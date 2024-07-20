Мы узнали, сколько на самом деле весят 20 звезд. И слегка ошалели от таких цифр
Кино
4 часа назад
Многие люди мечтают быть похожими на знаменитостей, поэтому неудивительно, что у простых обывателей вызывает бурный интерес все, что связано с селебрити — от личной жизни до параметров фигуры. Мы выяснили, сколько на самом деле весят известные женщины.
Ирина Пегова — 61 кг при росте 155 см
EAST NEWS
Екатерина Варнава — 67 кг при росте 181 см
Яна Рудковская — 53 кг при росте 168 см
Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Светлана Бондарчук — 60 кг при росте 177 см
Елизавета Моряк — 52 кг при росте 172 см
Юлия Снигирь — 50 кг при росте 168 см
Анна Седокова — 65 кг при росте 172 см
Tarakanov Vadim/East News
Анастасия Волочкова — 53 кг при росте 172 см
Tarakanov Vadim/East News
Юлия Пересильд — 56 кг при росте 168 см
Бьянка — 58 кг при росте 163 см
Екатерина Шпица — 45 кг при росте 160 см
Анфиса Чехова — 60 кг при росте 165 см
Елена Подкаминская — 52 кг при росте 170 см
Дарья Мороз — 60 кг при росте 173 см
Tarakanov Vadim/East News
Наталья Бочкарева — 59 кг при росте 172 см
Надежда Ангарская — 80 кг при росте 178 см
Ксения Бородина — 49 кг при росте 165 см
Анна Семенович — 85 кг при росте 168 см
Не забыли мы и голливудских знаменитостях. А из этих статей можно узнать размер одежды современных звезд и кинодив прошлого:
Фото на превью EAST NEWS
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