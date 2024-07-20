Мы узнали, сколько на самом деле весят 20 звезд. И слегка ошалели от таких цифр

Кино
4 часа назад

Многие люди мечтают быть похожими на знаменитостей, поэтому неудивительно, что у простых обывателей вызывает бурный интерес все, что связано с селебрити — от личной жизни до параметров фигуры. Мы выяснили, сколько на самом деле весят известные женщины.

Ирина Пегова — 61 кг при росте 155 см

EAST NEWS

Екатерина Варнава — 67 кг при росте 181 см

Яна Рудковская — 53 кг при росте 168 см

Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

Светлана Бондарчук — 60 кг при росте 177 см

Елизавета Моряк — 52 кг при росте 172 см

Юлия Снигирь — 50 кг при росте 168 см

Анна Седокова — 65 кг при росте 172 см

Ольга Бузова — 63 кг при росте 176 см

Tarakanov Vadim/East News

Анастасия Волочкова — 53 кг при росте 172 см

Tarakanov Vadim/East News

Юлия Пересильд — 56 кг при росте 168 см

Бьянка — 58 кг при росте 163 см

Екатерина Шпица — 45 кг при росте 160 см

Анфиса Чехова — 60 кг при росте 165 см

Елена Подкаминская — 52 кг при росте 170 см

Дарья Мороз — 60 кг при росте 173 см

Tarakanov Vadim/East News

Наталья Бочкарева — 59 кг при росте 172 см

Надежда Ангарская — 80 кг при росте 178 см

Мария Кожевникова — 78 кг при росте 174 см

Ксения Бородина — 49 кг при росте 165 см

Анна Семенович — 85 кг при росте 168 см

Не забыли мы и голливудских знаменитостях. А из этих статей можно узнать размер одежды современных звезд и кинодив прошлого:

Фото на превью EAST NEWS

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