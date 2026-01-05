15 человек рассказали о подарках, которые до сих пор вызывают у них улыбку (или нервный смешок)
Согласитесь, есть два типа подарков. Одни аккуратно пылятся на полке, а другие делят жизнь на «до» и «после». И речь не всегда о дорогих вещах. Иногда это может быть обычная клавиатура, которая внезапно подталкивает к поиску работы, или собственноручно слепленные пельмени, оказавшиеся дороже любого ресторана.
- Когда я училась в старших классах, одна учительница взяла с собой небольшую группу учеников в Англию на весенние каникулы. Я отчаянно хотела отправиться в это путешествие. Вскоре после начала занятий надо было внести первый взнос за поездку. Но моя мама сказала, что ей жаль, но мы не можем позволить это себе. Я согласилась, но все равно завидовала другим. Наступило Рождество, и мы открывали подарки. Вдруг мама послала папу в гараж. Он принес огромную коробку для меня. Это был набор дорожных сумок. Мама объяснила, что будут и другие поездки, и мне всегда понадобится хороший багаж. Я стала разглядывать подарок. И, когда открыла его, оттуда выпал подарочный сертификат на поездку в Англию. Мои родители оплачивали его всю осень и держали это в секрете. Я так разволновалась, что расплакалась. Это была удивительная поездка и до сих пор один из крутейших подарков в моей жизни. © Nicole Gaston / Quora
- Коллега встречалась с парнем. В ее ДР он сказал, что занят, но заедет поздравить. Подарил цветы и 7 шаров. Она сухо поблагодарила, рассчитывала на большее. Оставила подарки в прихожке. И тут услышала крик дочери: «Мам, а там в каждом шарике по 5 тысяч рублей!» Замужем за ним более 4 лет. © Energetik74 / Dzen
- У нас есть приятель, который всем на день рождения дарит пустой горшок — иногда детский, иногда для цветов, иногда для приготовления еды. Ну и естественно сопровождает это чтением известного стишка из мультика про Винни-Пуха. Первый год было смешно. Сейчас уже не очень. Тем более он так и детей поздравляет, и родителей, и коллег. А еще может за несколько дней до дня рождения стащить нужную вещь у будущего именинника, а потом вручить на праздник, обвязав бантиком. Или нести в руке красивый воздушный шарик и, не доходя пару шагов, «случайно» лопнуть его и вручить остатки шарика. Ну вы поняли, что человек — фанат милого медвежонка. © Жужа Лаптева / Dzen
- Как-то пришел муж с работы и с радостью сообщил, что у него сюрприз для меня. Протянул мне пакетик, мол, какой-то бюстгалтер. Подумала, ни фига себе, но пакетик маленький для бюстгальтера. С подозрением открываю, а там чехол для очков. А муж-то и говорил, что это «балконет». Не знаю, как и кто его убедил купить. Приятно конечно, но не то. Теперь учим всякие «интересные» слова. © Мамдаринка
- А мне мой будущий муж на день рождения подарил кран на кухню. Он приехал с роскошным букетом цветов вечером, а утром поехал за краном. Да, он был в то время выпендрежный и дорогой, но я не знала: ржать мне или просто офигевать. © elena batrakova / Dzen
- Моя начальница предложила мне забрать у нее горшок с домашним растением, не помню с каким, я не разбираюсь. Я отказалась, сказала, как есть, что не люблю домашние цветы и не знаю, как за ними ухаживать. В итоге на день рождения она подарила мне фикус. © Елена / Dzen
- Как-то мне подарили толстовку. Я ее особо не носила, ну есть и хорошо. Потом взяла и похудела на 30 кг. Естественно, толстовка стала на мне болтаться, я ее почему-то начала активно носить. И только тогда до меня дошло, что там шикарный карман! В этот карман можно было запихнуть все что было необходимо во время моего обучения в институте: две тетради, ручку, телефон, наушники, бутылку воды. До сих пор скучаю по ней. © Джина Котова / ADME
- У моих родителей не особо было с финансами. Поэтому в детстве я почти не ходила на новогодние елки. А я обожала сказку «Щелкунчик». Буквально все, что с ней связано. Даже игрушки в виде Щелкунчика. Причем как детские, так и елочные. Сводить меня на балет, конечно, родители никак не могли себе позволить. Но однажды мама выкроила деньги и купила билеты на музыкальный спектакль «Щелкунчик». Уже не помню, в каком это было театре, но счастью моему не было предела. Мне жутко понравился спектакль. А в конце всем юным зрителям еще и раздали сладкие подарки. До сих пор один из лучших новогодних праздников в моей жизни.
