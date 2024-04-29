Какой размер одежды носили 17 кинодив прошлого с их звонкими талиями и пышными формами
Говорят, камера прибавляет килограммы, да и в целом искажает пропорции. Но тогда возникает вопрос, какие же параметры на самом деле были у кинодив прошлого, если они так идеально выглядели в кадре? Мы обратились к помощи специализированных порталов, где собрана подробная информация о знаменитостях, и выяснили размер одежды культовых актрис ХХ века.
Элизабет Тейлор — размер XS-S (42-44) при росте 157 см
Джина Лоллобриджида — размер M (46) при росте 160 см
Грейс Келли — размер XXS (40) при росте 169 см
Джейн Мэнсфилд — размер XXS (40) при росте 165 см
Софи Лорен — размер M (46) при росте 175 см
Анита Экберг — размер XXS (38-40) при росте 170 см
Бетт Дейвис — размер XS-S (42-44) при росте 161 см
Брижит Бардо — размер XXS (38-40) при росте 166 см
Ава Гарднер — размер XS-S (42-44) при росте 168 см
Рита Хейворт — размер XS-S (42-44) при росте 168 см
Ракель Уэлч — размер XXS (40) при росте 168 см
И снова: бедра стройные, но как этот бюст можно втиснуть в xxs?*моя зависть черна как ночь*😄
Одри Хепберн — размер XXS (38-40) при росте 169 см
Мэй Уэст — размер XS-S (42-44) при росте 152 см
А зачем безбожно врать даже по такому незначительному поводу? Чтобы было о чем написать?
Сами даете ссылку, параметры дамы 97-61-97. Это не 40-42, а 46. Остальных лень проверять.
Джин Харлоу — размер XXS (38-40) при росте 156 см
Лана Тернер — размер M (46) при росте 160 см
Мэрилин Монро — размер XS-S (42-44) при росте 166 см
Особенности фигур знаменитостей всегда вызывают интерес у поклонников. В этой статье мы рассказали, какой размер одежды носят нынешние селебрити.
Комментарии
По превью. Лоллобриджида: 87-51-89, Монро 91-56-91. И кто из них М, кто XS?