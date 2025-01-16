17 мужчин, которые вяжут круче бабушек и посмеиваются над стереотипами
Народное творчество
1 день назад
Забудьте про стереотипы! Эти мужчины не только не боятся спиц и крючка, но и вяжут так, что любая бабушка позавидует. Мы расскажем о тех, кто превратил вязание в искусство.
«Обожаю своего маленького аксолотля. Я даже схему сам придумал»
«На этот свитер с осьминогом у меня ушли месяцы»
«Моя первая работа. Вязал для жены, а получилось в аккурат песелю»
«Хотел связать жене что-то яркое. В итоге получилась вот такая шаль»
«Я работал над этим пару лет, с перерывами. Результатом доволен, но хочу теперь отдохнуть от любых новых проектов»
«Сам покрасил пряжу и связал из нее свитер»
«Методом проб и ошибок я пришел вот к этому»
«Приемлемо ли это для повседневной носки?»
«Потрясающая задумка. Моему сыну понравилось бы такое»
«Хотел сделать подарок маме, но получилось какое-то уродство»
«Это моя первая носибельная вещь. Ушло полгода»
«Вот такие несуразные часы у меня получились»
«Мой первый рождественский носок»
«Изначально подразумевалось, что это станет украшением на елку»
Очаровашка! Я не поняла, почему он не стал украшением na елку в итоге.
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«Связал квадратики и решил сделать из них что-нибудь полезное. В итоге получился подарок маме на Рождество»
«У меня было полно свободного времени, поэтому справился за 8 дней»
«У меня закончилась коричневая пряжа, но мне нравится это несоответствие»
- Умно. И выглядит дорого. © Queasy-Feeling9557 / Reddit
Еще больше про мужчин и их умелые руки:
Фото на превью Lord__Goldemort / Reddit
Комментарии
Уведомления
Кстати, тот шарфик для мамы не такой уж и уродский. Если его пару раз обернуть и с прямым черным пальто... и еще что нибудь небольшое и красное...
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