Какой размер одежды носили 17 кинодив прошлого с их звонкими талиями и пышными формами

Говорят, камера прибавляет килограммы, да и в целом искажает пропорции. Но тогда возникает вопрос, какие же параметры на самом деле были у кинодив прошлого, если они так идеально выглядели в кадре? Мы обратились к помощи специализированных порталов, где собрана подробная информация о знаменитостях, и выяснили размер одежды культовых актрис ХХ века.