что-то поверх руля. Потом очень смешно наблюдать, как мой муж ростом 190 пытается сесть за руль после меня. А моя бабушка была еще ниже меня ростом и ездила на кабриолете Oldsmobile, который выглядел как огромная лодка... Так вот ей приходилось вообще сидеть на подушках. © albino_oompa_loompa / Reddit
- Училась водить автомобиль, и у меня не складывалось с инструкторами. Первый руками резко хватал меня за ногу, чтобы убрать ее с педали. Второй все занятие читал в телефоне новости, а говорил со мной, отвернувшись и глядя в свое окно. Третий тепло так накрывал мои руки на руле своими и просил меня проехать в опасной близости от другой учебной машины, чтобы попугать приятеля. Четвертый изобразил на бумажке траектории возможного движения в виде абсолютно неразборчивой каракули и велел выучить, жестко орал. Пятый постоянно нарушал мою зону комфорта, буквально на сантиметры приближая свое лицо к моему. Отдала за это кучу денег. Водить в итоге научил муж. Надеюсь, так не у всех женщин, а только я такая невезучая. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- 14 лет за рулем, и вот попала в свою первую аварию. О ней написали в местной группе ДТП, посыпалась куча гадких комментариев про «обезьяну за рулем» и все такое. И почему-то никого не переубедили видео с моего регистратора и городских камер, где четко видно, как виновник вылетает на красный и врезается в меня, стоящую на светофоре, а потом заплетающимся языком кроет меня матом. Он был в неадеквате. Но для всех ему, бедному, плохо стало, он не виноват. А вот я могла бы и уступить дорогу. © Подслушано / Ideer
- Хоть я и сама девушка за рулем, и стаж около двух лет, но все же заметила одну особенность на дороге. Мужчины иногда уступают дорогу, иногда нет, видно, зависит от настроения и степени занятости. Но вот женщины мне в жизни дорогу не уступят! Костьми ляжет, но перед ней никак не встать. Даже если ты уже наполовину в ее ряду, а она каким-то образом этого не заметила, то когда очухается, еще будет сигналить и ругаться. © Artislava / Pikabu
Но хуже всего уткогубые дамы н4 джипах, эти в принципе едут как хотят
- На свидании ехали с парнем на разных машинах в одно место. Решила поприкалываться: начинаю его догонять, слегка подрезать — без аварийных ситуаций, просто ради смеха. Слегка подколола, так сказать. А потом его машина поворачивает направо, и я с ужасом понимаю, что за рулем не мой кавалер. Тот потом мне пальцем у виска крутил, но на отношения не повлияло. Гонщица. © Подслушано / Ideer
- Я не очень люблю лук и если уж его ем, то стараюсь это делать вечером, когда из дома не надо никуда выходить и не надо ни с кем общаться. В один из вечеров я решила сделать салат с помидорами, красным луком и оливками, зная, что ребенка с тренировки заберет муж, а я никуда больше не собиралась. Тут звонит муж и говорит, что не сможет забрать ребенка. Чертыхаясь, я с луковым амбре поехала за сыном, молясь, чтобы не встретить там кого-нибудь из общительных мамаш. Приехала, сижу в машине и жду, когда с тренировки выйдет ребенок, руки нюхаю, морщусь, нашла гель для рук спиртовой и решила хорошенько так руки продезинфицировать, чтобы перебить запах. Дальше сижу. Тут сзади с мигалками останавливается машина ДПС, выходит инспектор и направляется ко мне, стучит в окошко, чтобы я открыла. Я открываю окно, откуда вырывается запах не только лука, но и спиртового геля для рук, и ударяет в нос инспектору. Он просит дыхнуть на него, а я говорю: «Извините, не могу, так как лука наелась». Все равно, говорит, дыхните. Ну я и дыхнула, сгорая от стыда. Инспектор понял, что все в порядке, но решил дальше общение не продолжать. Сказал только убрать машину, потому что там стоять запрещено. Вот так лук меня избавил от штрафа, но не от позора. © Подслушано / Ideer
"Решила поприкалываться: начинаю его догонять, слегка подрезать — без аварийных ситуаций, просто ради смеха."
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Таких любительниц приколов надо пожизненно прав лишать.
Пусть в автобусе кого-нибудь подрезает, овцaгонщица.
