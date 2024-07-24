15+ фактов о «Ночном дозоре», который 20 лет назад был популярнее «Гарри Поттера»
Историю про Антона Городецкого, которого «бросила жена, он грустил не по-детски», многие из нас наверняка пересматривали не по одному разу. И только представьте, в 2024 году «Ночному дозору» исполняется уже 20 лет. К юбилейной дате мы решили выяснить, как снималось это городское фэнтези, которое в свое время было популярнее, чем голливудские блокбастеры.
- Автор серии книг о «Дозорах» Сергей Лукьяненко изначально решил, что будет писать фэнтези про магическую полицию. Изначально он хотел поместить своих героев в Средневековье, а потом понял, что в этом случае придется придумывать слишком много бытовых мелочей. Читателю ведь интересно, были ли в то время изобретены ложки, застегивалась ли одежда на пуговицы и что люди использовали вместо туалетной бумаги. В итоге волшебников и вампиров было решено перенести в современный и более понятный мир.
- Режиссер «Дозоров» Тимур Бекмамбетов признавался, что не дочитал до конца книжку Лукьяненко, зато буквально влюбился в эту историю, когда уже начал работу над фильмом. Исполнитель главной роли Константин Хабенский тоже умудрился не прочитать книгу — ему просто понравилась идея сыграть роль светлого мага-оперативника.
- А вот писатель сначала не оценил работу съемочной группы. Когда Лукьяненко увидел первые главы сценария, он ужаснулся, что его сказочная история превратилась чуть ли не в триллер. В первой же его сцене силы света и тьмы сошлись в сражении. Кстати, эта масштабная битва снималась не в павильоне: киношники выезжали под Торжок и работали под открытым небом в архитектурном комплексе Василево.
- Тимур Бекмамбетов быстро определился с выбором главных героев. В роли Городецкого он видел именно Хабенского — «красивого, чуть хитрого, и чтобы по глазам было видно, что есть совесть».
- Сложнее всего было найти актрису, которая сыграла бы ведьму Шульц. Кинозведы отказывались от этой роли из-за суеверия — они боялись, что после выхода фильма на их голову посыплются неприятности. В итоге роль досталась Римме Марковой, которая сначала искренне думала, что будет играть аферистку, выдающую себя за ведьму. Но когда Маркова прочитала сценарий целиком, то очень расстроилась.
- Зато Виктор Вержбицкий, который сыграл главного злодея Завулона, ни на миг не верил ни в какие приметы. Он уже привык исполнять роли злодеев и понял, что нашел свою нишу в кинематографе. Актер рассказывал, что такие персонажи наоборот помогают ему избавиться от накопившегося негатива: «Я ведь живой человек со своими недостатками и достоинствами, плохими и хорошими качествами. Все отрицательное я передаю своему герою. И происходит некое очищение. Мне это представляется интересным и забавным».
- Вержбицкий оказался далек и от остальных театральных и киношных суеверий. К примеру, он не понимает, почему часто актеры боятся использовать слово «последняя» и говорят «моя крайняя роль». А еще он никогда не соблюдает примету, согласно которой надо срочно сесть на случайно упавший сценарий.
- До работы над фильмом Тимур Бекмамбетов плотно занимался рекламой и снимал музыкальные клипы. Позже он называл их «песочницей», в которой будущий режиссер «Дозоров» и его команда учились делать компьютерную графику и цветокоррекцию.
- «Ночной Дозор» и «Дневной дозор» стали настоящей экспериментальной площадкой по созданию спецэффектов. Особенной гордостью съемочной группы была ведьминская кукла Машенька — пупс, бегающий на длинных паучьих лапках. Сперва на основе резиновой куклы сделали компьютерную модель, а потом «примеряли» к ней лапы насекомых.
- По словам Бекмамбетова, Машенька сейчас стоит на рабочем месте у продюсера и дизайнера компьютерных игр Хидэо Кодзимы.
- Для некоторых сцен требовалась слишком большая массовка. К примеру, в кадрах, показывающих войско Тамерлана мелькают около 2 тысяч человек. Это в большинстве своем не настоящие актеры, а их компьютерные двойники: на студии взяли за образец изображения нескольких всадников и многократно растиражировали их.
- Зато костюмы у героев фильма были самые настоящие. Их покупали на блошиных рынках или искали в домашних шкафах, а униформа сотрудников «Горсвета» — это вываренные и потертые рабочие робы.
