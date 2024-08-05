15+ гостей, которым так и хочется сказать: «Спасибо, но лучше мы к вам»
Истории
6 часов назад
Не всегда удается натянуть на лицо вежливую улыбку, когда видишь, что гости ведут себя, мягко говоря, неприлично. То обстановку в чужом доме раскритикуют, то без разрешения залезут в холодильник и сметут все приготовленное на несколько дней. Хозяевам так и хочется приобнять этих визитеров за плечики, аккуратно проводить ко входной двери и больше никогда ее им не открывать.
- Зашли как-то ко мне в гости одногруппница и ее парень. Она адекватная девушка, а вот он в детстве был явно кем-то укушен. Нахамил моим родителям, комментировал обстановку в комнате в саркастических тонах, доставал книги из шкафа и вслух громко начинал читать с любого места издевательским тоном. Забрала книги и спросила, что происходит. Ответа не получила. На вопрос родителей, где Надежда взяла такое чудо и что их вместе держит, я только руками развести смогла. Больше, конечно, не пересекались с ним, но вопросы к тому парню у меня до сих пор остались. © Freedom / ADME
- Есть у нас с невестой кот, которого мы сильно любим. Каюсь, что сильно его баловали с самого начала, особенно в плане пищи: потакали его попрошайничеству. Теперь наглая морда всегда рядом, когда что-то ешь, и настойчиво лапкой требует угощения.
Недавно моя сестра с племянником переехали в столицу и временно поселились у нас. И тут же начали прессовать кота. То он спит на диванах, то он попрошайничает, то шумит по ночам. Сестра намекает, что надо бы сдать на время котика в приют. Домашнего кота? В приют, в клетку? Это же дикий стресс. Сказал напрямую, что я им с сыном рад, но я их не приглашал, и что я готов мирно сосуществовать, но кота трогать не дам.
В итоге сестра ходит с недовольной рожей и жалуется нашей маме. Я же медленно закипаю, да и невеста тоже. Не нравится — собирайте вещи и пошли вон на съемную хату. © Подслушано / Ideer
- Двоюродная сестра воспитывала старшего, как она это называла, по американской системе. Их приход в гости напоминал страшный сон. Ребенок носился по дому, лазил по шкафам и тумбочкам. Как-то он съел коробку конфет, спрятанную на антресолях, в другой раз монетки из моей копилки утащил. Он мог взять кусок хлеба со стола и крошить на мелкие кусочки во всех комнатах, да и к телевизору постоянно лез, но не клавиши потыкать, как все дети, а именно сломать. На все претензии сестрица мило улыбалась и отвечала, что ребенку запрещать ничего нельзя, кричать тем более. Однажды она выдала, мол, сынок так себя ведет, потому что ему скучно, дай-ка ему свой ноутбук поиграть, а то наш сломан. После того, как я отказала и заметила, что, если ребенку скучно в гостях, он мог бы дома посидеть с бабушкой, сестра обиделась и несколько лет в гости не ходила. © Zverushka / ADME
- Подруга жила со своей сестрой и мужем сестры, пока те не выставили ее из дома. Расстроенная, она попросилась пожить у меня 2 недели, за которые собиралась подыскать новое жилье. Не вопрос, я согласился, но предупредил ее, что ни коем случае нельзя выпускать мою кошку из дома и кормить моего чихуахуа едой, которую едят люди. А спустя некоторое время заметил, что собака начала выпрашивать у меня еду, которую я ем, хотя раньше этого не делала. Спросил подругу, давала ли она еду собаке. И тут она призналась, что дала ей сыр, поскольку пес показался ей голодным. Но поскольку моя собака не переносит молочные продукты, у нее случился сильный запор. Мне пришлось везти ее к ветеринару, делать операцию, покупать лекарства. Все это обошлось мне в кругленькую сумму. Тогда я психанул, собрал все ее вещи и сказал, чтобы она убиралась. Уходить она сама отказалась, и полиция выпроводила ее. А позже я узнал, что сестра выгнала подругу, так как та пыталась соблазнить ее мужа. © Rueben Weissman / Quora
- Мы c мамой и братом жили бедно. Спасал нас от голода только огород. Дома готовили овощные супы и в прикуску с чесноком ели. Пекли простые лепешки. Я была девочкой гостеприимной, наивной. И когда мне приходили «подруги», я их сразу за стол сажала, кормила. В один из дней они заявились вновь, и совсем не худенькая девочка сказала: «Мы пришли пожрать». Я сказала, мол, извини, в холодильнике пусто. И только тогда поняла, почему на самом деле они ходили ко мне и перестала приглашать кого-либо. © HappyMamaMia / Pikabu
- Пошел в магазин за хлебом. Смотрю, а под соседним подъездом стоит семья из трех человек. Муж звонит в домофон, а женщина по телефону. И дозвониться не могут. Женщина говорит: «Блин! Ну наглые, а! Ведь дома сидят». И ушли. А я давно живу в этом доме и знаком с теми, к кому эта компания пыталась попасть. Они дружат с хозяевами несколько лет, а в последнее время повадились ходить в гости. Как выходной — они тут как тут. С собой ничего не несут — ни напитков, ни угощений. Зато сами любят хорошо покушать. А потом еще подолгу сидят — им развлечений хочется. Соседка рассказала, что муж психанул однажды и сказал: «А вот не будем пускать. Выключай телефон, выключай домофон. Посидим тихо, как мыши под веником». © Phbntkm6 / Pikabu
- Когда приглашаем всю семью и друзей на какой-нибудь праздник, как правило, родители уходят с застолья пораньше, а молодежь остается на более длительные посиделки. И как раз начинается самый разгар веселья, а иногда и до утра засиживаемся с гитарами. И тут свекровь начинает:
— Нужно прибрать со стола и помыть посуду, я тебе помогу.
