Деньги — не главное: 20+ человек рассказали о самой ценной вещи, которая досталась им в наследство

Иногда людям достается в наследство не солидная сумма на счету или шкатулка с драгоценностями, а старая швейная машинка, коллекция ламп или вовсе грецкий орех. Но для кого-то эти безделицы дороже любых денег. Мы собрали истории людей, которые унаследовали самое ценное — теплые воспоминания.

«Этот сервиз принадлежал прабабушке моего мужа по материнской линии. Давно мечтала о нем. Недавно свекровь передала мне сервиз, и я пищала от восторга»

© fuzzypurpledragon / Reddit ИньЯна 57 минут назад И у меня есть один сервиз в серванте - передается по наследству и никто не помнит, чтобы из него кто-то пил чай - - Ответить

«Поставила эту красоту в сервант, а когда муж увидел сервиз, то буквально прослезился. Оказывается, шкаф достался ему по наследству от дедушки по отцовской линии. И, отправив сервиз в сервант, я объединила два дорогих для него вспоминания»

«Получил в наследство от дедушки бинокль. По-моему, он очень классный»

Эта штука, на секундочку, стоит $ 2500. © Crumbdizzle / Reddit

«На этой машинке бабушка учила меня шить. Мы вместе сделали мое выпускное платье и конверт для моей новорожденной дочки»

«Когда бабушки не стало, тетя попыталась заграбастать машинку себе, но тут уж вся семья воспротивилась. Сейчас я учу на ней шить дочку. Каждый раз, когда прикасаюсь к машинке, чувствую бабушкины руки. Как будто она все еще рядом со мной. Заранее закупила целый ящик запчастей, чтобы в случае чего починить агрегат. Точно не расстанусь с ним»

Иногда благодаря наследству сбываются детские мечты

Моя бабуля оставила мне в наследство коллекцию точилок разной формы. Там есть и точилки в виде кассового аппарата и в виде дровяной печки. В детстве я буквально сходил по этим штукам с ума. Бабушка это поняла, и когда заболела, завещала все свои точилки мне. © Breakzjunkee / Reddit

«Унаследовала эту красоту от бабушки. Накидка сделана из шерсти и сидит просто идеально. Только что надела ее в магазин и получила кучу комплиментов»

© JustAGreenDreamer / Reddit tama 25 минут назад В моем детстве это называлось перелиной. У нас похожая детская была. Мы с двоюродными сёстрами носили её по мере вырастания. В классе 2 - 4. Такая же участь ждала и цигейковые шубки. Сначала их все дети выносили, а потом и наши дети. Семейные реликвии: шубы, японские куртки, китайские платья, вязаные свитера. Свитера сначала моя мать поставляла, а, когда у меня родилась дочь, то вязать я начала. До сих пор мои вязанки носят)) - - Ответить

«16 лет тому назад получила орхидеи в наследство от бабушки. Каждый год они цветут и напоминают мне о ней»

«Недавно унаследовала от бабули целую гору пряжи, и меня просто переполняют эмоции. К тому же, бабушка специально отметила, что вся пряжа должна достаться именно мне. Это так меня тронуло»

Некоторым людям достаются загадочные вещи

Когда мне было десять лет, умерла моя прабабушка. У нее было 12 внуков и множество правнуков. Взрослые решили разделить все ценное поровну, а детям позволили выбрать любые понравившиеся безделушки. Я схватил тарелку, на которой были изображены два человека (понятия не имею, кто это). А еще на посуде стояла дата и подпись, так что, думаю, эта пара действительно когда-то жила. К сожалению, старших родственников у меня не осталось, и некого спросить, кто же эти люди. Но я все равно люблю эту тарелку. © Freemadz / Reddit

«В прошлом году потеряла маму. Но мне в наследство достался ее кот. Знакомьтесь, это Жак»

«Этот столик для шитья, полный катушек мулине, достался мне от прабабушки. Кстати, сам столик сделал мой прадедушка»

«Мой дедушка десятилетиями собирал старые масляные лампы и посуду из стекла. Теперь его коллекция у меня. Мечтаю все починить и расставить эти прекрасные штуки»

Унаследовать можно не только вещи, но и воспоминания

Сколько себя помню, я мечтал о рояле своего деда. Даже упрашивал дедушку отдать инструмент мне, когда рояль ему надоест. В прошлом году дедушки не стало, и я получил инструмент, а вместе с ним — 28 лет потрясающих воспоминаний, любовь и мудрость, которыми он делился со мной. Буду всегда беречь этот рояль. © readycent / Reddit

«Получила в наследство японский сад. У меня впереди масса работы, но это того стоит»

«Мне от бабушки досталось 9 елочных шаров. Я так рада, что нечто столь хрупкое и прекрасное смогло сохраниться. Тем более что бабули с нами уже нет»

«Бабуля завещала мне свои драгоценности. Чувствую себя как девчонка, снова примеряя ее кольца и безделушки»

«Бабушкин миксер служит нам уже больше полувека. Он помнит бессчетное количество семейных обедов, тортов на дни рождения и свадьбы. Очень горжусь, что теперь он у меня»

Со временем даже нелепые безделушки обретают ценность

Я не застал дедушку в живых, зато мне достался в наследство его грецкий орех. Дед всегда носил его в кармане и крутил в руках, когда нервничал. Орех потемнел от времени и теперь такой гладкий, что больше похож на гальку. Обязательно кладу его в карман на удачу, если мне предстоит что-то важное. © Unknown author / Reddit

«Эта машинка по удалению косточек из вишни принадлежала моей прапрабабушке. А в следующем году уже я буду обрабатывать вишни с ее помощью»

«Наконец-то почистил лампу, которая досталась мне по наследству от бабушки. Теперь дело за второй. Кстати, обе прекрасно работают»

«Дед купил себе эти часы, когда выходил на пенсию. Между прочим, тогда они стоили, как вся его зарплата. А теперь это самая дорогая для меня вещь.»

«Эти ботинки достались мне в наследство от деда. Им, наверное, лет 40 уже»

© TheBain / Reddit ИньЯна 46 минут назад Вспомнился еврейский анекдот: - Зяма, ну как же ты умудгился погвать такие пгекгасные ботинки всего за месяц! Ведь твой отец носил их 10 лет, а твой дед 20!!! - - Ответить

Некоторым людям не нужны драгоценности и другие похожие вещи

Когда бабушки не стало, двоюродная сестра быстренько захапала все ее украшения и сервизы. Дескать, она была у бабушки любимой внучкой. Мне только пару старых, пыльных коробок оставила. Решила посмотреть, что же в них лежит. Открываю и ахаю. Там оказались все старые игрушки моего отца, с которыми и я играла, когда к бабушке в гости приходила. Бог с ними, с сервизами. Память бесценна.

«Бабушка любила шить, и мне достались ее незаконченные работы. Сделал из них подушки и раздал всей семье»

«Получила в наследство от бабушки эту коллекцию. Так скучаю по бабуле, она была настоящей оторвой!»

«Совместила бабушкино наследство и свои дизайнерские работы»

Неожиданное наследство может вызвать противоречивые чувства