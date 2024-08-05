15+ гостей, которым так и хочется сказать: «Спасибо, но лучше мы к вам»

Не всегда удается натянуть на лицо вежливую улыбку, когда видишь, что гости ведут себя, мягко говоря, неприлично. То обстановку в чужом доме раскритикуют, то без разрешения залезут в холодильник и сметут все приготовленное на несколько дней. Хозяевам так и хочется приобнять этих визитеров за плечики, аккуратно проводить ко входной двери и больше никогда ее им не открывать.