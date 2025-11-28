9 хитростей, из-за которых дома будет пахнуть как в пятизвездочном отеле

Известный эксперт по уборке Мелисса Мейкер рассказала о суперпростом способе, который вмиг наполнит ароматом весь этаж! Вам всего лишь нужно наполнить кастрюлю или мультиварку водой наполовину, и добавить вашу любимую комбинацию ароматных ингредиентов в пропорции 1:3 (одна часть ароматных добавок на три части воды). Затем доведите отвар до кипения и убавьте огонь до минимума. Оставьте томиться без крышки, подливая воду по мере необходимости. Смесь же можно использовать повторно 2-3 раза (просто храните ее в холодильнике).

Вариант 1: апельсин (дольками), палочки корицы, звездочка бадьяна, гвоздика.

Вариант 2: лимон (дольками), веточки розмарина, ванильный экстракт.

Вариант 3: клюква (свежая или замороженная), апельсин, мускатный орех, гвоздика.

Важно! Никогда не оставляйте кастрюлю без присмотра. Мультиварка в этом плане безопаснее.