- Я девушка за рулем внедорожника. И больше всего меня на дороге бесят мужчины с комплексами. У них и машины слабее, и ниже, но они, блин, хотят показать свое «я» и хоть где-то самоутвердиться. Раньше меня это смешило, а когда стало доходить до того, что они своими обгонами и выкрутасами реальную угрозу начали создавать, начало бесить. А больше всего машины жалко: они их так мучают, стремясь показать свое превосходство на дороге, что я мысленно всегда говорю: «Крепись, машинка, я надеюсь, что скоро этот дуралей тебя продаст нормальному человеку». © Подслушано / Ideer
- Я девушка-водитель, и меня раздражает, когда на светофоре в меня тыкают пальцем мужики. Или когда при разговоре смеются, что женщинам не место за рулем. Конец моему терпению настал, когда при разговоре мой парень выдал фразу: «Моя бы воля, я бы девок за руль вообще не посадил». И это при том, что он ездит на моей машине, чиню ее я и своими руками, так как он не слышит и не видит поломку; он жалуется, если его обогнал «таз», и постоянно создает аварийные ситуации, потому что не видит помех и людей на дороге. © Подслушано / Ideer
- Еду в троллейбусе в гордом одиночестве. Внеплановая остановка — путь прегражден другим троллейбусом. Вышли две водительницы, посовещались. Та, что из моего троллейбуса, возвращается и говорит: «Молодой человек, поможете?» Выхожу — троллейбус нужно толкать. А из тяглово-толкательной силы только я и две водительницы. Говорю: «Э-э-э, осилим?» «Да он легкий», успокоили меня. И ведь ничего, осилили. Обе водительницы с одного края, я и моя паникующая поясница — с другого. © Gaerhean / Pikabu
А после фразы про девок за рулем он все еще ездит наа твоей машине?
- Когда-то у нас было аж 2 машины — моя и мужа. На своей я ездила на работу, возвращалась поздно, и было проблематично найти во дворе место. А второе авто — большая машина для поездок с детьми. Ею мы пользовались редко, и у меня зародился гениальный план. Есть у нас П-образный закуточек, там места в один ряд. Ну я и попросила мужа чаще ставить машину в уголок, если свободно. Если вернусь поздно, встану сзади него. Так мужчины постоянно недоумевали, кричали вслед, ты чего, типа, человека заслонила. Приходилось объяснять, что авто моего мужа, никуда он не денется. А один раз какой-то умник прикрепил на лобовое стекло бумажку с не очень приятными словами. Типа, не ставь больше так. © Chaspik / Pikabu
- Меня всегда спрашивали, почему я училась водить на механике — большинству людей это казалось архаичным. А мне, когда училась в автошколе, наш инструктор рассказал, что женщины как раз лучше справляются с управлением механической коробкой передач, потому что у них обычно хорошо развита мультизадачность. © pandora-cleo / Reddit
- А я не умею водить машину с механической коробкой передач. И причина, по которой я не езжу на механике, заключается в том, что мне плевать на «искусство вождения». Зачем мне водить машину, которая требует больше усилий? Я вообще водить не люблю. Мне приходится ездить за рулем, но я была бы рада вообще отказаться от вождения, если бы могла. Здесь, в Канаде, в автошколах обычно учат на автомате, потому что так машины служат дольше, чем если бы каждый ученик сжигал сцепление. Когда я, наконец, научилась водить, мой отец уже продал свою механику, а у всех остальных людей в моей жизни были машины на автомате. И когда я купила свою первую машину, я купила именно автомат. © swimmingmonkey / Reddit
Когда покупала вторую машину, хотела взять тест-драйв, но не получилось, т.к. в наличии были только автоматы, а я до этого водила только механику. Так и купила, как кота в мешке. И до сих пор вожу только механику. Потому что не было необходимости переучиваться.
