17 мужчин, которые вяжут круче бабушек и посмеиваются над стереотипами

1 день назад

1 день назад

Забудьте про стереотипы! Эти мужчины не только не боятся спиц и крючка, но и вяжут так, что любая бабушка позавидует. Мы расскажем о тех, кто превратил вязание в искусство.

«Обожаю своего маленького аксолотля. Я даже схему сам придумал»

«На этот свитер с осьминогом у меня ушли месяцы»

«Моя первая работа. Вязал для жены, а получилось в аккурат песелю»

«Хотел связать жене что-то яркое. В итоге получилась вот такая шаль»

«Я работал над этим пару лет, с перерывами. Результатом доволен, но хочу теперь отдохнуть от любых новых проектов»

«Сам покрасил пряжу и связал из нее свитер»

«Методом проб и ошибок я пришел вот к этому»

«Приемлемо ли это для повседневной носки?»

«Потрясающая задумка. Моему сыну понравилось бы такое»

«Хотел сделать подарок маме, но получилось какое-то уродство»

«Это моя первая носибельная вещь. Ушло полгода»

«Вот такие несуразные часы у меня получились»

«Мой первый рождественский носок»

«Изначально подразумевалось, что это станет украшением на елку»

«Связал квадратики и решил сделать из них что-нибудь полезное. В итоге получился подарок маме на Рождество»

«У меня было полно свободного времени, поэтому справился за 8 дней»