— Не нужно ничего убирать, мы еще будем сидеть.
— Ну я вот только грязные тарелки соберу и сама помою.
Начинается сбор тарелок, перекладывание салатов, нарезок, закусок в одну тарелку, что вообще меня жутко бесит, мол, наполовину же съедено, можно в одну тарелку свалить. А гости, видя, что со стола убирают, начинают подрываться по домам, женская половина начинает помогать с уборкой, начинаются ненужные объяснения с гостями, что праздник продолжается. Сама свекрови пыталась объяснить, что так делать не надо, мужа просила пояснить — без толку. А в прошлом году не выдержала и все-таки рявкнула на нее. Неудобно потом было, но зато как отрезало. © GiantMara / Pikabu
- У меня что мать, что свекровь считают себя какими-то исключительными гостями. Каждый праздник одно и то же:
— Собираемся к 5.
— Я приду в час, буду помогать.
— Спасибо, не надо.
— Но я хочу!
— А я — нет.
Обижались, ведь они же с лучшими намерениями хотят тереться у меня на кухне лишние полдня, а я неблагодарная. В итоге стала приглашать их на 3 часа позже начала торжества. Теперь они, такие особенные, приезжают с первыми гостями. Губки, конечно, поджимают, но зато хоть без демагогий. © Подслушано / Ideer
- Пригласила сестру с ребенком к себе на дачу на время ее отпуска. Сказала, что можно будет побездельничать, шашлыки пожарить, по лесу погулять, на речку сходить. А она сказала, что приедет, если будут учтены все ее требования. У ее ребенка травма ноги, поэтому в их присутствии никому нельзя купаться, прыгать на батуте и играть в подвижные игры. А поскольку у нас на даче колодец, в котором воды не очень много, то они должны иметь первоочередное право принимать душ с неограниченным количеством воды, а остальные уж потерпят, если не хватит. Пока они спят, утром шуметь нельзя, даже если это будет длиться до обеда... В общем, я уже надеюсь, что мое приглашение сестра все же не примет. © Мама Дорогая / ADME
- Пришли к нам на ужин сестра мужа со своими детьми-близняшками. Мы все ели, когда один из близнецов решил проползти по столу и засунул руки прямо в общую миску с картофельным пюре. После этого сестра мужа улыбнулась и как ни в чем не бывало сказала: «Ну разве они не милые?» © Nance / Quora
Когда читаю про детишек, которые в гостях вытворяют чёрт знает что, а их родители ещё и умиляются, хочется встряхнуть этих родителей за шкирку и вытурить вон, вместе с их милыми детишками. Хотя дети, в общем-то не виноваты, это взрослые не воспитали их нормально.