- Получила водительские права 4 месяца назад. Мама ни в какую не хочет давать свою машину. Уговаривала ее как могла, аргументируя тем, что перепутать газ с тормозом — это уже последняя стадия тупняка. Вчера села с ней за руль, выезжали со двора, она говорит мне: «Поворачивай налево». И не знаю, что в этот момент происходило в моей голове, но я беру и поворачиваю направо. Мама кричит мне: «Тормози!» И что? Вместо тормоза я выжимаю газ. Хорошо, что никуда не врезалась. Теперь права теперь у меня лежат в далеком уголке, чтобы не напоминали мне о моей последней стадии тупняка. © Подслушано / Ideer
Да ладно, это норма же, редко какой гений выходит из автошколы и ничего никогда не путает
- Очень хотела научиться водить, а муж как учитель оказался очень крикливым. Договорилась я со свекром. Едем, тут меня обгоняет машина и водитель показывает какие-то знаки пальцами. Ну я не растерялась и в ответ ему: «Слышь, ты, давай уже езжай!» А свекор обалдел и говорит: «Он вообще-то показывал, что у тебя поворотник не отщелкнулся». Стыдно было ужасно. © Подслушано / Ideer
Быть девушкой-водителем — значит каждый день понемногу разрушать дурацкие стереотипы. Нам вообще нравятся люди, которые плюют на возгласы «Ты же девушка» или Не мужское это дело" и просто занимаются тем, к чему душа лежит — как вот эти парни, обожающие вязать.
Комментарии
Я вожу хорошо, довольно быстро и резко, но не в смысле подрезания и нарушений.
И как же раздражают мужчины, особенно (простите) нерусские, которые нa трассе сперва просто догоняют быструю машинку, а потом видят за рулем девушку, ещё и блондинку, и всё, кровь взыграла, надо показать, кто есть кто нa дороге. В итоге я просто еду, а они со мной гоняются.
Из сeрии стeреотипных прикoлов. Я училaсь вoдить в родном южном городе, кoгда поехала к родителям и осталась тaм нa полгода из-за локдaуна в Москве. Да, нa юге его не было))
Инструктором был плюс-минус ровесник, ну чуть старше, хороший парень и хороший инструктор, но такой, скyфoватой мeнтальности, прoсти госпoди. И вот он мнe отвeшивает кoмплимент: у тебя все очень хорошо получается, НЕ ХУЖE ЧЕМ У ПАРНЯ. Это красная тряпка! Каких же мoральных люлeй он получил! Я потом ему в каждoм выезде тыкала пальцем в мужские тyпняки и мужское офигeние.
1. Очень много горячих южных мужчин считали своим долгом «поучить» ученицу нa дороге. Они устраивали провокации, подрезали, а некоторые «победители», если я пугалась и тупила, устраивали ругань с инструктором, мол, у тебя ученица тyпая и ты тyпой!
2. Было дело, нa внутреннем экзамене в автошколе парень, который сдавал первым (в машину по двое учеников садились), едва выехав с площадки, прямо нa повороте едва не впилился в грузовик, инструктор тормознул. Как же я его унижала (инструктора) ))
3. Была история, когда впереди очень тyпила и металась маленькая голубая машинка. Слева сидела женщина, справа мужчина. Инструктор с улыбочкой бросал нa меня победные взгляды, пока мы эту машинку не обогнали: оказалось, она праворульная, можете представить громкость моего ора
4. Когда сдавала экзамен в ГИБДД, спрашивала у всех, кто возвращался, мол, ну как… Пацaны поголовно «сдавали», я наивно у одного спросила, мол, как так, все такие молодцы… Он нa меня как нa блaженную посмотрел и пальцы друг о друга потер )) Ааааааа!
Я сдала городской экзамен в ГИБДД сама со второго раза. Инструктор меня очень поддерживал, кстати. Он вообще, поразмыслив, согласился со мной, что много стереотипов и что это сидит нa каком-то подсознательном уровне. Я с ним потом еще какое-то время френдилась в запрещенограме, пока аккаунт не удалила.
После получения прав полагается 2 года ездить со знаком "начинающий водитель". По-честному катала, как положено. За это время регулярно получала бибиканья, подрезания с воплями, что я, овца, водить не умею, все ГАИшники считали своим долгом меня тормозить и проверять что-нибудь. Сняла знаки - больше никто ничего не проверяет, и не орёт. Из чего я не делаю вывод, что тогда водила плохо, а потом резко улучшайзинг наступил. Просто вокруг нас предубеждённые олени, которые считают себя великими водителями, и им просто необходимо перед новичками своё эго показать.
Есть несколько прикольных историй, но где-то половина -- тупо жалобы.
Для хорошего вождения нужна определенная степень уверенности. Если женщинам все время внушают, что они обезьяна с гранатой, то откуда ей взяться.