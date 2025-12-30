Ногти без геля и ноль косметики: я провела эксперимент, и результат ошеломил не только меня
«С лица воду не пить», — говорила мама. Но современный мир диктует совсем другое и выглядеть нужно на все сто процентов, так я считала. Мое типичное утро длилось 2 часа: я рисовала стрелки с таким усердием, будто от их симметрии зависела судьба человечества. Но в какой-то момент две работы выжали из меня все соки. Встал выбор: либо я идеально накрашена, либо я сплю лишний час. Сон победил. Я объявила мораторий на косметику, маникюр и парикмахеров на целый месяц.
Сборы всегда занимали у меня очень много времени. Хорошим утро считалось, если я с первого раза нарисовала две одинаковые стрелки. Ну, или хотя бы со второго. Потом тон, румяна, помада, укладка, Да, мне было очень важно, как я выгляжу в глазах других. И даже если я опаздывала — не накрашенной из дому ни ногой.
Гель-лак я вообще обожала. Маникюр делала примерно раз в месяц, но тратила на это по четыре часа. Все вокруг крутили пальцем у виска, мол, сумасшедшая. Как можно столько времени усидеть. Но мне делали не ногти, а настоящее искусство. Мастерица уже год твердила мне, глядя прямо в глаза, что пора дать ногтям отдохнуть. Предлагала снять покрытие на пару месяцев, но я никак не могу представить себя без ногтей. Еще и первое время, когда они ну совсем ломкие.
Одна моя работа связана с телевидением, а там все девчонки очень тщательно за собой ухаживают. Оно и понятно, работа в кадре. Я в кадре не работаю, но постоянно сталкиваюсь в коридоре с красотками с идеальным макияжем. И каждый раз подсознательно пытаюсь оценить, насколько я соответствую, если вы понимаете, о чем я. Это очень утомляет.
Прийти не накрашенной, не наглаженной, или в чем-то просто второй день подряд — не комильфо и точка. Хоть из кабинета не выходи. Но выходить было нужно, и общаться с коллегами тоже.
Да, очень удобно прятаться под маской из косметики. Но когда я устроилась на вторую работу, времени стало катастрофически не хватать. Часто я засиживалась допоздна, дома тоже еще много работала. Рано утром вставала и по новой. Благо, муж взял на себя вообще все домашние дела, и только благодаря его супам и пирогам я питалась по-человечески. Однако выспаться мне никак не удавалось. Усталость копилась, моя продуктивность падала.
Прыщики, забитые поры от плотного тона, вечно сонный взгляд. Просыпаюсь хмурой пандой с черными кругами под глазами. В какой-то момент мне это просто надоело. Крашусь, чтобы выглядеть, как девушка с обложки, а из-за этого проблемы с кожей. Подкрашивать волосы надоело еще больше — все полотенца в разводах от цветного окрашивания, пару раз даже портила яркий маникюр, несмотря на перчатки. Тут как раз закончилась и тоналка, и тушь, а треклятые стрелки перестали получаться, потому что подводка тоже закончилась. Прятать синяки под глазами стало уже невозможно, и в какой-то момент поняла, что устала. Все.
Я села и посчитала, сколько времени в месяц у меня уходит на уход за собой: маникюр, парикмахер, макияж. А потом посчитала, сколько часов я спала в общей сложности за этот же месяц. Оказалось, что спала я намного меньше. Тут встал выбор: продолжать маскировать синяки от недосыпа или же поспать подольше и пойти не накрашенной.
Я решилась на эксперимент: не буду краситься, делать маникюр и прочее целый месяц. Сэкономленное время потрачу на сон. Да. И пусть скорее всего я буду выглядеть более, чем непривычно — так тому и быть! Отменила все записи, сняла с ногтей покрытие и в душе приготовилась к самому неприятному, как мне казалось: люди будут обращать на меня внимание, а бабульки у подъезда перестанут здороваться. Что ж.
Наступило утро первого дня. Умывшись и взглянув на себя в зеркало, я решительно надела контактные линзы. Рассмотрела себя хорошенько и отправилась жить этот день. Выходить из дома было страшновато. Веки непривычно легкие — без килограмма туши ощущения совсем другие. Кожа как будто дышит, и из-за этого ощущение полнейшей беззащитности. Немного поежилась, но принятое решение придавало смелости.
Первый день без косметики. Мне неуютно, но я в маршрутке и еду на работу. Рядом свободное место. Надо мной стоит мужик. Хмурый, из-под бровей зыркает. Ну водитель и кричит ему, чтобы тот садился, а он как выдаст: «Нет, с ней не сяду, она такая нелюдимая, я ее не знаю». А мы с ним каждое утро в маршрутке ездим. Не узнал, получается.
На третий день без косметики пришла в офис, а работаю я на местном ТВ. И тут ко мне несется корреспондент с микрофоном: «О! Мы тебя для сюжета снимем! Давай типа звонишь кому-то!» Сделала. И вот спрашиваю, о чем ролик вообще. А мне в ответ: «Так про невидимый макияж! Где ты так научилась?»
Спойлер: и так было следующие две недели. Отбиваться от вопросов я просто устала. А еще пошла и заплела безопасные дреды. Чтобы от сушки и укладки тоже отдохнуть. Это мой чит-код, я обожаю такое: проснулась, а прическа уже готова. Вниманием граждан, особенно детей и женщин 50+, я была обеспечена, даже слишком. Но я не сдавалась. Тем более что стало явно видно, как кожа улучшается. Пропали прыщики и мелкие воспаления. Ресницы, которые я каждый божий день мазала репейным маслом, вроде тоже ожили. Про ногти молчу. Это, конечно, было шрамом на сердце. Тоненькие, слабые, ломкие. Руки я прятала по возможности, а по вечерам делала солевые ванночки. Вроде как даже немного помогало.
