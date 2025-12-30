Ногти без геля и ноль косметики: я провела эксперимент, и результат ошеломил не только меня

Первый день без косметики. Мне неуютно, но я в маршрутке и еду на работу. Рядом свободное место. Надо мной стоит мужик. Хмурый, из-под бровей зыркает. Ну водитель и кричит ему, чтобы тот садился, а он как выдаст: «Нет, с ней не сяду, она такая нелюдимая, я ее не знаю». А мы с ним каждое утро в маршрутке ездим. Не узнал, получается.

На третий день без косметики пришла в офис, а работаю я на местном ТВ. И тут ко мне несется корреспондент с микрофоном: «О! Мы тебя для сюжета снимем! Давай типа звонишь кому-то!» Сделала. И вот спрашиваю, о чем ролик вообще. А мне в ответ: «Так про невидимый макияж! Где ты так научилась?»

Спойлер: и так было следующие две недели. Отбиваться от вопросов я просто устала. А еще пошла и заплела безопасные дреды. Чтобы от сушки и укладки тоже отдохнуть. Это мой чит-код, я обожаю такое: проснулась, а прическа уже готова. Вниманием граждан, особенно детей и женщин 50+, я была обеспечена, даже слишком. Но я не сдавалась. Тем более что стало явно видно, как кожа улучшается. Пропали прыщики и мелкие воспаления. Ресницы, которые я каждый божий день мазала репейным маслом, вроде тоже ожили. Про ногти молчу. Это, конечно, было шрамом на сердце. Тоненькие, слабые, ломкие. Руки я прятала по возможности, а по вечерам делала солевые ванночки. Вроде как даже немного помогало.