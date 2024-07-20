Мы узнали, сколько на самом деле весят 20 звезд. И слегка ошалели от таких цифр

Многие люди мечтают быть похожими на знаменитостей, поэтому неудивительно, что у простых обывателей вызывает бурный интерес все, что связано с селебрити — от личной жизни до параметров фигуры. Мы выяснили, сколько на самом деле весят известные женщины.