14 вдохновляющих историй женщин, которые кардинально изменили свою жизнь после 40

В двадцать я просто плыла по течению, без цели и особых планов — жила как получится. В тридцать сбросила 45 кг и, оглядываясь назад, понимаю, что те годы были дорогой к себе: ошибки, уроки, немного мудрости и много терпения.

А теперь, в 43, я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я поняла, кто я есть — со всеми плюсами и минусами, и научилась себя любить. В этом году даже начала бегать, хотя раньше терпеть не могла. Два года назад встретила любимого человека — он делает мою жизнь еще счастливее. © LynxEqual9518 / Reddit