- Сначала съемочная группа планировала выпустить мини-сериал. Но позже его было решено размонтировать на два самостоятельных фильма — «Ночной» и «Дневной дозор».
- «Ночной дозор» установил настоящий рекорд кассовых сборов для своего времени. Более того, в своей стране он обогнал по сборам даже вышедшего несколько лет назад «Гарри Поттера». Первый фильм «Дозоров» собрал более $16 млн, а «Гарри Поттер и философский камень» около $5,5 млн.
- Вот только премьера фильма едва не сорвалась. Его цветокоррекцию завершили буквально в последний момент — ни у одной студии не получалось сделать ее на должном уровне. Наконец, отыскались умельцы в калифорнийском Бербанке. Бекмамбетов рассказывал, что они мчались перед премьерой в аэропорт и успели только потому, что вылет задержали. Да еще и пленку пришлось сдать в багаж — в итоге было непонятно, выдержит ли она перепады температуры. Потом оказалось, что банки с пленкой улетели в Гонконг. Их вернули только на утро следующего дня. Съемочная группа выдохнула и повезла фильм в кинотеатр «Пушкинский», где вечером прошла долгожданная премьера.
- Голливудские киностудии тоже увидели в «Ночном дозоре» потенциал. Уже был написан сценарий для нового фильма из этой серии, который бы показывали на международном уровне, но он, увы, так и не был снят. В итоге Бекмамбетов начал работу над боевиком «Особо опасен». Режиссер говорил, что этот фильм для него стал продолжением «Дозоров» с той же темой о взрослеющем герое, который открывает для себя новый мир.
- Главного героя в «Особо опасен» сыграл Джеймс МакЭвой, а Константину Хабенскому досталась небольшая роль эксперта тайного братства. В одной из сцен голливудского фильма он пел песню «Спят усталые игрушки» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
- В 2021 году в прессе ходили разговоры о том, что возможно скоро будет сниматься продолжение «Ночного дозора». Константин Хабенский говорил, что готов вернуться к роли Антона Городецкого и даже разговаривал по этому поводу с режиссером. Сейчас шумиха по этому поводу утихла, но мы верим, что поклонники «Дозоров» будут рады, если рано или поздно на экраны выйдет еще один фильм про современных волшебников.
Бонус: пара фактов о «Дневном дозоре»
- В «Дневном дозоре» ведьма Алиса, которую сыграла Жанна Фриске, влюбилась в юного вампира Костю. По сюжету актрисе приходилось целоваться с совсем юным Алексеем Чадовым, исполнившим роль ее экранного возлюбленного. При этом до съемок они даже не были знакомы, а актер, которому на тот момент было чуть за 20, безумно стеснялся. Но после первой встречи на площадке напряжение сразу же отступило. Жанна, по словам Алексея, оказалась легким и доброжелательным человеком без всякого снобизма и звездного налета. Актер признавался, что даже искренне влюбился в свою партнершу по съемкам.
- После этого фильма Алексея Чадова постоянно спрашивали: «Ну как? Как Жанна? Как с ней целоваться?!» А он гордо говорил: «Она прекрасна!» В интервью актер отмечал, что Фриске любили все, ею восхищались, и она этого заслуживала.
Знаете, как сложилась судьба 10 принцев и принцесс из сказок нашего детства? У нас как раз есть статья на эту тему.
Комментарии
А почему не упомянули факт того, что в "магической школе" точнее в этой сцене снимались писатели-фантасты, включая и самого автора)?
Ну и кроме того, я лично прекрасно помню, что кассовому успеху фильма во много способствовало то, как плевались фанаты книг по выходе из кинотеатра и как по формумам неслись потоки воя "ааа, такую книжку испохабили" и все больше фанатов бежали своими глазами убедиться что "испортили" и "испохабили" )))9
а скажите мне что-то положительное про этот фильм? я честно начала смотреть, но долго не выдержала: камера дёргается, звук странный, герои какие-то прям все на пафосе...
Я бы не назвала это экранизацией.как Чародеи-не экранизация Понедельника,Сталкер-не экранизация Пикника. Скорее,фильм по мотивам. Не слишком глубокий,так,мозги отдыхают. Местами забавный. Цвета красивые. Вполне годный для просмотра раз в пятилетку.
Году так в 2000 мы с подругой, лет по 14 нам было, пошли на концерт "Блестящих". Потом девчонки ждали солисток у выхода. Все прошли мимо нас и сели в машины, а Жанночка Фриске с обаятельнейшей улыбкой остановилась и раздавала автографы, где-то у моих родителей дома лежит.