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- Несколько лет назад сестра подарила моей дочери дорогую куклу из тех, что могут говорить, писать в подгузник и есть. В то время это была очень популярная игрушка, о которой мечтали все девочки. Вскоре после этого ко мне пришла подруга и привела с собой сына. Дочь захотела похвастаться своей куклой и принесла ее показать этому мальчику. А тот тут же сломал ее. Дочь чуть не плакала от обиды, а подруга лишь рассмеялась и начала рассуждать в духе «мальчики есть мальчики» и «да, сейчас уже не делают такие качественные игрушки, как раньше». Ей даже не приходило в голову предложить заплатить хотя бы за ремонт. С того дня я с подругой больше не разговаривала. © Brenda Mills / Quora
- Когда моему сыну было 10 лет, пришел к нему друг. Они играли в видеоигры в его комнате. Я зашла спросить, не хотят ли они перекусить, и опешила: по всей комнате валялись семечки — на полу, кровати, подставке под телевизор. Сначала я подумала, что сын или его друг случайно рассыпали пакет семечек, а потом заметила, что лузга была мокрая — ее уже жевали! Я посмотрела на это чадо и поинтересовалась, плюет ли оно на пол в своем доме. Друг сына сказал, что нет. Тогда я заставила его очистить подставку под телевизор и убрать все, что он раскидал. © Jill / Quora
- Каждый раз, когда свекровь приезжала в гости, она пеняла мне на плохо вымытые окна. Какой-то пунктик у нее на это был. Дошло до того, что я перед ее приездом даже чистые окна драила, но ей все не так было. Мне это быстро надоело. Перед ее очередным визитом я, не будь дура, взяла и попросила мужа окна помыть. Он вымыл как следует и, когда его мама начала рассказывать, что у нас окна грязные, поругался с ней. С тех пор она ничего не критикует. Раз, правда, попробовала сказать, что у хорошей хозяйки чистоту плинтусов носовым платком проверяют и вот у нее дома платок белоснежным остается, а у меня нет, так я сразу: «Да? Надо будет мужу сказать, что он плохо вчера полы помыл», — и она сразу заткнулась. © vOlga3110 / Pikabu
- Как-то праздновали мой день рождения в кафе. Закончилось празднование к часу ночи, мы предложили желающим продолжить гуляние еще час-два у нас дома. В итоге все гости разъехались к трем, а моя подруга внезапно сказала, что уже не пойдет домой, потому что ее мама спит и она не хочет ее будить до утра. Зато от меня подруга уйдет в 7 утра. И теперь предполагалось, что я либо должна не спать до 7-ми, либо встать рано утром и закрыть двери. Ну ок, предлагаю укладываться. Но тут моя подруга заявляет, что не будет спать, потому что «она не спит в гостях». В общем, я предоставила кухню с гостевым диваном в ее распоряжение и ушла спать, а утром встала и провела до двери. © Lily was here / ADME
- К нам как-то зашел друг детства моего мужа. Оказалось, он очень любит вести монолог. Он долго и нудно что-то вещал. Немало времени прошло, он все собирается уходить, но никак не уйдет. Встал из за стола, но продолжает говорить, говорить, говорить. Мы устали, но в какой-то момент наша собака не выдержала, подошла к другу и откашлялась ему прямо на ногу. Тут-то он и отправился домой. © Tatyana Zaripova / ADME
- Когда мне было лет 8, к нам в гости проездом заехала мамина подруга с семьей. У этой подруги есть 2 дочери — одна на год меня старше, другая на 4 младше. Муж этой подруги, пока женщины общались, сходил в магазин и купил дочкам по мороженому, а мне — нет. И вот сидела я и смотрела, как девчонки ели это мороженое... Хоть я и не плакала и не жаловалась, но моя мать до сих пор этому мужику тот случай забыть не может. © Kharibda / Pikabu
- Мы с соседкой вместе работали. Отмечали с коллегами праздник, как вдруг она говорит: «Пойдемте к Наташе, еще посидим». То есть ко мне. Когда ситуация повторилась, у меня терпение лопнуло. Спрашиваю: «Почему зовешь не к себе, а ко мне?» А она с честными глазами заявляет: «У меня же дома матушка, а у тебя нет». Больше я никогда не позволяла к себе приходить. © user6254164 / Pikabu
- Ко мне в гости пришла подруга с новым парнем. Он отлучился в туалет, но через минуту вылетел оттуда. Орет: «Собирайся! Мы уходим, кошмар, ужас!» Они ушли, а я ничего не могла понять, пока подруга мне не написала: «Ксюш, ты в следующий раз спрячь прокладки, убери со стиралки, а то Сережа не любит на такое смотреть». Чего?! © Подслушано / Ideer
Бонус: иногда и хозяева ведут себя не лучшим образом
- Живу в поселке, а сестра в городе. На днях приехала к ней в гости, осталась с ночевкой. Перед сном пошла мыться. Сестра не предупредила, что душ нельзя включать, так как выбивает смеситель и мгновенно заливает пол. Так и случилось. Пока я вытирала лужу, пришли соседи — у них закапало из потолка. И тут я слышу, как за дверью сестра говорит: «Простите, пожалуйста, сестра у меня приезжая, не умеет пользоваться современной сантехникой, вот и залила случайно». Мне стало очень обидно. Зачем оправдывать себя, унижая других? © Подслушано / Ideer
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