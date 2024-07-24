15+ фактов о «Ночном дозоре», который 20 лет назад был популярнее «Гарри Поттера»

Историю про Антона Городецкого, которого «бросила жена, он грустил не по-детски», многие из нас наверняка пересматривали не по одному разу. И только представьте, в 2024 году «Ночному дозору» исполняется уже 20 лет. К юбилейной дате мы решили выяснить, как снималось это городское фэнтези, которое в свое время было популярнее, чем голливудские блокбастеры.