Коллеги привыкли со временем к моему виду, домашние тоже. Косметику я попрятала в шкафы, что-то отдала подругам, остальное просто выбросила. Гора кистей для макияжа, какие-то помады, тоналки на любое время года. Ужас. К этому времени уже слегка отпустила эта гонка за красотой, потому что вопросы в конце концов закончились, а дела с кожей и ресницами стали только лучше.
Месяц пролетел, а я подвела итоги. Кожа задышала. Пропали вечные высыпания, цвет лица выровнялся сам собой. Ресницы пушились и лохматились. Ведь ежедневные пытки щипцами и тушью прекратились. Ногти... Тут было больно. Все еще тонкие и слабые, но уже гораздо лучше. Еще я выбросила гору ненужных кистей, консилеров и просроченных помад. Оставила только минимум для настроения — кайал, тушь, подводки и две палетки теней, яркую и нюдовую. От тоналки и пудры отказалась полностью, увидев насколько чище стала моя кожа.
Что я вам скажу, эксперимент прошел не зря: я немножко отпустила поводья, стала чувствовать себя сильно свободнее, и что самое удивительное — ощущение собственной и внутренней и внешней красоты только окрепло. Ах, да — я наконец-то выспалась! За месяц я сэкономила 40 часов — это целая рабочая неделя! Вместо рисования стрелок и выравнивания цвета кожи, я смотрела прекрасные цветные сны. Моя естественная красота проявилась в моих собственных глазах не сразу, но проявилась. Натуральная длина моих ресниц и неровности кожи, какие-то мелкие и не очень морщинки, и даже седые волосы. Это, конечно, никуда не делось. Но недовольной я быть перестала. Ведь это черты, которые составляют мою внешность, меняются с течением времени и несут отпечаток прожитого опыта. Но не определяют как личность.
С ресницами или без, бледная или загорелая, я остаюсь все тем же неплохим, как мне кажется, человеком. Краситься совсем я, конечно, не перестала, но пересмотрела отношения к макияжу основательно. Больше я не старалась защититься таким образом от окружающего мира или кому-то понравиться. Косметику я стала воспринимать как декор, а не как обязаловку. Мне хотелось нравиться в первую очередь самой себе. А ощущение внутренней красоты работает лучше любого хайлайтера. А на какой самый долгий срок вы отказывались от косметики? Делитесь своими ощущениями!
Дочитала до этого "Надо мной стоит мужик. Хмурый, из-под бровей зыркает. Ну водитель и кричит ему, чтобы тот садился, а он как выдаст: «Нет, с ней не сяду, она такая нелюдимая, я ее не знаю». А мы с ним каждое утро в маршрутке ездим. Не узнал, получается", и впала в полное недоумение. Сочинение " Как я провёл.." неважно что, в стиле любимого здесь подслушано. Серьёзно, разве можно поверить в такую дичь?
Надеюсь, aвтop не журналистом работает.
Не крашусь. Во-первых, гиперчувствительная кожа, во-вторых, лениво, хотя мне доказывали, что можно найти подходящую косметику, в-третьих, не умею, потому что лениво. Как-то рискнула сходить моделью на мастер-класс по макияжу, как намакияжили - понравилось, сразу +10 лет к возрасту - нет. Если кому-то не нравится мое "голое" лицо, то это точно не мои проблемы
Не знаю, чего она там вырисовывает час: глаза (стрелки, тени, брови, ресницы) занимают 5-7 минут, а если дольше - значит садись и тренируйся рисовать стрелки, набивай руку, тсзть.
В принципе можно и не красится, вольному воля. Но ухаживать за собой наверно все-таки стоит? Для выравнивания кожи есть аппаратная косметология, есть увлажняющие уколы, например, биоревитализация. Неровности кожи убирает шлифовка. Вместо цветного окрашивания, которое убивает волосы, хороший уход у хорошего мастера. Это стоит не таких уж великих денег и посещение не обязательно частое, можно ходить и пореже, если делать хороший уход. Такие волосы очень легко укладываются при минимальных усилиях. И про маникюр - ни один мастер по маникюру не предложит ходить без покрытия. В современных материалах нет ничего страшного, нормальная база, хороший гель - все это наоборот защищает ногти и позволяет им расти. Нюдовый маникюр занимает от часа до полутора. У меня всего один вывод - человек не в то вкладывается и получает соответствующий результат. Поэтому надо сделать еще хуже и радоваться этому. Я не призываю никого заниматься собой, тратить на себя деньги и прочее, прочее, прочее. Но лучше я буду ухоженной женщиной, которая достойно стареет, чем такой, типа феминисткой.
еще раз повторюсь - сколько лет автору статьи? Если меньше 40 - срочно ухаживать за кожей!!!
И мое имхо - я не люблю сильно краситься, потому что сразу прибавляет годков. Чаще всего хожу ненакрашенная, по настроению - легкая уходовая тональная вуаль для выравнивания, увлажняющая помада с легким оттенком. Если прям событие - еще добавляется тушь, тени для бровей и немного румян. Оооочень редко, раз в год может быть проф макияж для фотосессии тематической. Но каждый день боевой раскрас - да зачем???