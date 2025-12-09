Я всегда была плюшкиным и хранила все подряд, а потом решила расхламляться. Я в шоке — изменился не только дом, но и я
Я всю жизнь была плюшкиным, это правда. Мама так всегда и говорила. Я обижалась и все равно продолжала копить какие-то безделушки, имеющие ценность только для меня. Полочки, уставленные фигурками; стены, обклеенные плакатами и открытками; коробочки и сундучки, ловцы снов, ловцы солнца, просто колокольчики. Да, я тот самый человек, который складирует чеки, нарядные коробочки и все, что может когда-то пригодиться. А пригодиться когда-то может все что угодно, и это хорошо известно. Но в один прекрасный день я решилась на расхламление, и вот как это было.
«Это нельзя выбрасывать!» — кричала во мне каждая клеточка. Ну и что, что в руке был всего лишь маленький пластиковый бегемотик. Да-да, тот самый, из шоколадного яйца.
А передо мной на большой двуспальной кровати, полностью закрывая собой плед — так, что нельзя было разглядеть даже его края, — валялись вещи. Не очень чистые домашние, совсем новые в шуршащих пакетах, какие-то непрозрачные коробки... Все это вперемешку с проводами, косметикой и плойкой для волос, которой я даже не пользуюсь! Я схватилась за голову.
Кто-то ходит в кино, кто-то даже добирается до театра, на худой конец — в клуб в пятницу вечером. А мое гилти плеже — это сайты объявлений. Светящийся графин из уранового стекла? Сюда! Кофточка в стиле ранних 2000-х, пусть и на размер меньше? Куплено. Шефлера гигантских размеров, хоть у меня и северная сторона? На последние деньги!
Сезон скидок прошел не зря, я купила все: трусики, бусики и даже патчи на пять лет вперед в огромной банке. Делала уборку, а патчи эти под тумбочку засунула. И тут слышу мужнин ор: «Оля-я-я! Срочно!» Бегу в спальню, муж бледный, пальцем на пол показывает и такой: «Что это такое?» А там лужа слизи из банки вытекла. Он подумал, что чертовщина какая-то, испугался сильно. Как бы я с этим помогла — тоже вопрос, но смеялись долго.
Да, наверное, каждой из нас знакома эта шопинг-истерика. Дыру внутри сложно заполнить, а вещами — тем более. И так бы это длилось вечно, если б вдруг средь бела дня не раздался звоночек. Я бы хотела сказать — тревожный, но он был обычным: дзынь-дзынь!
Но я ахнула! Это телефон оповестил о сообщении от старой, проверенной временем подруги Таи. Она давным-давно уехала из страны куда подальше, но с горизонта не исчезла: мы общались несколько раз в неделю, и обе, кажется, были этому рады. И вот — о чудо! — Тая из своей далекой то ли Намибии, то ли Эфиопии собирается нагрянуть на малую родину и, соответственно, остановиться у меня.
Оставим тот факт, что понятия о чистоте у меня и у Таи отличаются монументально: в ее доме полы моются дважды в день, в моем — дважды в месяц. А тут — работы навалилось со всех сторон по самую макушку, мужа сутками тоже дома не бывает, а если и бывает — то набегами. А еще два кота и моя дурацкая привычка: забыв что-то перед выходом, забегать в обуви прямо в квартиру.
Это была катастрофа. Я мечтала увидеть любимую подругу последние два года и была готова буквально на все, лишь бы она вновь озарила своим присутствием мою грешную жизнь. Так что, немного порыдав и немного покричав, я выдохнула и принялась за дело.
Уборка нависала надо мной дамокловым мечом, а время неумолимо истекало. Таю надо было встретить уже послезавтра, очень ранним утром. Машину я помыла, это было проще всего — ведь делала это не я. Я пила сверхкрепкий кофе в соседней кофейне и нервничала, что не все убрала из багажника.
Ну, допустим, встречу я ее без проблем. Что дальше-то? В моей квартире настоящий Вавилон, и быстро это не исправить, но выбора не было. Чтобы можно было пройти из коридора на кухню, пришлось полдня складывать в одну коробку самые разные вещи: пакеты с пакетами, прошлогодние открытки, билеты в кино, косметику, которую однажды увидела у какой-то девушки-блогера. Спойлер: косметика мне не подошла, а я, похоже, очень внушаемый человек.
Во время уборки я нашла: и дорогущие джинсы с этикеткой, и забытые деньги в кармане той самой весенней куртки, и даже школьную форму. В какой-то момент у меня дрогнуло сердце. Все потому, что где-то среди документов я обнаружила мамин дневник беременности. Она делала записи, пока ходила со мной. Конечно, этот артефакт, в отличие от джинсов и школьной формы, я оставила себе.
Да, я все никак не могла оправиться от потери мамы. Она долго и тяжело болела, а я долго и тяжело за ней ухаживала. Мама ушла, а вместе с ней исчезла и каждодневная рутина, и беготня — заботиться стало не о ком. А о себе я заботиться не приучена. Вот и осталась дыра в груди размером с Марианскую впадину.
