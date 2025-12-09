Я всегда была плюшкиным и хранила все подряд, а потом решила расхламляться. Я в шоке — изменился не только дом, но и я

Сезон скидок прошел не зря, я купила все: трусики, бусики и даже патчи на пять лет вперед в огромной банке. Делала уборку, а патчи эти под тумбочку засунула. И тут слышу мужнин ор: «Оля-я-я! Срочно!» Бегу в спальню, муж бледный, пальцем на пол показывает и такой: «Что это такое?» А там лужа слизи из банки вытекла. Он подумал, что чертовщина какая-то, испугался сильно. Как бы я с этим помогла — тоже вопрос, но смеялись долго.

Да, наверное, каждой из нас знакома эта шопинг-истерика. Дыру внутри сложно заполнить, а вещами — тем более. И так бы это длилось вечно, если б вдруг средь бела дня не раздался звоночек. Я бы хотела сказать — тревожный, но он был обычным: дзынь-дзынь!

Но я ахнула! Это телефон оповестил о сообщении от старой, проверенной временем подруги Таи. Она давным-давно уехала из страны куда подальше, но с горизонта не исчезла: мы общались несколько раз в неделю, и обе, кажется, были этому рады. И вот — о чудо! — Тая из своей далекой то ли Намибии, то ли Эфиопии собирается нагрянуть на малую родину и, соответственно, остановиться у меня.

Оставим тот факт, что понятия о чистоте у меня и у Таи отличаются монументально: в ее доме полы моются дважды в день, в моем — дважды в месяц. А тут — работы навалилось со всех сторон по самую макушку, мужа сутками тоже дома не бывает, а если и бывает — то набегами. А еще два кота и моя дурацкая привычка: забыв что-то перед выходом, забегать в обуви прямо в квартиру.

Это была катастрофа. Я мечтала увидеть любимую подругу последние два года и была готова буквально на все, лишь бы она вновь озарила своим присутствием мою грешную жизнь. Так что, немного порыдав и немного покричав, я выдохнула и принялась за дело.