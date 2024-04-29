Какой размер одежды носили 17 кинодив прошлого с их звонкими талиями и пышными формами

56 минут назад

Говорят, камера прибавляет килограммы, да и в целом искажает пропорции. Но тогда возникает вопрос, какие же параметры на самом деле были у кинодив прошлого, если они так идеально выглядели в кадре? Мы обратились к помощи специализированных порталов, где собрана подробная информация о знаменитостях, и выяснили размер одежды культовых актрис ХХ века.

Элизабет Тейлор — размер XS-S (42-44) при росте 157 см

EAST NEWS

Джина Лоллобриджида — размер M (46) при росте 160 см

East News

Грейс Келли — размер XXS (40) при росте 169 см

Джейн Мэнсфилд — размер XXS (40) при росте 165 см

AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Софи Лорен — размер M (46) при росте 175 см

AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Анита Экберг — размер XXS (38-40) при росте 170 см

Courtesy Everett Collection / East News

Бетт Дейвис — размер XS-S (42-44) при росте 161 см

East News

Ингрид Бергман — размер M (46) при росте 175 см

Courtesy Everett Collection / East News

Брижит Бардо — размер XXS (38-40) при росте 166 см

AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Ава Гарднер — размер XS-S (42-44) при росте 168 см

Collection Christophel/Collection Christophel/East News

Рита Хейворт — размер XS-S (42-44) при росте 168 см

Album / EAST NEWS

Ракель Уэлч — размер XXS (40) при росте 168 см

Associated British Path/Collection Christophel/East News

Одри Хепберн — размер XXS (38-40) при росте 169 см

Courtesy Everett Collection / East News

Мэй Уэст — размер XS-S (42-44) при росте 152 см

EAST NEWS
Ёжик в авокадо
20 минут назад

А зачем безбожно врать даже по такому незначительному поводу? Чтобы было о чем написать?
Сами даете ссылку, параметры дамы 97-61-97. Это не 40-42, а 46. Остальных лень проверять.

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Джин Харлоу — размер XXS (38-40) при росте 156 см

East News

Лана Тернер — размер M (46) при росте 160 см

Courtesy Everett Collection / East News

Мэрилин Монро — размер XS-S (42-44) при росте 166 см

20th Century Fox/Collection Christophel/East News

Особенности фигур знаменитостей всегда вызывают интерес у поклонников. В этой статье мы рассказали, какой размер одежды носят нынешние селебрити.

Фото на превью 20th Century Fox/Collection Christophel/East News, East News

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