Несколько месяцев я тратила все свои деньги, оставляя только на коммуналку и корм для котов. Забирала почти все, что отдавали даром в радиусе трех километров. Мой дом стал берлогой, в которой я пряталась от реальности — и весьма успешно: благо работа на удаленке это позволяла.
Собрав по минимуму мусор и вещи, я, конечно, вспотела не один раз. Бедная швабра-губка измочалилась в ноль, жидкость для мытья зеркал закончилась полностью, и все равно нельзя сказать, что в доме можно ходить в носках. Только ради этой женщины я могла совершить такой подвиг! Квартира преобразилась, хоть до норвежского минимализма было еще ой как далеко!
Коты весело тыгыдыкали в такт пылесосу, я, как говорится, путала педали, но убирала — через слезы, сопли и слюни. Спустя неизмеримое количество времени я вздохнула, стерла пот со лба и огляделась: а знаете, терпимо! Ну да, кое-где все еще кучковались вещи, и в холодильнике не все полки сияли чистотой, но позвать в гости человека уже было можно без излишних угрызений совести. Мы с котами (их я нарядила в праздничные ошейники с колокольчиками), наверное, готовы. Наконец-то.
Настало роковое утро. Я в самой новой футболке с каким-то жутким рисунком, нервная, но на удивление очень пунктуальная, стою у здания аэропорта. Вижу рыжую голову среди сотен других, и сердце мое замирает.
Дальше все как в тумане: бурная встреча, мокрая трасса, придорожное кафе с лучшими в мире вертутами, и Тая с набитыми щеками все твердит, как она по всему этому соскучилась. Я давлю из себя третьесортные шутки и кривую улыбку, потому что ужас как переживаю. Все отговорки и социально приличные объяснения бардаку дома уже закончились. Осталось самое сложное — показать и, наверное, сказать правду.
Вот мы и приехали. Я с замиранием сердца открываю дверь, Тая залетает, что-то громогласно вещая, как и всегда, не глядя ныряет в тапочки и идет на кухню ставить чайник. Я аж зажмурилась. Страшно было увидеть ее осуждающий взгляд. Робко захожу следом, а Тая смотрит на фотку мамы, которую я поставила на видное место когда-то. Смотрит, смотрит, вздыхает и вдруг крепко-крепко меня обнимает.
Мы простояли так несколько минут. Она не тактильная, я тоже дикая, но эти объятия лечили что-то внутри, хотя и были почти физически болезненными. И тут я поняла: да ничего не надо объяснять. Все в порядке.
Знаете, не так-то просто найти «своих» и успокоиться, но, кажется, у меня это получилось!
За те дни, что Тая у меня гостила, мы много, очень много разговаривали обо всем. А еще с ее помощью и поддержкой мы практически расхламили мою берлогу. Неношеное продали через интернет, ненужное — вынесли на помойку. Что говорить, мы вместе даже помыли окна во всей квартире! Дышать, а главное, жить стало проще. И вроде бы — та же квартира, тот же диван и кривенький столик на колесах. Но теперь это было похоже на уютный дом, в котором всем тепло и хорошо.
Дни Таиного отпуска пролетали со скоростью света, ведь забот и развлечений (должна же я была устроить и культурную программу!) было очень много. Мне так не хотелось, чтобы она уезжала! Среди тьмы появился лучик света и отогрел меня. Я очень боялась, что с ее отъездом этот лучик исчезнет, и я снова погружусь во мрак.
Однако этого было не избежать, и вот я уже машу рукой на прощанье своей дорогой подруге. Она вновь уезжает, а я остаюсь. Снова поплакала и поехала домой. А дом меня встретил свежестью и уютом, еще пахло свежесваренным кофе, который мы пили перед отъездом. Коты в нарядных ошейниках привычно встречали у дверей — ведь последние полтора часа их никто не кормил. И знаете, правду говорят: порядок в доме — порядок в голове.
Четкий план дальнейших действий медленно, но верно вырисовывался в голове. Какую статью закончить первой, что приготовить на ужин, когда, наконец, записаться к зубному. Дом стал уютной крепостью, а не заваленной тряпками берлогой. А тот лучик света, что Тая поселила в моем сердце, — он остался светить и греть меня в самые лютые душевные бури.
А дома я завела простые, но эффективные привычки. По типу мытья посуды сразу после еды, стирки стабильно раз в неделю и складывания вещей, после того, как определилась с нарядом. Покупать всякое барахло больше не хотелось. Посчитав, сколько я тратила на вещи, которые мне не нужны, чисто по импульсу, я ужаснулась, честно. Деньгами от продажи лишних вещей я погасила часть кредита, а оставшуюся после ревизии косметику начала активно использовать. Кстати, да, насильно приучила себя к этой вашей утренней рутине. Минимальной, но все же. Так забавно, что любовь к себе началась с банальной уборки. Но это сработало.
У нас есть даже фотодоказательства того, как сильно после уборки меняется все вокруг:
Комментарии
Девушка вполне нормальна, просто хочет всем нравиться, а бзик на почве приобретательства это не "дыра в психике", а дополнительный источник удовольствия! Я тоже этим грешу