- Кавалеры бывают разными, в том числе и очень странными. Мне мама как-то рассказывала, что был у нее в молодости ухажер, который как-то перед 8 Марта поинтересовался, какие духи ей нравятся. Она сказала, что может дарить любые, кроме «Быть может», потому что такие у нее уже есть — почти целый флакон. Наступает 8 Марта, приходит к ней парень и дарит ей «Быть может». Рассталась она с ним в тот же день, а духи подарила подруге на день рождения. С тех пор ни она, ни я никогда не говорим слово «не», когда кто-то спрашивает о подарках. © Ольга Курпякова / ADME
- Из презентов от тайного Санты я могу составить рейтинг самых бесполезных и провальных подарков в жизни. Журнал из киоска, блокнот из серии «порви меня», начатый крем для рук (дарительница не удосужилась даже вытереть горлышко), дешевая шоколадка, кухонное полотенце. И вишенка на торте — ничего! Мой тайный Санта, причем я знала точно, кто это, просто решил не дарить подарок. Уж не знаю, не хотел он тратиться или я ему не нравилась. Причем это было в школе, я тогда попросила у родителей денег, которых и так было мало, и потратилась на подарок другому человеку. А мне не подарили ничего. Классная руководительница узнала об этом, но ровным счетом никак не повлияла на ситуацию, чтобы хотя бы компенсировать траты моих родителей. Это элементарно неприлично по отношению ко взрослым людям, зарабатывающим деньги.
- Был как-то у мужа ДР. Сели за стол, я спросила у него, что бы он сейчас хотел съесть. Супруг уверенно ответил: «Пельмени!» Я сказала: «Так возьми из морозилки и свари себе!» Он посмотрел на меня круглыми глазами, потому что не знал, что я тайком от него накануне налепила пельменей, зная, что это одно из его любимейших блюд. Сюрприз удался! Муж сказал, что это был лучший подарок. © Olga Dubrowski / ADME
- Друг хотел компьютер. Он вообще ото всей техники с ума сходит, но вот тогда он хотел комп. Его дядя, зная это, схитрил и подарил ему на Новый год клавиатуру со словами: «Ну а остальное сам». Так друг нашел первую работу в своей жизни. © Полина Воронина / Dzen
- В 12 лет на Рождество я хотела только пару белых коньков. Моего папу уволили с работы, но я думала лишь о том, как буду кататься на коньках с друзьями и веселиться, как никогда в жизни. Наступило рождественское утро, и я увидела большую коробку с моим именем. Я была уверена, что это блестящие белые фигурные коньки, о которых я мечтала. Я нетерпеливо сорвала обертку и открыла коробку. Внутри я обнаружила пару подержанных черных хоккейных коньков. На лице моего папы сияла широкая улыбка. Мое сердце упало в пятки, но я заставила себя широко улыбнуться и от души поблагодарила маму и папу. Помню, как пошла на каток с друзьями, немного смущенная своими черными подержанными коньками. Я объяснила это тем, что, по мнению родителей, мне сначала надо научиться кататься на старых коньках моего брата. Мне показалось, что это звучало не так больно. Дети есть дети, и я терпела от них насмешки за старые коньки. Но зато я научилась кататься, и довольно хорошо. В итоге я классно веселилась на катке той зимой, и мне стало стыдно за свое разочарование из-за того, что коньки оказались не новыми. И вот однажды на каток пришел мой старший брат. Он спросил, можно ли ему одолжить мои коньки и покататься. У него вообще не было коньков. А мои оказались ему слишком малы. Следующее Рождество было намного лучше. Под елкой лежала еще одна большая коробка для меня. Внутри лежали коньки, о которых я мечтала год назад. Они мне понравились, но не так сильно, как черные. Ведь благодаря им я многое узнала о себе. © L. Ellen / Quora
- 20 декабря. Подружка хвалилась, мол: «Не люблю дарить абы что». Думаю: вау, редко таких сейчас встретишь. Решила тоже не экономить и купила ей духи. Настал Новый год. Обменялись мы с подругой подарками. Открыла я свой пакет, и у меня дар речи пропал. Там лежало мыло, причем дешевое, которое на кассе в магазине косметики валяется. А дополнял это все блокнот. Видимо подруга заметила недоумение на моем лице, потому что стала оправдываться: «Мыло такое улетное, с классным запахом! И смотри, у блокнота какая обложка красивая. Я старалась выбирать. К тому же блокнот в работе пригодится, писать много надо». Больше с ней не общаемся.
- Муж подарил вазу. Я взгрустнула — мог подарить что-то подороже. Как-то пришла подруга, посмотрела на вазу и улыбнулась. А ваза в пыли на дальней полке. Она ушла, а я нашла нашу вазу в интернете и чуть со стула не упала. Оказалось она ну очень дорогая. За такие деньги к ней даже притрагиваться нельзя. Муж пришел, я ему говорю про вазу, а он мне: «Ну да, друг посоветовал, но я больше его не слушаю, тебе же ваза не понравилась». Хорошие друзья у мужа, сказала, чтобы все-таки слушал их. © Мамдаринка
От кредита на телевизор до вазы, к которой страшно прикоснуться, — как видите, подарок — это не просто вещь. Это концентрат чувств: заботы, юмора, внимания или полного его отсутствия. Герои этих историй точно усвоили: неважно, что внутри коробки, важно, что происходит после того, как ее открыли.
А какой подарок круто изменил вашу жизнь или стал поводом для истории, которую вы до сих пор рассказываете на всех праздниках?
